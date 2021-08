Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index fällt im August zum dritten Mal in Folge

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten sind im August erneut gefallen. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sank auf 40,4 Punkte von 63,3 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 57,5 Punkte gerechnet. Der dritte Rückgang in Folge fiel mit 22,9 Punkten noch etwas stärker aus als im Vormonat.

OECD-Frühindikator weist auf nachlassendes Wachstum

Der Frühindikator der OECD weist auf ein nachlassendes Wachstum in den meisten großen Volkswirtschaften hin. Wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mitteilte, stieg der Indikator im Juli um 0,14 Prozent auf 100,8 Punkte. Im Juni hatte der Index um 0,20 Prozent und im Mai um 0,22 Prozent zugelegt.

Powells Chancen auf zweite Amtszeit als Fed-Chef getrübt

Die Mitglieder des Wirtschaftsteams von US-Präsident Joe Biden unterstützen die Nominierung von Jerome Powell für eine zweite Amtszeit als Fed-Chef, aber der wachsende Widerstand prominenter Demokraten, darunter Senatorin Elizabeth Warren, könnte zu seiner Ablösung führen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

IW: Hohe Preise belasten Unternehmen

Besonders steigende Rohstoffpreise belasten laut einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) die Unternehmen in Deutschland. Lieferengpässe, hohe Energiekosten und teure Rohstoffe sorgten dafür, dass die Preise wieder stärker steigen. "Besonders die Baubranche und die Industrie leiden unter der Entwicklung", erklärte das IW unter Verweis auf die Umfrage bei 2.000 Unternehmen. 80 Prozent der deutschen Unternehmen erwarteten demnach mittelstark oder stark steigende Preise, weil Rohstoffe sich verteuert hätten und Vorleistungen knapp seien.

Laschet will neuen Lockdown trotz steigender Inzidenzen verhindern

Trotz steigender Corona-Inzidenzen hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) einen weiteren Lockdown als Maßnahme zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ausgeschlossen. "Wir wollen, müssen und werden einen neuen Lockdown verhindern", sagte er am Dienstag im Düsseldorfer Landtag. Das Coronavirus habe zwar nichts von seiner Gefährlichkeit verloren. "Doch wir stehen an einem anderen Punkt der Pandemie", erläuterte der CDU-Vorsitzende.

Müller: Schnelltests ab Mitte Oktober nicht mehr kostenlos

Nach den Plänen für die am Mittag tagende Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sollen Schnelltests ab Mitte Oktober von Ungeimpften selbst bezahlt werden. Das sagte der MPK-Vorsitzende, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, im ZDF-Morgenmagazin. "Ich gehe davon aus, ab Mitte Oktober wird dieses kostenlose Angebot aufgehoben", sagte Müller. "Ich habe so im Kopf, dass der 10. oder 11. sehr wahrscheinlich ist". Dann habe ab jetzt jeder acht Wochen Zeit, sich impfen zu lassen. "Wer dieses Angebot leider nicht in Anspruch nimmt, der muss dann für Tests auch bezahlen", sagte er. Ausnahmen solle es für die geben, die sich nicht impfen lassen können.

Pfandbriefbanken: Deutsche Immobilienpreise stiegen weiter

Die Immobilienpreise sind in Deutschland im zweiten Quartal weiter deutlich gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal kletterten die Preise um 8 Prozent, erklärte der Verband der Pfandbriefbanken (vdp). Der Anstieg war ausschließlich getrieben von höheren Preisen für Wohnimmobilien, die sich im zweiten Quartal um 10,7 Prozent verteuerten. Die Preise bei Gewerbeimmobilien fielen im Jahresvergleich hingegen um 1,1 Prozent.

Karliczek stellt quantengesicherte Verbindung zwischen Behörden vor

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat am Dienstag die erste quantengesicherte Verbindung zwischen Behörden in Europa vorgestellt. Das Pilotnetz zur Quantenkommunikation zwischen dem Ministerium und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn soll eine abhör- und manipulationssichere Datenübertragung wie etwa Videokonferenzen ermöglichen und damit Cyberangriffe abwehren.

Städtebund warnt vor Scheitern der Verwaltungsdigitalisierung

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor einem Scheitern der Regierungspläne für die Digitalisierung der Verwaltungen in Bund, Ländern und Kommunen gewarnt. Die Umsetzung des sogenannten Onlinezugangsgesetzes (OZG) bis 2022 sei "eine Herkulesaufgabe", die ohne eine ausreichende Einbindung der Kommunen nicht zu schaffen sein werde, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Handelsblatt. Um das Ziel zu erreichen müssten die Kommunen finanziell und personell besser ausgestattet werden.

Müller: Bund und Länder teilen sich 28 Milliarden Fluthilfe hälftig

Bund und Länder wollen bei der am Mittag tagenden Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) einen Wiederaufbaufonds von rund 30 Milliarden Euro beschließen. Das hat der MPK-Vorsitzende, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), bestätigt. "Von den 30 Milliarden werden 28 Milliarden hälftig geteilt", sagte Müller im ZDF-Morgenmagazin. "Wir werden auch über die Summe noch reden, aber das ist das, was auf dem Tisch liegt", erklärte Müller. "28 Milliarden hälftig - dann finanziert von Bund und Ländern und über die Umsatzsteuerverrechnung in den nächsten 30 Jahren wird das praktisch gespeist."

China will nach IPCC-Bericht an bisherigem Klimakurs festhalten

China will nach dem alarmierenden Bericht des Weltklimarats (IPCC) an seinem bisherigen Klimakurs festhalten. "Die internationale Gemeinschaft muss volles Vertrauen in die Umsetzung der chinesischen Klimaschutzmaßnahmen haben", teilte das Außenministerium der Nachrichtenagentur AFP mit. Neue Klimaschutzziele kündigte die Regierung nicht an. Ein Bündnis kleiner Inselstaaten richtete derweil einen dringenden Appell an die Staatengemeinschaft, den Klimawandel zu bekämpfen.

