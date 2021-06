Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklimaindex im Juni etwas höher als erwartet

Das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni etwas besser als erwartet entwickelt. Der vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg auf 101,8 (Mai: 99,2) Punkte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 100,5 Punkte prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 99,6 (95,7) Punkte. Erwartet worden waren 97,7 Punkte. Für den Index der Geschäftserwartungen meldete das Ifo-Institut einen Anstieg auf 104,0 (102,9) Punkte. Prognostiziert waren 103,6 Punkte. "Die deutsche Wirtschaft schüttelt die Corona-Krise ab", kommentierten die Konjunkturforscher die Daten.

VP Bank: Delta-Variante trübt deutschen Konjunkturhimmel

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, rechnet nach dem unerwartet deutlichen Anstieg des Ifo-Index im Juni damit, dass die deutschen Wachstumsraten im zweiten und dritten Quartal "luftige Höhen erklimmen werden". Getrübt wird der Konjunkturhimmel seiner Meinung nach nur durch eines: die Delta-Variante des Coronavirus. "Breitet sich die hochansteckende Virusmutation weiter aus, könnten spätestens im Herbst neuerliche Teileinschränkungen fällig werden", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Einmal mehr komme es auf die Impfgeschwindigkeit an.

ING: Impffortschritt wiegt schwerer als Materialmangel

Die deutschen Unternehmen leiden laut aktueller Ifo-Umfrage zwar weiterhin unter Materialmangel, doch konnte das einen unerwartet starken Anstieg des Geschäftsklimas im Juni nicht verhindern. "Die Öffnung der Wirtschaft im Zuge einer beschleunigten Impfkampagne stützt den Optimismus, was schwerer zu wiegen scheint als der die Unterbrechung von Lieferketten", schreibt ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar.

Coba: Ifo hat für Produktion beschränkte Aussagekraft

Der unerwartet deutliche Anstieg des Ifo-Index im Juni sollte nach Aussage von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer mit Blick auf die Industrie nicht überbewertet werden. "Für die Produktion des verarbeitenden Gewerbes in den kommenden Monaten hat das weiter gestiegene Ifo-Geschäftsklima nur eine begrenzte Aussagekraft", sagt Krämer. Viele Unternehmen könnten die boomende Nachfrage, die sich im aufwärtsgerichteten Geschäftsklima niederschlage, wegen des Mangels an Vorprodukten wie Halbleitern nicht in eine höhere Produktion ummünzen.

Spaniens BIP für erstes Quartal etwas nach oben revidiert

Die spanische Wirtschaft ist im ersten Quartal etwas weniger stark geschrumpft als zuvor geschätzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank nach revidierten Daten der Statistikbehörde INE um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Vorläufig war am 30. April ein Rückgang um 0,5 Prozent gemeldet worden.

Bank of England bestätigt Leitzins und Kaufprogramm

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0,10 Prozent bestätigt. Auch das Kaufprogramm wurde auf dem bisherigen Niveau von 895 Milliarden Pfund belassen. Börsianer und Ökonomen hatten mit diesen Entscheidungen gerechnet. Der Beschluss zum Leitzins fiel einstimmig. Beim Kaufvolumen gab es eine abweichende Stimme; wie im Mai sprach sich Ratsmitglied Andrew Haldane dafür aus, das Kaufprogramm um 50 Milliarden Pfund zu kappen.

Merkel: Politisch erwirkte Freigabe der Impfstoff-Patente falscher Weg

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Coronavirus-Pandemie vor aufkommenden Varianten wie der Delta-Variante gewarnt. "Deshalb müssen wir den Weg aus der Pandemie weiter mit Augenmaß gehen", mahnte sie im Bundestag in einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel . "Wir bewegen uns auf dünnem Eis." Erneut sprach sich die Kanzlerin aber gegen eine Freigabe der Patente für die Corona-Impfstoffe aus. Vielmehr gelte es, die Lizenzproduktion auszuweiten. "Eine politisch erwirkte Freigabe der Patente halte ich dagegen für den falschen Weg", machte Merkel klar.

Merkel fordert direkten Kontakt der EU zu Putin nach "Provokationen"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eine geschlossene Antwort der Europäischen Union auf das Verhalten Russlands gefordert und dazu auf europäische Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gedrungen. "Die Ereignisse der letzten Monate, und nicht nur in Deutschland, haben deutlich gezeigt, dass es nicht reicht, wenn wir auf die Vielzahl russischer Provokationen unkoordiniert reagieren", sagte Merkel im Bundestag in einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel. Die EU müsse "auch den direkten Kontakt mit Russland und dem russischen Präsidenten suchen" und dafür "Gesprächsformate" schaffen. "Anders werden wir die Konflikte nicht lösen."

Ukraine warnt EU-Staats- und Regierungschefs vor Gipfeln mit Putin

Die ukrainische Regierung hat die EU-Staats- und Regierungschefs davor gewarnt, wieder Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin aufzunehmen. EU-Gipfel mit Putin "ohne Fortschritte von der russischen Seite sind eine gefährliche Abweichung von der EU-Sanktionspolitik", sagte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba in Brüssel. Ein solcher Schritt werde Russland "noch mehr von der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen" für einen Frieden in der Ukraine abhalten.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Mai Erzeugerpreise +1,3% gg Vormonat

Schweden Mai Erzeugerpreise +7,9% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)