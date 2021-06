Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Gute Lagebeurteilung stützt Sentix-Konjunkturindex in Deutschland

Der von dem Beratungsunternehmen Sentix für Deutschland erhobene Konjunkturindex ist im Juni zum vierten Mal in Folge gestiegen. Nach Mitteilung von Sentix erhöhte sich der Index auf 32,9 (Mai: 26,1) Punkte, den höchsten Wert seit Februar 2018. Der Index der Lagebeurteilung stieg zum 13. Mal in Folge und erreichte 29,5 (15,3) Punkte. Der Index der Erwartungen ging dagegen auf 36,3 (37,5) Punkte zurück, es war der erste Rückgang seit Februar.

Commerzbank: Deutsche Produktion sinkt deutlich

Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen erwartet nach dem Rückgang des deutschen Industrieumsatzes im April um 2,6 Prozent, dass das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag einen deutlichen Rückgang der Produktion melden wird. "Dies zeigt einmal mehr, dass die Industrie wohl kaum einen Beitrag zum Wachstum der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal leisten wird", schreibt Solveen in einem Kommentar. Trotzdem rechnet er weiter mit einem kräftigen Plus, da die zunehmenden Lockerungen der Corona-Restriktionen in einigen Dienstleistungssektoren zu einer sehr kräftigen Erholung führen würden.

HDE: Öffnungsschritte hellen Verbraucherstimmung auf

Bei rückläufigem Infektionsgeschehen und ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen setzt die Verbraucherstimmung nach Berechnungen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) ihren Aufwärtstrend im Juni fort. Bereits den vierten Monat in Folge sei das HDE-Konsumbarometer gestiegen, auf nun 97,65 Punkte nach 97,34 im Mai, gab der Verband in Berlin bekannt. Zurückzuführen sei diese Entwicklung "allein auf verbesserte Konjunkturerwartungen der Verbraucher, die angesichts von Öffnungsschritten und mit Blick auf die voranschreitende Impfkampagne optimistisch gestimmt sind". Hingegen lasse die Konsumdynamik nach.

Altmaier: Dresdener Bosch-Werk leitet neue Ära der Mikroelektronik ein

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die neue Halbleiterfabrik der Robert Bosch GmbH in Dresden als Beginn einer neuen Ära der Mikroelektronik gelobt. Die Bundesregierung fördert die Chipfabrik mit 140 Millionen Euro im Rahmen der Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse (Important Projects of Common European Interest, IPCEI). "Die Investition ist ein klares Zukunftssignal für Deutschland und Sachsen und Ausdruck der hervorragenden Forschungskompetenz und Innovationskraft im Mikroelektronik-Cluster Silicon Saxony", erklärte Altmaier.

Bankenverband nennt Forderungen zur Stärkung des Finanzplatzes

Die deutschen Banken haben in einem Positionspapier Forderungen zur Stärkung des Finanzplatzes Deutschland erhoben. "Deutschlands Wirtschaft braucht einen international wettbewerbsfähigen Finanzplatz", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Christian Ossig. Ziel sei es, die führende Stellung des Finanzstandortes Deutschland in Europa auszubauen und dabei die Integration des europäischen Finanzbinnenmarktes voranzutreiben. "Beide Stoßrichtungen müssen hohe politische Priorität genießen", betonte Ossig.

Merkel und Laschet stellen sich hinter Spahn - und attackieren SPD

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) ausdrücklich gegen die scharfe Kritik der SPD in Schutz genommen. Die Vorwürfe gegen Spahn in Zusammenhang mit der Affäre um minderwertige Masken seien "von Fakten einfach nicht gedeckt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen", sagte Merkel im CDU-Bundesvorstand, wie AFP von Teilnehmern erfuhr. Es gehe der SPD offensichtlich darum, "die Pandemiebekämpfung im schlechten Licht darzustellen".

Söder: Wahlsieg in Sachsen-Anhalt ist Signal des "Gewinnenkönnens"

CSU-Chef Markus Söder sieht im Wahlsieg der CDU in Sachsen-Anhalt Rückenwind für die Union bei der Bundestagswahl im Herbst. Der Sieg sei ein "wichtiges Signal des Gewinnenkönnens". Der dortige Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sei der "Matchwinner" dank seiner hohen Beliebtheit und guten Regierungsarbeit. Beim Sieg bei der Landtagswahl am Sonntag handle es sich um "einen Erfolg für die CDU und ganz großen Erfolg für Reiner Haselhoff", sagte Söder vor der virtuellen Sitzung des CSU-Vorstands.

Lindner sieht Kurs der FDP durch Wahl in Sachsen-Anhalt bestätigt

FDP-Chef Christian Lindner sieht die Bundespartei durch das Wahlergebnis von Sachsen-Anhalt in ihrem Kurs für Bürgerrechte und Wirtschaft bestätigt. "Wir freuen uns über das Ergebnis, fühlen uns bestärkt in unserem Kurs", sagte Lindner bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir sehen uns thematisch auf Kurs." Der Parteivorsitzende nannte die Betonung der bürgerlichen Freiheitsrechte und einen Blick auf wirtschaftliche Entwicklungschancen als Kernpunkte. Im Bund wolle man "wirtschaftliche Vernunft" in Regierungsverantwortung einbringen. Die Landtagswahl habe gezeigt, dass die breite Mitte "ausschließlich mit dem Klimathema" nicht zu erreichen sei.

Schweiz/SNB: Währungsreserven Mai 902,466 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Apr 914,383 Mrd CHF

China/Währungsreserven Mai 3,222 Bill USD (Apr: 3,198 Bill USD)

China/Währungsreserven Mai stiegen um 23,6 Mrd USD zum Vormonat

