Markit: Starkes Wachstum trotz leicher Abschwächung

Die deutsche Wirtschaft hat im August trotz einer leichten Abschwächung ein starkes Wachstum verzeichnet. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 60,6 von 62,4 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht.

LBBW: Erste Risse in der Fassade der Industrie

Die von Markit befragten Einkaufsmanager haben sich nach Ansicht von Elmar Völker, Senior Fixed Income Analyst bei LBBW Research, grundsätzlich ihre optimistische Einschätzung der Konjunkturaussichten in Deutschland bewahrt. "Vor allem in der Industrie sorgen die Auswirkungen zunehmend angespannter Lieferketten und Sorgen vor neuen Corona-Verwerfungen aber für erste Risse in der Fassade", meint er.

DZ Bank: Sorgen der Einkaufsmanager nehmen wieder zu

Die Einkaufsmanager in Deutschland sind im August deutlich weniger optimistisch als noch im Juli, meint Claus Niegsch, Branchenanalyst der DZ Bank. Der Sammelindex fiel von 62,4 auf 60,6 Punkte. "Den Industrieunternehmen machen weiterhin Engpässe bei Vorprodukten zu schaffen. Insbesondere der Automobilsektor leidet unter dem bereits seit Monaten dauernden Halbleitermangel", schreibt Niegsch in einem Kommentar. "Solange sich die Auftragseingänge trotz zunehmender Lieferzeiten stabil entwickeln, fallen die Sorgenfalten bei den Unternehmen aber nicht allzu groß aus."

Bundesbank sieht starkes Wachstum im Sommer

Die deutsche Wirtschaft dürfte im Sommer ein starkes Wachstum erlebt haben. Die Wirtschaftsleistung dürfte noch wesentlich kräftiger zugelegt haben als im Frühjahr, schreibt die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht für August. Im Frühjahr war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Damit wurde allerdings der Rückgang aus dem ersten Jahresviertel noch nicht vollständig wettgemacht.

Ifo-Institut: Niedrigere Unternehmenssteuern erhöhen Beschäftigung

Niedrigere Steuern für Unternehmen bringen nach einer Studie des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung höhere Löhne, mehr Beschäftigung und höheres Wachstum. Auch würden die Steuereinnahmen langfristig auf die Ausgangshöhe zurückkehren. "Für eine Übergangszeit gibt es zwar Steuerausfälle. Die können aber als Investition des Staates angesehen werden, um künftig höhere Löhne, mehr Beschäftigung und ein höheres Konsumniveau zu ermöglichen", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Markit: Aufschwung im Euroraum bewahrt hohe Dynamik

Das Wachstum in der Eurozone hat im August leicht nachgelassen, aber insgesamt eine hohe Dynamik bewahrt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 59,5 Zähler von 60,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Damit blieb das Wachstum nahe am 15-Jahreshoch. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 59,6 Punkte vorhergesagt.

SPD macht im Streit um Afghanistan Druck auf Braun

Die SPD-Bundestagsfraktion hat nach dem Afghanistan-Desaster Druck auf Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) ausgeübt. Braun müsse "die Frage beantworten, welche Konsequenzen aus den Einschätzungen des BND aus den letzten Monaten zur Lage in Afghanistan gezogen wurden und ob diese Bewertungen mit unseren Partnern geteilt wurden", sagte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Hintergrund seien Recherchen des Magazins, wonach der BND bereits Ende 2020 vor einem Fall der afghanischen Regierung gewarnt habe.

Kramp-Karrenbauer will persönliche Schlüsse genau überlegen

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat sich über ihre politische Zukunft nach der Afghanistan-Krise geäußert. Zurzeit sei klar: "Ich bin die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, und die muss vorne an Bord stehen in dem Moment, in dem eine so gefährliche militärische Mission läuft", sagte sie in einem TV-Format der Bild-Zeitung. Danach werde sie über persönliche Konsequenzen nachdenken.

Mehr als 2.700 Menschen mit Bundeswehrflügen aus Kabul gebracht

Die Bundeswehr hat seit Beginn der Evakuierungsoperation am Kabuler Flughafen mehr als 2.700 Menschen außer Landes gebracht. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium auf Twitter mit. "Solange wie möglich werden wir so viele wie möglich aus Kabul ausfliegen", hieß es dort weiter. "Die Lage am Flughafen ist weiterhin sehr schwierig."

Bundeswehr meldet tödliches Feuergefecht am Flughafen Kabul

Am Flughafen von Kabul hat es laut Angaben der Bundeswehr am Montagmorgen ein Feuergefecht zwischen afghanischen Sicherheitskräften und unbekannten Angreifern gegeben. Dabei sei eine afghanische Sicherheitskraft getötet und drei weitere verletzt worden, meldete die Bundeswehr auf Twitter. Im weiteren Verlauf des Gefechts seien auch US- und deutsche Soldaten beteiligt gewesen. Alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr seien unverletzt.

CDU-Außenexperte Wadephul: Evakuierungseinsatz in Afghanistan verlängern

Der Außen- und Verteidigungsexperte der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul (CDU), hat sich dafür ausgesprochen, den Evakuierungseinsatz in Afghanistan zu verlängern. Wadephul lobte im RBB nach Angaben des Senders, dass US-Präsident Joe Biden einen solchen Schritt nicht ausschließt. "Deutschland ist dazu bereit, seinen Beitrag zu leisten", sagte er. "Ich freue mich, dass der amerikanische Präsident auf uns zu geht und uns einbeziehen will." Unter diesen Voraussetzungen sei es möglich, "eine koordinierte Evakuierung durchzuführen".

Taliban: Afghanische Widerstandsgruppe im Pandschirtal umstellt

Die Taliban haben die Widerstandsgruppe Nationale Widerstandsfront (NRF) im afghanischen Pandschirtal umstellt, suchen aber nach Angaben eines Sprechers das Gespräch und weniger die militärische Konfrontation. "Das Islamische Emirat versucht, diese Angelegenheit friedlich zu lösen", erklärte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid im Onlinedienst Twitter.

Harris kündigt "dauerhaftes Engagement" der USA in Asien an

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ein "dauerhaftes Engagement" der USA in Asien angekündigt. "Unsere Regierung setzt sich für ein dauerhaftes Engagement in Singapur, in Südostasien und im indopazifischen Raum ein", erklärte Harris bei einem Besuch in Singapur. "Ich bin hier, weil die Vereinigten Staaten eine globale Führungsmacht sind, und wir nehmen diese Rolle ernst", fügte sie hinzu.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug 57,3 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Aug PROGNOSE: 57,0

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Juli war 58,0

FR/Einkaufsmanagerindex Service Aug 56,4 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Aug PROGNOSE: 57,0

FR/Einkaufsmanagerindex Service Juli war 56,8

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Aug 55,9 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Juli war 56,6

GROSSBRITANNIEN

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Aug 55,3 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Aug PROG: 59,0

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Juli war 59,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug 60,1 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Aug PROG: 59,5

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Juli war 60,4

GB/Einkaufsmanagerindex Service Aug 55,5 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex Service Aug PROG: 59,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juli war 59,6

August 23, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)