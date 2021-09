Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB-Arbeitsmarktbarometer auf hohem Niveau trotz Rückgang

Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im September um 1,2 Punkte gegenüber dem Vormonat gesunken. Mit einem Wert von 106,2 Punkten hält sich der Frühindikator aber auf einem hohen Niveau. Die Aussichten auf die Entwicklung der Arbeitslosigkeit und der Beschäftigung zeigten insgesamt trotz des Rückgangs positive Signale, hieß es.

Höherer Umschlag in China belebt Containerhandel

Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im August saisonbereinigt um 3,2 Punkte auf 126,6 gestiegen. Der Anstieg des weltweiten Containerumschlags gehe vor allem auf die chinesischen Häfen zurück. In den europäischen Häfen sei der Umschlag hingegen leicht gesunken, teilte das RWI mit.

Sondierungen von SPD mit Grünen und FDP noch diese Woche möglich

Die SPD ist laut Fraktionschef Rolf Mützenich noch in dieser Woche zur Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit Grünen und FDP bereit. Beide Parteien seien von der SPD eingeladen, "wenn sie wollen, auch noch in dieser Woche", Sondierungen für eine Regierungskoalition zu starten, sagte Mützenich vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Die Einladung sei bereits an die beiden Parteien ergangen. Beide Parteien müssten sich klar darüber werden, "dass das Schauspiel, das sie vor vier Jahren hier manchmal auf Balkonen absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird", erklärte Mützenich.

Baerbock betont Gemeinsamkeiten mit FDP

Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock hat im RBB auf Schnittstellen zwischen Liberalen und Grünen verwiesen, "gerade im Bürgerrechtsbereich, im Bereich einer modernen Gesellschaft und Einwanderungsgesellschaft." Wichtig für eine gute Zusammenarbeit sei Vertrauen. Sie werde deshalb nicht sagen, wann und wo Gespräche stattfänden. Die Aufgabe der nächsten Bundesregierung sei die Modernisierung des Landes, betonte Baerbock. Es sei jetzt nicht hilfreich, vorab auf Unterschiede hinzuweisen.

Trittin kritisiert Postengeschacher von Habeck und Baerbock

Der frühere Grünen-Fraktionschef und Umweltminister Jürgen Trittin hat die Planspiele zur Postenverteilung in seiner Partei kritisiert. "Wir verhandeln eine Regierung, die Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad bringt", sagte er dem Nachrichtenmagazin Spiegel. "Danach wird entschieden, wer welchen Posten bekommt", sagte er. "Das entscheidet die Partei und nicht nur zwei Personen in persönlichen Gesprächen." Damit kritisiert Trittin den Angaben zufolge insbesondere die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck. Laut Berichten soll Habeck in einer möglichen Regierung den Posten des Vizekanzlers übernehmen.

SPD in Mecklenburg-Vorpommern will zunächst mit CDU sondieren

Nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern will die SPD als erstes die CDU zu Sondierungsgesprächen einladen, um die Chancen zur Fortsetzung der Regierungskoalition auszuloten. Ein Terminplan stehe noch nicht fest, aber es solle zügig sondiert werden, sagte ein Parteisprecher. Laut einem Beschluss der SPD-Parteigremien sollen danach Sondierungsgespräche mit der Linkspartei, den Grünen und der FDP geführt werden.

Gericht macht Weg für erste Arbeiten am Fehmarnbelt-Tunnel in Deutschland frei

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) im schleswig-holsteinischen Schleswig hat den Weg für den Beginn erster Arbeiten am Fehmarnbelt-Tunnel auf der deutschen Seite freigemacht. In einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss billigte das Gericht die vorläufige Inbesitznahme von Grundstücken im Bereich des Fährhafens von Puttgarden, der für die Bauarbeiten auf deutscher Seite benötigt werden. Die Besitzerin der Grundstücke, das Fährunternehmen Scandlines, hatte gegen die vom Kieler Innenministerium angeordnete Maßnahme geklagt.

Brasiliens größte Firmen drängen Regierung zu mehr Einsatz für Klimaschutz

Die größten Unternehmen Brasiliens haben die Regierung des Landes zu mehr Anstrengungen für den Klimaschutz gedrängt. Brasilien müsse ein zentraler "Akteur" bei den Gesprächen über das Klima sein, forderte die Gruppe von 107 Firmen, die zusammen 47 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes beitragen, in einem offenen Brief. Veröffentlicht wurde das Schreiben vom Unternehmensrat für nachhaltige Entwicklung rund einen Monat vor der nächsten UN-Klimakonferenz in Glasgow.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Aug Handelsbilanz Defizit 10,3 Mrd SEK

Schweden Aug Exporte 115,0 Mrd SEK

Schweden Aug Importe 125,3 Mrd SEK

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz +0,7% gg Vormonat

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,3% gg Vormonat

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz +6,6% gg Vorjahr

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +5,9% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)