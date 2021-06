Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Wirtschaftsstimmung auf höchstem Stand seit 21 Jahren

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone ist im Juni erneut stark gestiegen und hat den höchsten Stand seit 21 Jahren erklommen. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 117,9 Punkte von 114,5 im Vormonat. Der Index liegt jetzt weit über dem langfristigen Durchschnitt und auch über dem Vorkrisenniveau. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Indexanstieg auf 116,5 Zähler gerechnet.

Bundesländer melden rückläufige Jahresinflation

In einer Reihe von Bundesländern ist die jährliche Inflationsrate im Juni zurückgegangen. Wie die Statistischen Landesämter mitteilten, sank sie in Bayern von 2,6 auf 2,4 Prozent, in Nordrhein-Westfalen von 2,6 auf 2,5 Prozent und in Hessen von 2,5 auf 2,2 Prozent. Der Höhepunkt des Inflationsanstiegs dürfte aber noch bevorstehen, denn viele Ökonomen rechnen damit, dass die Jahresinflation gegen Jahresende bei 3 bis 4 Prozent liegen wird, bevor sie wieder abflaut.

Inflation in Spanien bleibt im Juni stabil

Der Inflationsdruck in Spanien ist stabil geblieben. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) im Juni mit einer Jahresrate von 2,4 Prozent, die gleiche Rate wie im Mai. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Juni mit einem Rückgang auf 2,2 Prozent gerechnet.

Fed-Vize warnt vor Risiken des digitalen Dollar

Ein hochrangiger US-Notenbanker hat vor Gefahren eines digitalen Dollar gewarnt. Der oberste Aufseher der Fed über das Bankensystem - der stellvertretende Fed-Vorsitzende Randal Quarles - sagte, dass er keine Vorteile für einen digitalen Dollar sieht und dass das neue Produkt "erhebliche Risiken" für das Finanzsystem mit sich bringen würde. An den Märkten wird derzeit viel davon geredet, dass die Federal Reserve einen digitalen Dollar entwickeln sollte.

EZB startet Konsultation zu Optionen und Wahlrechten in Bankenaufsicht

Die Europäische Zentralbank (EZB) will die Ausübung von Optionen und Wahlrechten in der Bankenaufsicht aktualisieren und konsultiert hierzu die Banken. Ziel ist es, die seit der ersten Formulierung dieser Aufsichtsgrundsätze 2016 eingetretenen Gesetzesänderungen zu berücksichtigen und eine größere Transparenz bei der Anwendung dieser Praktiken durch nationale Aufsichtsbehörden herzustellen. Die EZB macht außerdem einige Änderungsvorschläge, die sich aus den Erfahrungen der Aufsichtspraxis ergeben.

Altmaier erwartet kräftiges Wachstum der deutschen Wirtschaft

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die deutsche Wirtschaft sich auf einem nachhaltigen Wachstumskurs befindet und die Wachstumsprognose der Bundesregierung übertreffen kann. Er erwarte eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von fast 4 Prozent in diesem Jahr und fast 5 Prozent im kommenden Jahr, erklärte Altmaier.

BA-Stellenindex erreicht Vorkrisenniveau

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat ihre Erholung fortgesetzt. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Juni um 5 Punkte auf 114 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. Der BA-X erreichte damit erstmals wieder den Wert vom März 2020, also dem letzten Berichtsmonat, bevor die Auswirkungen der Pandemiemaßnahmen auf dem Arbeitsmarkt sichtbar wurden.

KfW: Corona belastet Gründungstätigkeit in Deutschland

Die Zahl der Geschäftsgründungen in Deutschland ist im Corona-Jahr 2020 nach Aussage der KfW gesunken. Wie die KfW im Rahmen ihres Gründungsmonitor mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 537.000 Geschäfte neu gegründet, 11 Prozent weniger als 2019. "Der Langzeittrend einer abnehmenden Gründungstätigkeit hat sich 2020 leider fortgesetzt", sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib bei der Vorstellung der Studie.

Deutschland und Chile wollen bei Wasserstoff zusammenarbeiten

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und der chilenische Energieminister Juan Carlos Jobet haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff unterzeichnet. Ziel der gegründeten Task Force Wasserstoff ist es, die Zusammenarbeit zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft weiter zu intensivieren und konkrete Leuchtturmprojekte zu identifizieren.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Arbeitslosenquote 1Q 8,1% (4Q: 8,0%)

Frankreich/Arbeitslosenquote 1Q PROGNOSE: 8,4%

Belgien Juni Verbraucherpreise +1,63% (Mai: +1,46%) gg Vorjahr

Schweden Juni Verbrauchervertrauen 109,4 (Mai: 112,2)

Schweden Mai Exporte 133,2 Mrd SEK

Schweden Mai Importe 128,1 Mrd SEK

Schweden Mai Handelsbilanz Überschuss 5,1 Mrd SEK

