VDMA: Auftragseingang bleibt auf Wachstumskurs

Die Auftragsbücher im deutschen Maschinen- und Anlagenbau haben sich im Mai kräftig gefüllt. Insgesamt verbuchte die Branche einen Zuwachs der Bestellungen von real 47 Prozent zum - vergleichsweise schwachen - Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Die Nachfrage aus dem Inland stieg dabei um 33 Prozent, aus dem Ausland kamen sowohl aus den Euro-Staaten als auch aus den Nicht-Euro-Ländern jeweils 55 Prozent mehr Bestellungen.

Bankenaufsicht entlastet kleinere Kreditinstitute

Die rund 1.150 kleineren deutschen Kreditinstitute werden ab sofort von bestimmten administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Bankenaufsicht entlastet. Wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und die Bundesbank mitteilen, gelten die neuen Regelungen für alle Unternehmen, die nach der Kapitaladäquanzverordnung (Capital Requirements Regulation - CRR) als kleines und nicht komplexes Institut ("small and non complex institution" - SNCI) klassifiziert sind.

ZEW: Corona-Steuerhilfen fehlt es an Durchschlagskraft

Die bisherigen Corona-Steuerhilfen sind einer Studie zufolge in Deutschland insgesamt zu zaghaft, um die Folgen der Krise abzufedern. "So entlasten die Maßnahmen in ihrer aktuellen Form hauptsächlich große Unternehmen. Kleine Unternehmen und Start-ups profitieren kaum", lautet das Ergebnis einer Studie des ZEW Mannheim im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung. "Weitere steuerliche Maßnahmen sind daher nötig, damit deutsche Unternehmen gut aus der Krise kommen."

Berlins Bürgermeister Müller gegen Enteignung von Wohnkonzernen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat erneut die Enteignung von Wohnungskonzernen wie Deutsche Wohnen abgelehnt. Zuvor hatte die Berliner Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" genügend Unterschriften für einen Volksentscheid gesammelt, der im Herbst stattfinden soll. "Eine Enteignung und alle daraus folgenden Schritte sind doch eine Konfrontation, die uns nicht weiterhilft und die auch nicht zu mehr Wohnungen führt", erklärte Müller im ZDF-Morgenmagazin.

Altmaier will Investitionspakt mit der Industrie für Stahlproduktion

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat vor seinen Gesprächen mit Vertretern der Europäischen Kommission einen Investitionspakt mit der Industrie für eine klimafreundliche Stahlproduktion in Europa gefordert. "Der Weg zur Klimaneutralität erfordert einen gewaltigen Transformationsprozess für die europäische Industrie. Das gilt vor allem für die Stahlindustrie", erklärte Altmaier vor seiner Abreise. "Wir müssen unsere Unternehmen auf diesem Weg unterstützen und vor allem für Planungssicherheit sorgen."

Neurentner erhalten 5,4 Prozent weniger als der Durchschnitt

Rentner in Deutschland, die im Corona-Jahr 2020 in den Ruhestand eingetreten sind, erhalten eine Rente, die im Schnitt 5,4 Prozent unter der der Durchschnittsrente liegt. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine schriftliche Frage des Fraktionsvorsitzenden der Linken im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch, hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone /Erzeugerpreise Mai +1,3% gg Vm, +9,6% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise Mai PROG: +1,3% gg Vm, +9,6% gg Vj

Eurozone/Erzeugerpreise ex Energie Mai +0,9% gg Vm, +4,9% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)