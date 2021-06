Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Globalisierung beeinflusst strukturelle Inflation kaum

Die Globalisierung hat nach Einschätzung von zwei bei der Europäischen Zentralbank (EZB) beschäftigten Ökonomen kaum Einfluss auf die strukturelle, also von Lohn- und Preissetzungsmechanismen bestimmte Inflation. Maria Grazia Attinasi und Mirco Balatti kommen in einem von der EZB veröffentlichten Aufsatz zu dem Ergebnis, dass der Globalisierungsprozess der Jahrzehnte vor der Großen Finanzkrise deshalb keine wesentliche Rolle beim weltweiten Rückgang der Inflationsraten gespielt hat.

Merkel sieht deutsche Wirtschaft glimpflich durch die Krise kommen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft in der Corona-Pandemie gelobt. Gleichzeitig hat sie die Notwendigkeit zum Auslaufen der Corona-Hilfen betont. Dies könne für viele Branchen ab Herbst möglich sein. "Wir können heute sagen, dass Deutschland vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen ist. Der Wiederaufschwung vollzieht sich relativ zügig, auch zügiger als in anderen Ländern Europas", erklärte Merkel auf dem auf dem Tag der Industrie in Berlin.

EU-Kommission billigt deutschen Ausgabenplan für Corona-Hilfsfonds

Die EU-Kommission hat den deutschen Ausgabenplan für den milliardenschweren Corona-Hilfsfonds genehmigt. Er enthalte wesentliche Elemente, damit Deutschland stärker aus der Corona-Krise komme und seine Zukunftsfähigkeit durch Digitalisierung und Klimaschutz stärke, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Deutschland stehen aus dem EU-Hilfsfonds in den kommenden Jahren 25,6 Milliarden Euro an Zuschüssen zu, die nicht zurückgezahlt werden müssen.

BDI erhöht Prognose für BIP-Wachstum 2021 auf 3,5 Prozent

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat seine Konjunkturprognose für dieses Jahr erhöht. Der BDI erwartet nun ein wirtschaftliches Wachstum von 3,5 Prozent. Im April war der Verband noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,0 Prozent ausgegangen.

Rohstahlproduktion Deutschland im Mai stark gestiegen

Die Stahlerzeugung in Deutschland hat im Mai gegenüber April deutlich angezogen. Insgesamt 3,7 Millionen Tonnen Rohstahl meldete die Wirtschaftsvereinigung Stahl, das sind 300.000 Tonnen oder 9 Prozent mehr als im Vormonat. Gegenüber dem massiv vom ersten Corona-Lockdown geprägten Vorjahresmonat entspricht dies einem Anstieg von 43 Prozent. In den ersten fünf Monaten des Jahres wurden 15 Prozent mehr Rohstahl produziert.

Zahl der Insolvenzen im ersten Halbjahr 2021 gesunken

Die Zahl der Insolvenzen ist im ersten Halbjahr 2021 erneut gesunken. Wie die Auskunftei Creditreform mitteilte, verzeichnete sie in diesem Zeitraum 8.800 Unternehmensinsolvenzen - ein Rückgang um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Demnach wirken die staatlichen Corona-Hilfen weiter nach. Die Aufhebung der Insolvenzantragspflicht, die bis Ende April galt, habe zudem die Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen beeinflusst.

Union sieht politische Verantwortung für Fall Wirecard bei Scholz

Die Union hat im Wirecard-Skandal schwere Vorwürfe an die Adresse von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) gerichtet und eine Entschuldigung für Versäumnisse eingefordert. "Die politische Verantwortung trägt Bundesfinanzminister Olaf Scholz", sagte der Unions-Obmann in dem Ausschuss, Matthias Hauer (CDU), bei der Vorstellung des Abschlussberichtes des Ausschusses. Darin werde ein "kollektives Aufsichtsversagen" festgestellt, sagte er. "Der Fall Wirecard ist ein Kriminalfall", hob Hauer hervor.

Berlin lässt Image als Bremsklotz Deutschlands hinter sich

Berlin hat sich vom Image des Bremsklotzes Deutschlands verabschiedet. Jeder Berliner erwirtschaftete im vergangenen Jahr rund 5 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Danach trifft der Anfang des Jahrtausends vom damaligen Berliner Oberbürgermeister Klaus Wowereit geschaffene Satz "Wir sind zwar arm, aber trotzdem sexy" im deutschlandweiten Vergleich seit 2018 nicht mehr zu.

Laschet will trotz aller Probleme Dialog mit Russland und China

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat trotz bestehender Differenzen mit Russland und China zu weiterer Kooperation gedrängt. Beide Länder seien wichtige Partner im Kampf gegen den Klimawandel. Ohne diese beiden werde dies "nicht gelingen", sagte der CDU-Chef auf dem Tag der Industrie in Berlin. Einen kalten Krieg gegen China lehnte er ebenso ab wie eine rein konfrontative Haltung zu Russland.

Scholz will schnelle Reformen von EEG und Planungsverfahren

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat für den Fall seiner Wahl zum Bundeskanzler schnelle Reformen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und der Planungs- und Genehmigungsverfahren angekündigt, um die Klimawende voranzutreiben. "Nach dem Ausstieg aus Atom und Kohle wird der entschlossene Ausbau der erneuerbaren Energien die wichtigste industriepolitische Aufgabe unserer Zeit", sagte Scholz beim Tag der Industrie.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Mai Arbeitslosenzahl 546.000

Schweden Mai Arbeitslosenquote 9,8%

