Wirtschaftsministerium erwartet verstärkte Konjunkturerholung

Die wirtschaftliche Erholung in Deutschland wird sich nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums trotz einer Belastung durch Lieferengpässe fortsetzen. "Im laufenden dritten Quartal dürfte sich die wirtschaftliche Erholung sogar weiter verstärken", erklärte das Ministerium in seinem Monatsbericht. Am aktuellen Rand zeichne sich eine Zweiteilung der deutschen Konjunktur ab: Während die Dienstleistungsbereiche weiter von den Lockerungen der Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen profitierten, werde die Industriekonjunktur durch bestehende Lieferengpässe belastet.

Stärkster Anstieg der Großhandelspreise seit 1974

Die Preise im deutschen Großhandel sind im Juli um 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ist das die höchste Steigerungsrate seit Oktober 1974. Damals waren die Großhandelspreise wegen der ersten Ölkrise kräftig in die Höhe geschossen. Im Juni waren die Großhandelspreise um 10,7 Prozent und im Mai um 9,7 Prozent gestiegen.

Exporte der Eurozone sinken den sechsten Monat in Serie

Die Exporte der Eurozone sind im Juni den sechsten Monat in Folge gesunken. Dies zeigt, dass der internationale Warenhandel trotz der Lockerung der meisten Corona-Beschränkungen weiterhin auf schwachen Füßen steht. Die europäische Statistikbehörde teilte mit, dass die Exporte des Währungsgebiets im Juni gegenüber Mai um 0,7 Prozent gesunken sind, während die Importe saisonbereinigt unverändert blieben. Der saisonbereinigte Handelsbilanzüberschuss betrug 12,4 Milliarden Euro verglichen mit 13,8 Milliarden Euro im Mai.

Griechenland rechnet trotz Corona und Bränden mit 3,6 Prozent Wachstum

Griechenlands Regierung rechnet trotz der Corona-Pandemie und der verheerenden Waldbrände in Teilen des Landes mit einem Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent in diesem Jahr. Finanzminister Christos Staikouras verwies im Fernsehsender Mega TV auf die gute Touristensaison: "Es ist ein gutes Jahr verglichen mit dem letzten Jahr - verglichen mit unseren Schätzungen ist es sogar viel besser."

Bund stellt schon dieses Jahr 16 Mrd Euro für Fluthilfe bereit - Magazin

Die Bundesregierung hat sich laut einem Magazinbericht auf wichtige Details für die Regulierung der Flutschäden verständigt. Noch in diesem Jahr ständen 16 Milliarden der insgesamt 30 Milliarden Euro aus dem Hilfsfonds zur Verfügung, berichtet der Spiegel. Aufbauhilfe für Privathaushalte und Unternehmen werde geleistet, "soweit die Schäden nicht durch Versicherungen oder sonstige Dritte abgedeckt sind", heißt es demnach in dem Gesetzentwurf.

Umfrage: Union und Grüne sinken ab

Union und Grüne verlieren im jüngsten ZDF-Politbarometer je 2 Prozentpunkte auf 26 Prozent und 19 Prozent. Die SPD gewinnt laut der Umfrage, die das ZDF-Morgenmagazin veröffentlichte, 3 Prozentpunkte und liegt mit 19 Prozent nun gleichauf mit den Grünen. Die FDP legt einen Punkt auf 11 Prozent zu. Unverändert bleiben AfD mit ebenfalls 11 Prozent und Linke mit 7 Prozent. "Sowohl mit Blick auf die Parteien als auch die K-Frage zeigt sich eine große Dynamik", erklärte das ZDF.

Oppositionsfraktionen scheitern mit Eilantrag gegen Wahlrechtsreform

Zur Bundestagswahl am 26. September gilt das neue Wahlrecht. Das Bundesverfassungsgericht lehnte einen Eilantrag der Bundestagsfraktionen von FDP, Linken und Grünen gegen die im Herbst 2020 beschlossene Neuregelung der Sitzverteilung ab, wie es am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Das Gericht wird zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, ob die Wahlrechtsreform grundsätzlich verfassungsgemäß ist.

Erneutes Spitzengespräch von Merkel mit Autobranche

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und weitere Verantwortliche aus Bund und Ländern halten am Mittwoch einen erneuten Gipfel mit der Autobranche ab. Merkel werde am 6. Spitzengespräch der konzertierten Aktion Mobilität in Form einer Videokonferenz teilnehmen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Es handele sich um die Fortsetzung des Dialogs über die Zukunft des Automobilstandorts Deutschland.

Merkel reist nach Moskau und in die Ukraine

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Freitag kommender Woche zu Gesprächen mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin nach Moskau. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Einzelheiten zum Programm würden Anfang kommender Woche mitgeteilt. "Ganz offensichtlich wird sie den Staatspräsidenten treffen", sagte Seibert aber auf Nachfrage.

Schweden Juli Verbraucherpreise +0,3% gg Vormonat

Schweden Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vormonat

Schweden Juli Verbraucherpreise +1,4% gg Vorjahr

Schweden Juli Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,4% gg Vorjahr

Taiwan BIP 2Q revidiert +7,43% gg Vorjahr (vorläufig: +7,47%)

Taiwan BIP 2Q revidiert -1,07% gg Vorquartal (vorläufig: -2,03%)

Taiwan BIP-Prognose 2021 +5,88% nach +5,46%

Hongkong BIP 2Q saisonbereinigt -0,9% gg 1Q

