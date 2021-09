Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIW: EZB- Geldpolitik hat deutliche Verteilungseffekte

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) deutliche Verteilungswirkungen für Arbeits- und Unternehmenseinkommen und wirkt in den Ländern des Euroraums unterschiedlich. Autor Jan Philipp Fritsche zeigt in der Studie, dass Zinsänderungen ihre Wirkung besonders über Unternehmen mit hoher Arbeitsintensität und Fremdfinanzierung entfalten. Und die sind ungleichmäßig über den Währungsraum verteilt, oft entlang von Staatsgrenzen.

Ifo: Materialmangel in der Industrie erreicht im August neuen Rekord

Der Mangel an Vorprodukten und Rohstoffen in der deutschen Industrie hat sich weiter verschärft und wird zu Preiserhöhungen führen. Nach einer Umfrage des Ifo Instituts klagten im August 69,2 Prozent der Industriefirmen in Deutschland über Materialmangel, ein neuer Höchststand nach 63,8 Prozent im Juli. "Für die Produktion in der Industrie bleibt das nicht ohne Folgen. Die Beschaffungskrise stellt eine reale Gefahr für den Aufschwung dar", sagte der Leiter der Ifo Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Bitkom: Deutsche fordern mehr Polizei im Kampf gegen Cybercrime

Eine Mehrheit der Deutschen fordert von der nächsten Bundesregierung angesichts wachsender Schäden durch Cyberangriffe einen stärkeren Einsatz gegen Internetkriminalität, so das Ergebnis einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Demnach fordern 63 Prozent der Bevölkerung, dass Polizeieinheiten, die auf den Einsatz gegen Internetkriminalität spezialisiert sind, massiv gestärkt werden.

US-Außenminister Blinken reist weiter nach Deutschland

US-Außenminister Antony Blinken ist nach seinen Gesprächen im Golfstaat Katar am Mittwoch weiter nach Deutschland gereist. Dort war der Besuch des US-Luftwaffenstützpunkts im rheinland-pfälzischen Ramstein geplant, ebenso wie eine gemeinsam mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) geleitete Videokonferenz mit Außenministern aus mehr als 20 Ländern zu den weiteren Entwicklungen in Afghanistan. Die USA hatten sich zuvor mit Blick auf die neue Taliban-Regierung "besorgt" gezeigt.

CSU-Politiker Weber kandidiert nicht als EU-Parlamentspräsident

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber wird nicht für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten kandidieren. "Für die Wahl des Parlamentspräsidenten im Januar stehe ich nicht zur Verfügung", teilte Weber im Onlinedienst Twitter mit. Stattdessen kündigte Weber an, sich auf den Vorsitz der Europäischen Volkspartei (EVP) zu bewerben.

Prozess zu Pariser Anschlägen vom November 2015 beginnt in Paris

Sechs Jahre nach den schwersten Anschlägen in der Geschichte Frankreichs müssen sich 20 Angeklagte von Mittwoch (12.30 Uhr) an in Paris vor Gericht verantworten. Salah Abdeslam, das letzte noch lebende Mitglied des Terrorkommandos, verließ am Morgen in einem stark gesicherten Konvoi das Gefängnis in Fleury-Mérogis, wo er in Isolationshaft saß.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 3. Sep -1,9% auf 705,6 (Vorwoche: 719,4)

US/MBA Purchase Index Woche per 3. Sep -0,2% auf 258,4 (Vorwoche: 259)

US/MBA Refinance Index Woche per 3. Sep -2,8% auf 3.292,1 (Vorwoche: 3.385,8)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)