Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Unternehmenskredite wachsen im Juni mit konstantem Tempo

Das Wachstum der Kreditvergabe im Euroraum hat sich im Juni nicht weiter verlangsamt. Die Jahreswachstumsrate der Buchkreditvergabe an Nicht-Finanz-Unternehmen lag nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) wie im Mai bei 1,9. Prozent. Im April waren es noch 3,2 Prozent gewesen, im März 5,3 und im Februar 7,0 Prozent. Ursache war der pandemiebedingte Anstieg der Unternehmenskreditvergabe im Frühjahr des Vorjahres. Im Berichtsmonat stieg die Unternehmenskreditvergabe gegenüber dem Vormonat um 11 Milliarden Euro, nachdem sie in den beiden Vormonaten um 12 und 27 Milliarden gesunken war.

Panetta will mehr Freiheiten für europäische Finanzpolitik

Die Länder des Euroraums sollten ihre Finanzkraft nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta effizienter einsetzen und dabei weniger durch Defizit- und Schuldenregeln behindert werden. In einem auf der Website der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlichten Beitrag lobt Panetta den in der Pandemie geschaffenen Wiederaufbaufonds NGEU (Next Generation EU) als "Europäischen Sozialvertrag", schlägt eine neue Nutzung der finanziellen Kapazitäten des Euro-Rettungsfonds ESM vor und fordert bessere Möglichkeiten für die Mitglieder, eine antizyklische Finanzpolitik zu betreiben.

Amazon weist Spekulationen um Einführung von Bitcoin-Zahlungen zurück

Der US-Versandriese Amazon hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach das Unternehmen ab Ende des Jahres Bitcoin-Zahlungen akzeptieren werde. Die Geschichte sei "erfunden," erklärte ein Amazon-Sprecher am Montag auf AFP-Anfrage. Allerdings sei der Konzern durchaus am "Bereich Kryptowährungen interessiert".

Impfkampagne in Deutschland kommt nur schleppend voran

Die Impfkampagne in Deutschland geht weiter nur schleppend voran: Der Anteil der vollständig Geimpften an der Gesamtbevölkerung stieg am Montag auf 49,7 Prozent, wie es am Dienstag auf der entsprechenden Website des Bundesgesundheitsministeriums hieß. Bis zum Sonntag hatte der Anteil noch bei 49,4 gelegen. Deshalb war damit gerechnet worden, dass bis Dienstag die 50-Prozent-Marke erreicht werden könnte.

Von der Leyen: 70 Prozent der Erwachsenen in der EU mindestens einmal geimpft

In der EU sind nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 70 Prozent der Erwachsenen bereits mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. 57 Prozent der über 18-Jährigen in den 27 EU-Staaten seien vollständig immunisiert, teilte von der Leyen am Dienstag mit. "Mit diesen Werten gehört Europa zur weltweiten Spitzengruppe (...) aber wir dürfen jetzt in unseren Anstrengungen nicht nachlassen", sagte sie.

US-Veteranenministerium erlässt Impfpflicht für Mitarbeiter des Gesundheitswesens

Das US-Veteranenministerium hat eine Corona-Impfpflicht für alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens angekündigt. "Wann immer ein Veteran oder Veteranen-Mitarbeiter einen Fuß in eine Veteranen-Einrichtung setzt, müssen sie wissen, dass wir alles in unserer Macht Stehende getan haben, um sie vor Covid-19 zu schützen", sagte Veteranenminister Denis McDonough am Montag (Ortszeit).

Erholung am deutschen Arbeitsmarkt setzt sich fort

Der Arbeitsmarkt in Deutschland wird sich nach Einschätzung der Arbeitsagenturen auch in den kommenden Monaten weiter erholen. Sorgen bereitet den Experten aber eine mögliche vierte Corona-Welle und damit neue Eindämmungsmaßnahmen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag mitteilte. "Das Ende der Fahnenstange scheint beim Optimismus erreicht", erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen.

Frankreichs Arbeitslosenzahl sinkt im 2. Quartal um 1,4 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen in den Metropolregionen Frankreichs hat im zweiten Quartal bei 3,51 Millionen gelegen. Nach Mitteilung des Arbeitsministeriums waren das 1,4 Prozent weniger als im ersten Quartal und 15,3 Prozent weniger als im zweiten Quartal 2020. Die Angaben beziehen sich auf die Zahl der bei Behörde Pole emploi registrierten Arbeitsuchenden.

