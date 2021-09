Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Markit: Deutsche Dienstleister setzen Erholung im August fort

Die deutschen Dienstleister sind im August auf Erholungskurs geblieben, wenngleich sich die Aktivität etwas gedämpfter entwickelt hat. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 60,8 Punkte nach dem Allzeithoch bei 61,8 im Juli, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 61,5 vorhergesagt. Vorläufig war für August ein Wert von 61,5 ermittelt worden.

Markit: Eurozone -Wirtschaft setzt starkes Wachstum fort

Die Wirtschaft der Eurozone hat trotz einer leichten Abschwächung im August ihr robustes Wachstum fortgesetzt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, sank auf 59,0 Zähler von 60,2 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Trotz des Rückgangs liegt der Index so hoch wie selten in den vergangenen 15 Jahren.

Commerzbank: Geringere PEPP-Käufe noch kein Tapering

Commerzbank-Volkswirt Michael Schubert erwartet, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche beschließen wird, das Monatsvolumen der Anleihekäufe unter dem Pandemieprogramm PEPP im vierten Quartal etwas zu reduzieren. "Das ist aber nicht zu verwechseln mit einer Ankündigung der EZB eines Tapering, denn dies hat die EZB als eine Politik definiert, bei der die Käufe allmählich auf null zurückgehen, also als ein frühes Signal zur Beendigung der Käufe", schreibt Schubert in seinem Ausblick auf die Ratssitzung am 8./9. September. Eine Grundsatzentscheidung zum PEPP sei nicht zu erwarten.

Deka: EZB signalisiert PEPP-Käufe auf Jahresanfangsniveau

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Dekabank-Volkswirt Kristian Tödtmann in der nächsten Woche signalisieren, dass sie ihre Anleihekäufe unter dem Pandemieprogramm PEPP im vierten Quartal reduzieren will. "Die EZB wird zusagen, dass sie weiterhin für günstige Finanzierungsbedingungen sorgen will - die ja nicht definiert sind -, aber doch deutlich machen, dass die PEPP-Käufe wieder da liegen werden, wo sie zu Jahresbeginn waren", sagte Tödtmann.

Rabobank: EZB fährt PEPP-Käufe etwas zurück

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Meinung der Rabobank-Analysten Bas van Geffen und Elwin de Groot in der nächsten Woche beschließen, das Monatsvolumen der Anleihekäufe unter dem Pandemieprogramm PEPP im vierten Quartal auf 60 (derzeit: 80) Milliarden Euro zu reduzieren. "Die wichtigste Botschaft der EZB wird aber sein, dass es sich hierbei nur um eine Entscheidung für das vierte Quartal handelt, nicht um ein mechanistisches Tapering oder ein Signal, dass das PEPP tatsächlich nach dem März 2022 endet", schreiben sie in ihrem Ausblick.

ING: Für EZB allein Inflationsprognose 2022 wichtig

Aus Sicht der Europäischen Zentralbank (EZB) wird bei der Ratssitzung am 8./9. September nach Einschätzung von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski alleine der Inflationsausblick für 2022 entscheidend sein - und der wird sich gegenüber den im Juni veröffentlichten Prognosen kaum ändern, wie Brzeski meint. "Wegen der neuen Forward Guidance der EZB wissen wir, dass die Zentralbank nicht zufrieden ist, wenn die Inflation auf Sicht von zwei Jahren das Zielniveau erreicht, es muss bereits in einem Jahr der Fall sein", schreibt Brzeski in seinem Ausblick auf die Ratssitzung in der nächsten Woche.

SPD im ZDF-Politbarometer erstmals seit 19 Jahren vor Union

Die SPD liegt im ZDF-Politbarometer erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wieder vor der Union. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden die Sozialdemokraten der Umfrage zufolge im Vergleich zur Vorwoche um drei Prozentpunkte auf 25 Prozent zulegen. Die Partei wäre damit erstmals seit September 2002 stärkste Kraft. Die CDU/CSU verharrt dagegen im Politbarometer bei 22 Prozent.

Laschet will mit "Zukunftsteam" im Wahlkampfendspurt punkten

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) geht mit einem achtköpfigen "Zukunftsteam" in den Endspurt des Wahlkampfes zur Bundestagswahl im September und versucht so, das Ruder angesichts jüngst sinkender Umfragewerte herumzureißen. "Es geht um eine Richtungsentscheidung", sagte der CDU-Vorsitzende bei der Präsentation des Personaltableaus 23 Tage vor der Wahl in Berlin. "Es geht jetzt um Inhalte." Ihm sei wichtig, dass die Union als Team zusammenarbeite.

Japans Regierungschef kündigt überraschend Rückzug an

Japans Regierungschef Yoshihide Suga hat überraschend seinen Rückzug angekündigt. Suga erklärte am Freitag, dass er sich am 29. September nicht zur Wiederwahl als Chef der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) stellen werde. Damit beendet der 72-Jährige de facto seine Zeit als Ministerpräsident nach nur einem Jahr. Suga steht wegen des Corona-Krisenmanagements in der Kritik, seine Umfragewerte befinden sich auf einem Allzeittief.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Juli -2,3% gg Vm, +3,1% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Juni rev +1,8% gg Vm, +5,4% gg Vj

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Aug 56,3 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Aug PROGNOSE: 56,4

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juli war 56,8

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Aug 58,0

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Aug PROGNOSE: 58,2

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juli bei 58,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Aug 55,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Aug PROG: 55,8

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juli war 59,6

Schweden 2Q Leistungsbilanz Überschuss 80,3 Mrd SEK

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)