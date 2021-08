Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbanker erwägen Beendigung des Kaufprogramms bis Mitte 2022

Die Notenbanker der Federal Reserve stehen offenbar kurz vor einer Einigung, ihre extrem lockere Geldpolitik in etwa drei Monaten zu straffen, wenn sich die wirtschaftliche Erholung fortsetzt, wobei einige Notenbanker darauf drängen, das Kaufprogramm bis Mitte nächsten Jahres zu beenden. In jüngsten Interviews und öffentlichen Erklärungen haben sich mehrere Notenbanker für diesen Zeitplan ausgesprochen, der es ihnen ermöglichen würde, die Zinssätze früher als derzeit erwartet anzuheben, wenn die Wirtschaft rasche Fortschritte in Richtung ihrer Ziele macht.

IMK: Konjunkturaussichten trüben sich ein

Die Wachstumsaussichten für die kommenden drei Monate haben sich nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung etwas eingetrübt. Die Wahrscheinlichkeit für einen Wirtschaftsboom mit deutlich überdurchschnittlichem Wachstum sei in den vergangenen Wochen spürbar gesunken - auf 50 Prozent, während es im Juli noch 61,3 Prozent waren. Das signalisiert der Konjunkturindikator des IMK.

Bauindustrie zieht gemischte Halbjahresbilanz für Baugenehmigungen

Die deutsche Bauindustrie zieht eine gemischte Halbjahresbilanz bei den Baugenehmigungen. Beim Wohnungsbau zeige sich ein deutliches Plus, während der industrielle Hochbau aufgrund gestörter Lieferketten und höherer Materialpreise Einbrüche zu verzeichnen habe. Die Genehmigungen für Neu- und Umbauten sind vom Januar bis Ende Juni um 7,7 Prozent gegenüber dem gleichem Vorjahreszeitraum gestiegen, hatte zuvor das Statistische Bundesamt berichtet.

Verband sieht 130.000 Jobs in den Freien Berufen bedroht

Selbstständige Freiberufler befürchten im kommenden halben Jahr einen massiven Abbau von Arbeitsplätzen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Freie Berufe (IFB) im Auftrag des Bundesverbands der Freien Berufe (BFB) hervor, wie die Funke-Mediengruppe berichtete. Demnach gaben 8 Prozent der rund 1.300 Befragten an, im aktuellen Jahr bereits Stellen abgebaut zu haben. Mindestens 130.000 Arbeitsplätze seien im nächsten halben Jahr bedroht.

Merkel spricht von bitteren Stunden - Regierung treibt Evakuierung voran

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich alarmiert gezeigt über die Situation in Afghanistan. "Wir erleben bittere Stunden, jetzt müssen wir uns auf die Rettung konzentrieren", zitierte ein Teilnehmer, der nicht namentlich genannt werden wollte, die Bundeskanzlerin während einer CDU-Gremiensitzung. Es habe nach dem Abzug der westlichen Truppen einen Dominoeffekt gegeben, so Merkel. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über die Äußerungen berichtet.

Luftwaffe soll 2.000 Afghanen aus Kabul ausfliegen

Die Bundesregierung will bis Ende des Monats rund 2.000 Ortskräfte über eine Luftbrücke aus Afghanistan ausfliegen lassen und plant dafür den Einsatz mehrerer hundert deutscher Soldaten ein. Einen entsprechenden Plan stellte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagabend den Chefs der Bundestagsfraktionen vor, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag von Teilnehmern erfuhr. Der Bundestag soll für den Einsatz kommende Woche nachträglich ein Mandat erteilen.

Luftwaffe schickt weitere Transportflugzeuge nach Kabul

Für den Evakuierungseinsatz in Kabul hat die Luftwaffe weitere Transportflugzeuge in Richtung Afghanistan entsandt. Seit dem Morgen seien nun insgesamt drei Maschinen in Richtung Kabul unterwegs, sagte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin. Die A400M-Maschinen sollen deutsche Bürger und einheimische Ortskräfte aus Kabul ausfliegen.

Ziemiak warnt vor afghanischer Flüchtlingswelle

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak warnt angesichts der zahlreichen Afghanen, die vor der Taliban flüchten, dass eine neue Flüchtlingswelle nach Europa verhindert werden müsse. CDU-Chef Armin Laschet setzt bei den afghanischen Flüchtlingen auf die Aufnahme durch die Nachbarregionen des Landes. "Für uns ist auch klar, 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir werden die Frage Afghanistan nicht durch Migration nach Deutschland lösen können", erklärte Ziemiak im "Frühstart" bei dem Fernsehsender ntv.

Schweizer aus Afghanistan in Sicherheit gebracht

Drei Schweizer Staatsbürger sind aus dem von den radikalislamischen Taliban eroberten Afghanistan in Sicherheit gebracht worden. Die drei Mitarbeiter der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) seien außer Landes, schrieb Außenminister Ignazio Cassis beim Onlinedienst Twitter. Sie seien unterwegs in die Schweiz.

China zu "freundlichen Beziehungen" mit den Taliban bereit

China hat sich nach der Eroberung von Kabul durch die Taliban zu "freundlichen Beziehungen" mit den neuen Machthabern in Afghanistan bereit erklärt. "China respektiert das Recht des afghanischen Volkes, unabhängig sein eigenes Schicksal zu entscheiden und ist bereit, freundliche und kooperative Beziehungen mit Afghanistan" zu unterhalten, erklärte Außenamtssprecherin Hua Chunying in Peking. China und Afghanistan teilen eine 76 Kilometer lange Grenze.

Regierung in Malaysia zurückgetreten

Regierungskrise in Malaysia: Regierungschef Muhyiddin Yassin und sein Kabinett sind am Montag zurückgetreten, wie Wissenschaftsminister Khairy Jamaluddin im Onlinedienst Instagram mitteilte. Damit ist das südostasiatische Land mit einer weiteren Krise konfrontiert, das bereits mit der sich verschärfenden Corona-Krise aufgrund der Delta-Variante zu kämpfen hat.

