Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission hebt Wachstumsprognosen für 2021 und 2022 an

Die EU-Kommission hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum des Euroraums im laufenden und kommenden Jahr angehoben. Wie sie im Rahmen ihrer Sommerprognose mitteilte, rechnet sie für 2021 jetzt mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,8 (Frühjahrsprognose: 4,3) Prozent. Für 2022 werden nun 4,5 (4,4) Prozent Wachstum erwartet. Dadurch wird das BIP sein Vorkrisenniveau laut EU-Kommission bereits im vierten Quartal erreichen. In der Frühjahrsprognose war dies noch für das erste Quartal 2022 avisiert worden.

Materialmangel lässt deutsche Produktion im Mai sinken

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat ist im Mai aufgrund von Zulieferproblemen in der Industrie leicht gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) ging sie gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent zurück und lag um 17,3 (April: 27,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,5 Prozent prognostiziert.

Wirtschaftskraft in Ostdeutschland noch immer deutlich schwächer

In Ostdeutschland nimmt die Wirtschaftskraft weiter zu, aber dennoch liegt sie auch 31 Jahre nach der Wiedervereinigung noch deutlich hinter der in den alten Bundesländern. Der Jahresbericht zur Deutschen Einheit, der dem Bundeskabinett in seiner Sitzung vorgelegt wurde, ergab, dass die Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) je erwerbstätiger Person im vergangenen Jahr bei 77,9 Prozent des westdeutschen Niveaus lag. Rechnet man Berlin mit ein, lag das Niveau bei 82,8 Prozent.

Bitkom: Deutsche Wirtschaft kommt bei Blockchain nicht voran

Die deutsche Wirtschaft kommt mit der praktischen Umsetzung der Blockchain-Technologie nicht voran. Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, dass eine Mehrheit der Unternehmen in Deutschland zwar Blockchain für eine wichtige Zukunftstechnologie hält, aber nur eine Minderheit hat sich generell mit dem Thema und den Einsatzmöglichkeiten im eigenen Unternehmen beschäftigt.

VDMA: China löst Deutschland als Exportweltmeister für Maschinen ab

China hat im Corona-Jahr 2020 Deutschland als Exportweltmeister im Maschinenbau abgelöst. Nach Schätzungen des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) lag im vergangenen Jahr Chinas Anteil an den weltweiten Maschinenausfuhren mit 165 Milliarden Euro bei 15,8 Prozent des Gesamtexportvolumens. Deutschland exportierte im selben Jahr Maschinen und Anlagen im Wert von 162 Milliarden Euro und erreichte einen Anteil von 15,5 Prozent. Im Jahr 2019 betrug der Vorsprung Deutschlands auf China noch 1,4 Prozentpunkte, so der VDMA.

Urteil zu Negativzinsen vor Landgericht Leipzig erwartet

Immer mehr Banken in Deutschland verlangen von ihren Kundinnen und Kunden Strafzinsen. Mitten in dieser Debatte um Negativzinsen verkündet das Landgericht Leipzig am Donnerstag ein länger erwartetes Urteil in einem Verfahren der Verbraucherzentrale Sachsen gegen die Sparkasse Vogtland wegen der Einführung eines sogenannten Verwahrentgelts.

Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" in Berlin am 26. September

In Berlin können die Wählerinnen und Wähler am 26. September parallel zur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl über den Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" abstimmen. Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" will die mehr als 240.000 Wohnungen der großen Immobilienkonzerne in Berlin in eine Anstalt des öffentlichen Rechts überführen, wo sie "demokratisch, transparent und gemeinwohlorientiert" verwaltet werden sollen. So soll ein weiterer Anstieg der Mieten in der Hauptstadt gestoppt werden.

Gericht: Kein Markeneintrag für Zischen beim Öffnen einer Getränkedose

Das Geräusch beim Öffnen einer Dose mit einem kohlensäurehaltigen Getränk kann nicht als Klangmarke geschützt werden. Das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg wies die entsprechende Klage einer deutschen Verpackungsfirma ab. Dem Geräusch fehle die Unterscheidungskraft, um einen bestimmten Hersteller zu erkennen.

Containerschiff "Ever Given" lichtet die Anker

Nach 100 Tagen harter Verhandlungen über eine Entschädigung haben die ägyptischen Behörden das riesige Containerschiff "Ever Given", das im März im Suezkanal festgesteckt hatte, freigegeben. Das Schiff lichtete am Mittwoch die Anker und fuhr Richtung Mittelmeer, wie ein AFP-Journalist berichtete. Das ägyptische Fernsehen übertrug live.

Präsident von Haiti ermordet

Haitis Präsident Jovenel Moïse ist nach Regierungsangaben ermordet worden. Moïse sei am Mittwochmorgen in seinem Haus von einem Mordkommando getötet worden, teilte der scheidende Regierungschef Claude Joseph mit. Auch die Frau des Präsidenten wurde bei dem Angriff demnach verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Juni 941,125 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Mai 902,519 Mrd CHF

China/Währungsreserven Juni 3,214 Bill USD (Mai: 3,222 Bill USD)

China/Währungsreserven Juni sanken um 7,8 Mrd USD zum Vormonat

US/MBA Market Index Woche per 2. Juli -1,8% auf 627 (Vorwoche: 638,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 2. Juli -1,1% auf 252,4 (Vorwoche: 255,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 2. Juli -2,3% auf 2.791,3 (Vorwoche: 2.856,6)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)