Markit: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Juni an Stärke

Mit zunehmenden Lockerungen der Corona-Restriktionen und Nachholeffekten in vielen Branchen hat der Aufschwung der deutschen Wirtschaft im Juni wieder spürbar an Dynamik gewonnen. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 60,4 von 56,2 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung hervorgeht. Das ist der höchste Wert seit März 2011.

Markit: Stärktes Wachstum im Euroraum seit 15 Jahren

Die zunehmende Erholung der Wirtschaft, gelockerte Corona-Restriktionen, Fortschritte bei den Impfkampagnen und die gestiegene Zuversicht haben im Juni für das stärkste Wachstum in der Eurozone seit 15 Jahren gesorgt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 59,2 Zähler von 57,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Wert seit Juni 2006. Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 58,8 Punkte vorhergesagt.

Commerzbank: Stabiler Industrie-PMI Euroraum erstaunlich

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie des Euroraums ist im Juni entgegen den Erwartungen nicht gesunken. Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil findet das erstaunlich, weil "die Industrieproduktion wegen fehlender Vorprodukte mit der lebhaften Nachfrage weiterhin nicht Schritt halten kann, was sich in den steigenden Lieferzeiten widerspiegelt", wie er in einem Kommentar schreibt. Und auch der Vorjahresvergleich, an dem sich viele Unternehmen bei der Beantwortung der Fragen orientieren, habe sich aufgrund der Erholung im Sommer 2020 nicht mehr ganz so günstig wie zuvor dargestellt.

DZ Bank: Deutsche Service-Unternehmen sehr optimistisch

DZ-Bank-Chefvolkswirt Michael Holstein weist darauf hin, dass die Stimmung der deutschen Dienstleistungsunternehmen im Juni so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr war. "Die deutschen Unternehmen bereiten sich damit auf einen Sommer-Boom vor", schreibt Holstein in einem Kommentar. Das liege an der Aufhebung der Corona-Beschränkungen. Auch in der Industrie liefen die Geschäfte dank des globalen Aufschwungs gut. "Aufgrund der hohen Nachfrage steigen aber die Lieferzeiten, und die Preise ziehen mit hohem Tempo an. Daran dürfte sich kurzfristig nichts ändern", merkt Holstein an.

BIZ befürwortet kontenbasiertes digitales Zentralbankgeld

Digitales Zentralbankgeld ist aus Sicht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) die Zukunft der monetären Systeme. In einem vorab veröffentlichten Aufsatz ihres Jahresberichts wirbt die BIZ für ein multiples System digitaler Zentralbankgelder (multiple Central Bank Digital Currency - mCBDC), an dem viele Zentralbanken teilnehmen könnten. Den Zentralbanken empfiehlt die BIZ, auf digitales Zentralbankgeld zu setzen, das auf Konten basiert, zu denen Endkunden auf Basis einer digitalen ID Zugriff erhalten.

IMK: Wirtschaft kommt mit Schwung aus der Corona-Krise

Das IMK hat seine Prognose für das Wachstum des deutschen Bruttoinlandsproduktes (BIP) in diesem Jahr auf 4,5 Prozent von bisher erwarteten 4,9 Prozent gesenkt. Für 2022 hob das Düsseldorfer Institut seine Prognose auf 4,9 Prozent von 4,2 Prozent an. "Im Gegensatz zu vielen anderen Instituten haben wir unsere Prognose im Frühjahr nicht zurückgenommen, weil wir von einer starken Erholung mit fortschreitenden Impfzahlen überzeugt waren", erklärte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Allerdings seien die coronabedingten Einschränkungen länger nötig gewesen als gehofft.

Kabinett billigt Budgetentwurf 2022 mit 99,7 Mrd Euro Neuschulden

Das Regierungskabinett hat den von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Budgetentwurf für 2022 gebilligt, der eine Neuverschuldung von 99,7 Milliarden Euro vorsieht. Das Kabinett stimmte dem Entwurf für den Bundeshaushalt 2022 und die Finanzplanung bis 2025 zu, wie eine mit den Beratungen vertraute Person sagte. Der Budgetplan liefert die Grundlage für die Entscheidungen der kommenden Regierung. Nach der Bundestagswahl wird er von der neuen Regierung überarbeitet.

Scholz sieht bei Vorlage des Budgetplans "allen Grund zu Optimismus"

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich für die weitere wirtschaftliche Entwicklung gezeigt. "Wir haben allen Grund zu Optimismus", betonte Scholz bei einer Pressekonferenz zu der vom Kabinett beschlossenen Budgetplanung für 2022 und die Jahre bis 2025. "Der Aufschwung ist da." In der Pandemie habe die Bundesregierung "finanzpolitisch goldrichtig" gehandelt. Sie habe die Gesundheit vieler Bürgerinnen und Bürger geschützt, Unternehmen gestützt, Millionen Arbeitsplätze erhalten und Deutschland vor einer Abwärtsspirale bewahrt.

Kabinett beschließt Klimaschutz-Sofortproramm 2022

Die Bundesregierung hat bei ihrer Sitzung in Berlin das "Klimaschutz-Sofortproramm 2022" beschlossen. Das gab das Bundesfinanzministerium bekannt. Insgesamt stellt die Bundesregierung mit dem Sofortprogramm laut den Angaben rund 8 Milliarden Euro zur Finanzierung von Maßnahmen zur stärkeren Minderung der Treibhausgasemissionen bereit. Diese Mittel träten zu über 80 Milliarden Euro hinzu, die in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen von Klimaschutz- und Konjunkturprogramm für Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt worden seien.

Ifo-Institut: Künftiger Regierung fehlt Spielraum für neue Rentenpakete

Die künftige Bundesregierung sollte nach Einschätzung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung von zusätzlichen Leistungen der Rentenkasse absehen, welche die ohnehin wachsenden Ausgaben für die Alterssicherung nach oben treiben. Für stabile Rentenfinanzen sei eine Erhöhung des Rentenalters langfristig nicht zu umgehen, erklärten die Ifo-Forscher Joachim Ragnitz, Felix Rösel und Marcel Thum laut einer Mitteilung des Instituts. Sie müsse an die Lebenserwartung oder an Lebensjahre mit guter Gesundheit gekoppelt werden.

Altmaier erhofft sich von US-Reise Neustart der Beziehungen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erhofft sich von seiner Reise in die USA einen Neustart in den transatlantischen Beziehungen. "Dieses Momentum müssen wir nutzen", sagte Altmaier vor seinem Abflug zu Gesprächen mit dem US-Sonderbeauftragten für Klima, John Kerry, und mit der Energieministerin Jennifer Granholm in Washington.

Blinken: USA und Deutschland stehen zusammen gegen Moskaus "Provokationen"

US-Außenminister Antony Blinken hat der Ukraine weitere Unterstützung im Konflikt mit Russland zugesichert. "Deutschland und die Vereinigten Staaten werden weiterhin zusammenstehen gegen gefährliche und provokative Aktivitäten Russlands, seien es Übergriffe auf das ukrainische Staatsgebiet, die Verhaftung von Alexej Nawalny oder die Verbreitung von Desinformationen in unseren Demokratien", sagte Blinken bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni 58,6 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juni PROGNOSE: 59,0

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Mai war 59,4

FR/Einkaufsmanagerindex Service Juni 57,4 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROGNOSE: 59,2

FR/Einkaufsmanagerindex Service Mai war 56,6

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Juni 57,1 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Mai war 57,0

