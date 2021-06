Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum sinkt im Juni auf 1,9 Prozent

Die Inflation in der Eurozone hat im Juni etwas nachgelassen. Die jährliche Inflationsrate sank von 2,0 auf 1,9 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Rate von 1,9 Prozent vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig knapp 2 Prozent an. Trotz des Rückgangs dürfte der Höhepunkt des Inflationsanstiegs aber noch bevorstehen, denn viele Ökonomen rechnen damit, dass die Jahresinflation gegen Jahresende bei rund 3 Prozent liegen wird, bevor sie wieder abflaut.

Angeloni: EZB-Reaktion auf fiskalische Notlagen erleichtern

Ignazio Angeloni, ein ehemaliges Mitglied der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) wünscht sich für die EZB mehr Flexibilität bei der Reaktion auf fiskalische Notlagen in einzelnen Euro-Ländern. In einem Beitrag für den Think Tank Omfif schreibt der Ökonom, Mario Draghis berühmtes "What ever it takes"-Statement habe die Bewahrung des Euro effektiv zu einem Ziel der EZB gemacht, von dem andere EZB-Präsidenten wahrscheinlich nicht zurücktreten wollten. Doch dazu brauche es die Unterstützung der Regierungen.

Frankreichs HVPI-Inflation steigt im Juni auf 1,9 Prozent

Die französische Inflation ist im Juni leicht gestiegen. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung erhöhte sich auf 1,9 von 1,8 Prozent im Vormonat, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 1,9 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent. Auch damit wurde die Prognose erfüllt.

Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt im Juni stärker als erwartet

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat sich im Juni deutlicher als erwartet verringert. Nach Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA) sank die Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 38.000, nachdem sie sich im Mai um revidiert 19.000 (vorläufig: 15.000) verringert hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang um 20.000 prognostiziert. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote blieb wie erwartet auf dem Vormonatsniveau, das allerdings auf 5,9 (vorläufig: 6,0) Prozent revidiert wurde.

KfW: Deutscher Arbeitsmarkt Ende 2021 auf Vorkrisenniveau

Der deutsche Arbeitsmarkt hat den Lock Down nach Aussage von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib besser als erwartet überstanden. "Für das Gesamtjahr 2021 rechne ich damit, dass die Zahl der Erwerbstätigen auf 44,8 Millionen steigen wird, die Arbeitslosenquote wird von 5,9 Prozent auf 5,7 Prozent sinken", schreibt die Ökonomin in einem Kommentar zu den unerwartet guten Arbeitsmarktdaten für Juni. Sie fügt hinzu: "Das sieht nach einer sehr verhaltenen Erholung aus, bedeutet jedoch, dass der Arbeitsmarkt zum Jahresende beinahe wieder so gut dastehen wird wie vor der Krise."

ING: Risiken für deutschen Arbeitsmarkt sinken

Die Risiken für den deutschen Arbeitsmarkt haben sich nach Einschätzung von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski verringert. "Die Beschäftigungserwartungen sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor haben sich weiter verbessert und nähern sich schnell den Allzeithochs", schreibt Brzeski in einem Kommentar zu unerwartet guten Arbeitslosendaten für Juni. Mit den sich verbessernden Beschäftigungsaussichten und dem erwarteten starken Aufschwung der Wirtschaft sinkt seiner Meinung nach auch das Risiko von Insolvenzen und einer möglichen zweiten Arbeitslosenwelle.

DIW: Konsum treibt Erholung der deutschen Konjunktur

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat im Juni dank des Konsums weiter zugelegt. Lieferengpässe in der Industrie bremsten allerdings die Erholung, erklärte das DIW. Das DIW-Konjunkturbarometer für das zweite Quartal kletterte auf 113 Punkte und lag damit gut 3 Punkte höher als im Mai. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte nach Schätzungen des DIW in den Monaten April bis Juni um etwa 2,5 Prozent höher liegen als im ersten Vierteljahr.

EU verlängert Wirtschaftssanktionen gegen Russland bis Ende Januar 2022

Die EU verlängert die Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Konflikts um weitere sechs Monate. Darauf verständigten sich nach AFP-Informationen die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten. Sie sollen demnach bis zum 31. Januar 2022 in Kraft bleiben. Die EU hatte die Strafmaßnahmen nach dem Abschuss des Passagierflugzeugs MH17 über der Ukraine im Juli 2014 verhängt.

Italien/Verbraucherpreise Juni vorl. +0,1% gg Vm, +1,3% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Juni PROG: +0,1% gg Vm, +1,3% gg Vj

US/MBA Market Index Woche per 25. Juni -6,9% auf 638,8 (Vorwoche: 686,4)

US/MBA Purchase Index Woche per 25. Juni -4,8% auf 255,2 (Vorwoche: 268)

US/MBA Refinance Index Woche per 25. Juni -8,2% auf 2.856,6 (Vorwoche: 3.110,3)

