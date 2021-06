Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IfW: Selbsttragender Aufschwung in Deutschland

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat in seiner jüngsten Konjunkturprognose die Erwartung angehoben und sieht nun für 2021 einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,9 anstatt 3,7 Prozent und für 2022 um 4,8 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft erholt sich kräftig und dürfte im dritten Quartal wieder ihr Vorkrisenniveau erreichen", erklärte das Kieler Institut. "Der Aufschwung in Deutschland ist selbsttragend", hob IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths hervor. "Es besteht keinerlei Anlass zu weiteren Konjunkturprogrammen, zumal die in der Krise gewährten Hilfen noch nachwirken."

RWI: Deutsche Konjunktur nimmt wieder Fahrt auf

Das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem Jahr leicht von 3,6 auf 3,7 Prozent erhöht. Für das kommende Jahr geht es von einem Plus von 4,7 Prozent statt 3,0 Prozent aus, teilte das Institut in Essen mit. Die Arbeitslosenquote dürfte dieses Jahr 5,8 Prozent und im kommenden Jahr 5,2 Prozent betragen. Die Inflation dürfte in diesem Jahr bei 2,5 Prozent liegen, im kommenden Jahr bei 1,9 Prozent. Die Defizite der öffentlichen Haushalte dürften in diesem Jahr und 2022 nach den Berechnungen der Ökonomen voraussichtlich 160 respektive 68 Milliarden Euro betragen.

DIW hebt deutsche Wachstumsprognose leicht an

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet mit 3,2 Prozent für dieses und 4,3 Prozent für nächstes Jahr ein etwas höheres Wachstum des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) als noch im Frühjahr. "Nach langen coronabedingten Lockdowns erwacht die deutsche Wirtschaft nach und nach aus ihrem Winterschlaf", erklärte das Institut in Berlin. Mitte März hatte das DIW ein Wachstum von 3,0 Prozent für 2021 und 3,8 Prozent für 2022 vorhergesagt.

Inflation im Euroraum steigt im Mai auf 2,0 Prozent

Die Inflation in der Eurozone hat im Mai deutlich angezogen. Angetrieben durch die Energiepreise, erhöhten sich die Verbraucherpreise im Mai binnen Jahresfrist um 2,0 Prozent. Die Statistikbehörde Eurostat bestätigte damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 1. Juni. Im April hatten die Lebenshaltungskosten um 1,6 Prozent zugelegt.

EZB teilt bei achtem TLTRO3 109,829 Mrd Euro zu

Die Nachfrage der Banken im Euroraum nach langfristiger Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim achten langfristigen und zielgerichteten Refinanzierungsgeschäft der dritten Serie (TLTRO3) nachgelassen. Nach Mitteilung der EZB nahmen 224 (siebter TLTRO: 425) Banken 109,829 (330,501) Milliarden Euro für 1.098 Tage auf.

SNB bestätigt Geldpolitik und hebt BIP-Prognose deutlich an

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre Geldpolitik wie erwartet bestätigt und zugleich ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum deutlich sowie die Inflationsprognosen etwas angehoben. Wie die SNB im Ergebnis ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte, bleibt der Leitzins ebenso bei minus 0,75 Prozent wie der Bankeinlagensatz. Ökonomen hatten diese Entscheidung erwartet. Die SNB bezeichnete den Franken als "überbewertet" und teilte mit, dass sie bereit sei, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren.

Norwegens Notenbank signalisiert Zinserhöhung im September

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins bei der geldpolitischen Sitzung wie erwartet bei null belassen, erklärte aber, dass eine Zinserhöhung im September wahrscheinlich sei. Die Norges Bank hatte zuvor angedeutet, dass eine Zinserhöhung in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 kommen würde. Nun führte sie aus, dass sich das Tempo der Impfungen beschleunigt habe, die Gesellschaft allmählich wieder geöffnet sei und die wirtschaftliche Aktivität schneller als prognostiziert wieder anziehe.

Türkische Notenbank lässt Leitzins bei 19,00 Prozent

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins den dritten Monat in Folge konstant gelassen, nachdem Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut eine Senkung der Kreditkosten bis Juli oder August gefordert hatte. Die Zentralbank hielt ihren Leitzins bei 19,00 Prozent, wie sie es auch in den Sitzungen des geldpolitischen Ausschusses im April und Mai getan hatte. Ökonomen hatten nach einem Factset-Konsens diese Entscheidung erwartet.

EU-Kommission genehmigt 30 Milliarden Euro aus Corona-Hilfsplan für Griechenland

Die EU-Kommission hat die Pläne Griechenlands für die Verwendung seiner 30,5 Milliarden Euro aus dem europäischen Corona-Wiederaufbaufonds genehmigt. Die Vorhaben Athens seien "ehrgeizig" und könnten "Griechenland in den kommenden Jahrzehnten umgestalten", erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Athen. Erste Gelder könnten im Juli fließen.

Auch Großbritannien erzielt mit USA Einigung im Airbus-Boeing-Streit

Nach der Europäischen Union hat auch Großbritannien im jahrelangen Streit um Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing eine Einigung mit den USA erzielt. Das britische Ministerium für internationalen Handel gab bekannt, dass beide Seiten fünf Jahre lang auf Strafzölle verzichten. Bislang war davon demnach unter anderem schottischer Whisky betroffen, wenn er in die USA geliefert wurde.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)