Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum steigt im Juli auf 2,2 Prozent

Die Inflationsrate in der Eurozone ist im Juli über die Marke von 2 Prozent gestiegen. Die jährliche Inflationsrate erhöhte sich von 1,9 auf 2,2 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 30 Juli. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent an.

Karlsruhe: Zinssatz auf Steuernachforderungen ist verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht hat die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit jährlich 6 Prozent ab dem Jahr 2014 für verfassungswidrig erklärt. Das bisherige Recht sei für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiter anwendbar. Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume seien die Vorschriften dagegen unanwendbar. "Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen", erklärte das Gericht.

Regierung: Klima- und Umweltziele leiten Subventionspoliti

Die Bundesregierung hat die Subventionspolitik als zentralen Bestandteil ihrer zukunftsorientierten Finanzpolitik eingestuft. "Durch eine klare inhaltliche Schwerpunktsetzung geben die subventionspolitischen Maßnahmen wichtige Impulse, um Klima- und Umweltschutz voranzubringen, die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu bewältigen und den sozialen Ausgleich zu fördern", erklärte das Finanzministerium.

Ifo: Pflicht für Elementarversicherung muss bei Prämien variieren

Das Ifo-Institut hält eine Versicherungspflicht für Elementarschäden nur dann für sinnvoll, wenn die örtlichen Risiken als Grundlage für die Berechnungen der Prämien genommen werden. "Dann kann die Versicherungspflicht dazu beitragen, langfristig die gesamtwirtschaftlichen Schäden durch Überflutungen zu verringern. Die Versicherung schafft einen Anreiz, Neubauten eher in weniger gefährdeten Gebieten zu errichten", erklärten die Ifo-Präsident Clemens Fuest und der Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, Marcel Thum, in einem neuen Ifo-Standpunkt.

IMK: Arbeitskosten 2020 unterdurchschnittlich gestiegen

Die deutschen Arbeitskosten haben 2020 nach Berechnungen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) trotz eines Kurzarbeiteffekts im EU-Vergleich nur unterdurchschnittlich zugenommen. Die Arbeitskosten der deutschen Wirtschaft stiegen 2020 um 2,3 Prozent und damit etwas schwächer als 2019, als der Zuwachs 2,4 Prozent betrug, zeigt eine neue Studie des Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

Bundeswehr bringt 176 weitere Menschen aus Kabul in Sicherheit

Die Bundeswehr hat 176 weitere Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen. Die Bundeswehrmaschine sei soeben in der afghanischen Hauptstadt gestartet, schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Mittwochvormittag im Onlinedienst Twitter. Die Menschen an Bord der Maschine vom Typ A400M werden nun in die usbekischen Hauptstadt Taschkent gebracht. Von dort sollen sie nach Deutschland ausgeflogen werden.

Österreich lehnt Aufnahme afghanischer Flüchtlinge ab

Österreich lehnt nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban eine Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Afghanistan ab. Es habe jetzt oberste Priorität, "mit den Nachbarländern von Afghanistan zu reden, damit Schutz und Hilfe in der Region sichergestellt ist", sagte der österreichische Innenminister Karl Nehammer der Welt.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 13. Aug -3,9% auf 725,4 (Vorwoche: 754,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 13. Aug -0,8% auf 249,9 (Vorwoche: 252)

US/MBA Refinance Index Woche per 13. Aug -5,3% auf 3.490,2 (Vorwoche: 3.684,3)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)