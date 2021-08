Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Erzeugerpreise steigen im Rahmen der Erwartungen

Der Anstieg der Euroraum-Erzeugerpreise ist im Juni im Rahmen der Erwartungen geblieben. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 1,4 Prozent und lagen um 10,2 (Mai: 9,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 1,5 Prozent und eine Jahresteuerung von 10,3 Prozent prognostiziert.

European Labour Market Barometer sinkt um 0,4 Punkte

Das European Labour Market Barometer ist im Juli um 0,4 auf 104,8 Punkte gesunken. "Die europäischen Arbeitsverwaltungen sehen die Arbeitsmärkte in Europa weiter im Aufwind. Aber die Sorge vor den wirtschaftlichen Auswirkungen einer neuen Corona-Welle nimmt zu", berichtet Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen".

China nimmt Händler von Auto-Chips ins Visier

Chinas oberste Marktaufsichtsbehörde will gegen Händler von Auto-Chips ermitteln. Diese würden verdächtigt, die Preise während der weltweiten Chip-Knappheit in die Höhe zu treiben, wie die staatliche Behörde für Marktregulierung mitteilte. Die Behörde will die Marktüberwachung verstärken und gegen illegale Praktiken wie Horten, und Absprachen vorgehen. Die Regulierungsbehörde nannte keine Namen von Unternehmen, gegen die ermittelt wird.

Finanzinvestoren tätigen Rekordzahl an Deals in Deutschland

Der deutsche Private-Equity-Markt hat sich mit einer Rekordzahl an Deals von der Corona bedingten Zurückhaltung gelöst: Finanzinvestoren tätigten hierzulande 156 Deals in den ersten sechs Monaten - das markiert einen Höchstwert im Vergleich aller bisher untersuchten Halbjahre, wie die Wirtschaftsberatung Ey (Ernst & Young) ermittelt hat. Die Übernahme des Schuhherstellers Birkenstock durch die Investmentgesellschaft L Catterton und Financière Agache war mit 3,8 Milliarden Euro die größte Akquisition durch einen Private-Equity-Fonds im ersten Halbjahr.

Inflation in der Türkei zieht im Juli an

Die Inflation in der Türkei hat sich im Juli auf Jahresbasis beschleunigt. Wie die staatliche Statistikbehörde des Landes am Dienstag mitteilte, stieg der Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahr um 18,95 Prozent. Im Juni hatte die Zunahme bei 17,53 Prozent gelegen, so Turkstat.

Autoindustrie fordert mehr Tempo beim Ausbau des Ladesäulennetzes

Deutschlands Autoindustrie fordert einen rascheren Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos. "Die Ladeinfrastruktur in Deutschland wird generell zu langsam ausgebaut und wird dem Hochlauf bei den Neuzulassungen von Elektroautos nicht gerecht. Das gilt in Städten und im ländlichen Raum gleichermaßen", sagte die Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. "Wir brauchen überall mehr Tempo."

Bericht: Rentenbezugsdauer steigt deutlich

Deutschlands Senioren werden immer älter und beziehen immer länger Rente. Das geht aus neuen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) hervor, wie die Bild-Zeitung am Dienstag berichtete. 2020 bezogen Rentnerinnen und Rentner demnach im Schnitt 21,51 Jahre lang Altersrente (ohne Erwerbsunfähigkeits- oder Witwenrente). Die sogenannte Rentenbezugsdauer stieg den Zahlen zufolge bei Männern auf 19,78 Jahre, ein Jahr zuvor lag der Wert noch bei 19,66 Jahren.

Taiwans Regierung begrüßt Entsendung deutscher Fregatte in den Indopazifik

Nach dem Aufbruch der Fregatte "Bayern" in Richtung Indopazifik hat die Regierung von Taiwan das deutsche Engagement begrüßt. "Ich bin froh, dass die deutsche Regierung mit ihren Indopazifik-Leitlinien die Grundlage dafür geschaffen hat, sich an der Sicherung freier Seewege im Südchinesischen Meer zu beteiligen", sagte Taiwans Außenminister Joseph Wu dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Niemand will, dass China seine autoritäre Herrschaft ausdehnt über das gesamte Südchinesische Meer."

Floristen bekommen insgesamt 5 Prozent mehr Einkommen

Nach einer langen Hängepartie gibt es eine Tarifeinigung in der Floristik-Branche: Die rund 32.000 Beschäftigten erhalten rückwirkend zum 1. Juli 3 Prozent mehr Lohn und Gehalt, zum Beginn des nächsten Jahres kommen weitere 2 Prozent oben drauf.

Solarbranche fordert Solar-Beschleunigungsgesetz

Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) hat auf ein deutlich höheres Tempo beim Ausbau von Photovoltaik (PV) gedrungen und entsprechende Gesetzesmaßnahmen unmittelbar nach der Wahl gefordert. Die heimische Nachfrage nach Solarstromanlagen sei im ersten Halbjahr 2021 zwar um 22 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum gestiegen, wie aus Daten der Bundesnetzagentur hervorgehe - gemessen an den Anforderungen des Klimaschutzes sei das Photovoltaik-Ausbautempo jedoch weiterhin viel zu langsam.

Zahl der Toten nach Flutkatastrophe im Ahrtal steigt auf 139

Fast drei Wochen nach den verheerenden Unwettern im Westen Deutschlands ist die Zahl der Toten im Ahrtal auf 139 gestiegen. Nach Angaben des Landkreises Ahrweiler konnten bisher 106 der Opfer identifiziert werden. Weitere 26 Menschen galten immer noch als vermisst. Das entsprach der am Vortag gemeldeten Zahl.

Oberstes Wahlgericht Brasiliens kündigt Ermittlungen gegen Bolsonaro an

Das Oberste Wahlgericht in Brasilien hat Ermittlungen gegen Präsident Jair Bolsonaro angekündigt. Wie das Gericht am Montag mitteilte, soll es dabei um Bolsonaros regelmäßige Angriffe auf das rein elektronische Wahlsystem des Landes gehen. Der brasilianische Präsident hatte das System in der Vergangenheit mehrfach als Quelle für Manipulation bezeichnet, ohne dafür Beweise vorzulegen.

