Senat soll am Samstag über Bidens historisches Infrastrukturpaket abstimmen

Das hunderte Milliarden Dollar schwere Infrastrukturpaket des US-Präsidenten Joe Biden steht am Samstag vor einer entscheidenden Hürde im US-Senat. Der Mehrheitsführer der Demokraten, Chuck Schumer, setzte nach ergebnislosen Debatten am Donnerstag bis in die Nacht eine Abstimmung für Samstagmittag an. Zuvor hatten die Senatoren stundenlang über Änderungsanträge zu dem Gesetz diskutiert, das Staatsausgaben in Höhe von rund 550 Milliarden Dollar vorsieht.

Deutsche Bahn bereitet sich auf Streik der Lokführer vor

Im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL bereitet sich die Deutsche Bahn (DB) auf Streiks vor. Es sei davon auszugehen, "dass es eine weitere Eskalation gibt", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler am Freitag. Er rief erneut zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. Die GDL will am Dienstag das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekanntgeben. Gewerkschaftschef Claus Weselsky rechnet mit einer großen Zustimmung zum Arbeitskampf.

US-Demokraten fordern Schließung von Gefangenenlager Guantanamo von Biden

Abgeordnete der US-Demokraten haben von Präsident Joe Biden die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo auf Kuba gefordert. Die letzten 39 Häftlinge sollten freigelassen werden oder einen Prozess bekommen, forderten 75 Abgeordnete des Repräsentantenhauses am Donnerstag in einem offenen Brief. In dem Schreiben wiesen die Demokraten auch auf die hohen Kosten für das Gefangenenlager hin. Presseberichten zufolge koste das Gefängnis jährlich mehr als 500 Millionen US-Dollar.

Taliban töten Leiter der Medienabteilung der afghanischen Regierung

Die radikalislamischen Taliban haben den Leiter des Medieninformationszentrums der afghanischen Regierung in einer Moschee in Kabul erschossen. Die "Terroristen" hätten mit der "feigen Tat einen patriotischen Afghanen zum Märtyrer gemacht", sagte der Sprecher des Innenministeriums, Mirwais Staniksai, am Freitag über den Anschlag auf Daua Khan Menapal. Die Taliban übernahmen die Verantwortung für das Attentat auf den hohen Regierungsmitarbeiter.

ZDF: Bundesregierung führte Geheimgespräche mit Taliban

Die Bundesregierung hat laut Berichten von ZDF und Bild-Zeitung in der vergangenen Woche Geheimgespräche mit Vertretern der radikalislamischen Taliban geführt. Diese hätten in Katars Hauptstadt Doha stattgefunden, hieß es. Die Taliban hätten dabei versichert, sie wollten sich für den Schutz früherer Ortskräfte der Deutschen in Afghanistan einsetzen, berichtete das ZDF.

Zentralasiatische Länder beraten bei Treffen über Situation in Afghanistan

Angesichts des Vormarsches der Taliban ist Afghanistan das Hauptthema der Staats- und Regierungschefs der fünf zentralasiatischen Länder bei ihrem am Freitag beginnenden Treffen im turkmenischen Ort Awaza. Die Offensive der Islamisten im an Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan angrenzenden Afghanistan sorgt für große Unruhe bei den Anrainern. Der turkmenische Präsident Präsident Gurbanguly Berdymuchamedow bezeichnete Afghanistan am Mittwoch im Staatsfernsehen als "die Frage, die uns alle beunruhigt".

Rettungsschiff "Sea-Watch 3" mit über 250 Migranten an Bord darf Sizilien anlaufen

Das deutsche Rettungsschiff "Sea-Watch 3" darf mit mehr als 250 aus dem Mittelmeer geretteten Migranten an Bord in Italien anlegen. Das Schiff sei auf dem Weg ins sizilianische Trapani, schrieb die deutsche Seenotrettungsorganisation Sea-Watch am Freitag auf Twitter. Die "Sea-Watch 3" hatte seit dem vergangenen Wochenende 257 Menschen an Bord aufgenommen.

Einsatzkräfte kämpfen gegen Feuer vor den Toren Athens

Hunderte griechische Feuerwehrleute haben in der Nacht weiter gegen einen verheerenden Großbrand vor den Toren der Hauptstadt Athen gekämpft. Am Freitagmorgen wurden die Einsatzkräfte laut Behördenangaben durch 82 französische Helfer unterstützt. Bei dem Brand rund 30 Kilometer nördlich von Athen wurden demnach mindestens fünf Menschen verletzt und mehrere Häuser zerstört. Fünf Ortschaften seien evakuiert worden.

Steuerbescheide bei möglicher Renten-Doppelbesteuerung nur noch vorläufig

Steuerbescheide, denen möglicherweise eine Doppelbesteuerung von Renten zugrundeliegt, sollen laut einem Bericht des Berliner Tagesspiegel zunächst nur noch vorläufig ergehen. Betroffene müssten dann bei Einwänden keinen Einspruch mehr einlegen, hieß es unter Berufung auf ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums. Aus der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen hieß es demnach, man rechne damit, dass die Regelung Ende August in Kraft tritt.

Ermittlungen gegen Landrat von Ahrweiler wegen Flutkatastrophe

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Ermittlungen gegen den Landrat des Landkreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), wegen der Flutkatastrophe vor rund drei Wochen aufgenommen. Gegen ihn bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen, teilten die Behörde und das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt am Freitag mit. Zudem werde gegen ein weiteres Mitglied des Krisenstabs ermittelt.