IG Metall: Teile der Autoindustrie wollen Standorte in Niedriglohnländer verlagern

Die IG Metall wirft Teilen der Autoindustrie hierzulande vor, die verschärften Klimaschutzvorgaben für eine Arbeitsplatzverlagerung in Niedriglohnländer zu missbrauchen. "Wir beobachten, dass viele Unternehmen das Anziehen der Klimaschutzvorgaben für eine verschärfte Restrukturierung missbrauchen", sagte Jörg Köhlinger, Leiter des IG Metall-Bezirks Mitte, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gekennzeichnet sei diese Entwicklung durch Pläne für Standort-Verlagerungen in sogenannte Best-Cost-Länder, die sich vor allem in Osteuropa befinden.

Nato-Chef fordert Verhandlungslösung für Afghanistan

Angesichts des Vormarschs der Taliban in Afghanistan hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zu einer Lösung des Konflikts auf dem Verhandlungsweg aufgerufen. Die Sicherheitslage in Afghanistan bleibe sehr schwierig und brauche eine "Verhandlungslösung", erklärte Stoltenberg am Dienstag auf Twitter nach einem Gespräch mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani. Er sagte zugleich Unterstützung bei Ausbildung und Finanzierung der afghanischen Sicherheitskräfte zu.

Biden kündigt Ende von US-Kampfeinsatz im Irak an

18 Jahre nach ihrer Invasion im Irak haben die USA das offizielle Ende ihres Kampfeinsatzes in dem Land angekündigt. Der Kampfeinsatz werde Ende des Jahres enden, künftig gehe es nur noch um die Ausbildung und Beratung der irakischen Streitkräfte, sagte US-Präsident Joe Biden am Montag in Washington. Die USA waren im März 2003 im Irak einmarschiert, um den damaligen Machthaber Saddam Hussein zu stürzen.

Israels Verteidigungsminister berät mit französischer Amtskollegin über Späh-Affäre

Israels Verteidigungsminister Benny Gantz will bei einem Treffen mit seiner französischen Amtskollegin in Paris über die Enthüllungen um die Späh-Software Pegasus sprechen. Wie sein Ministerium mitteilte, wird Gantz am Mittwoch zu Gesprächen mit der französischen Verteidigungsministerin Florence Parly aufbrechen. Zuvor war bekannt geworden, dass eine von den Handynummern des französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf einer Liste möglicher Spähziele stand. Israels Verteidigungsministerium muss Exporte des Herstellers NSO genehmigen, weil es sich dabei um eine politisch brisante Technologie handelt.

Gericht in Hongkong verurteilt erstmals Mann nach sogenanntem Sicherheitsgesetz

In Hongkong ist erstmals ein Mann auf Grundlage des von Peking verhängten sogenannten Sicherheitsgesetzes verurteilt worden. Ein Gericht in der chinesischen Sonderverwaltungszone erklärte am Dienstag den 24-jährigen Demokratie-Aktivisten Tong Ying Kit des Terrorismus und der Anstiftung zur Abspaltung für schuldig. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Dem 24-Jährigen droht lebenslange Haft.

Netzagentur übernimmt Aufgaben bei der Regulierung von Wasserstoffnetzen

Die Bundesnetzagentur übernimmt mit dem nun in Kraft getretenen Energiewirtschaftsgesetz neue Aufgaben im Bereich der Regulierung von Wasserstoffinfrastrukturen. Das teilte die Behörde in Bonn mit. "Durch die neuen Regelungen werden die notwendigen Rahmenbedingungen für einen zügigen Markthochlauf für Wasserstoff geschaffen", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann.

Wirtschaftsministerium fördert neue KI-Projekte

Das Bundeswirtschaftsministerium fördert im Rahmen des Innovationswettbewerbs Künstliche Intelligenz (KI-Innovationswettbewerb) vier neue Forschungsvorhaben zur Prävention und Bewältigung von Krisen. In den Vorhaben sollten neue KI-Anwendungen im Zusammenhang mit Pandemien und anderen Krisensituationen entwickelt und erprobt werden.

+++ Konjunkturdaten +++

EURORAUM

EZB: M3-Durchschnitt Apr-Juni +8,7% (PROG: +8,6%) gg Vj

SCHWEDEN

Juni Handelsbilanz Überschuss 10,3 Mrd SEK

Juni Exporte 144,2 Mrd SEK

Juni Importe 133,9 Mrd SEK

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)