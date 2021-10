Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Markit: Deutsche Dienstleister verlieren im September an Schwung

Die Erholung im deutschen Dienstleistungssektor hat im September an Schwung verloren. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 56,2 von 60,8 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 56,0 vorhergesagt. Vorläufig war für September ein Wert von 56,0 ermittelt worden.

Markit: Wirtschaft der Eurozone verliert an Fahrt im September

Eine nachlassende Nachfrage und Lieferprobleme haben in der Eurozone im September für weitere wirtschaftliche Abkühlung gesorgt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 56,2 Zähler von 59,0 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 56,1 Punkte gemeldet worden.

VDMA: Starker Orderzuwachs im August wegen Basiseffekt

Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer haben im August einen starken Zuwachs der Auftragseingänge verbucht - nicht zuletzt deshalb, weil die Orderzahlen im Vorjahresmonat vergleichsweise schwach waren. Ungeachtet aller Lieferengpässe legten die Bestellungen im Vorjahresvergleich um 48 Prozent zu, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte.

Eurozone-Erzeugerpreise steigen im August kräftig

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im August kräftig gestiegen. Die Preise auf der Erzeugerstufe kletterten im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Volkswirte hatten im Konsens ihrer Prognosen einen Anstieg um 1,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 13,4 Prozent höher. Das entsprach genau der Prognose von Volkswirten.

Französische Industrieproduktion im August stärker als erwartet

Die französische Industrieproduktion ist im August stärker als erwartet gestiegen, obwohl es zu Lieferengpässen kam. Wie das Statistikamt Insee mitteilte, wuchs die gesamte Industrieproduktion - bestehend aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Energiesektor und dem Baugewerbe - im Vergleich zum Juli um 1,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.

Zulieferindustrie: Lieferketten sind zum Zerreißen gespannt

Die Unternehmen der Zulieferindustrie leiden nach einer kurzen Phase der wirtschaftlichen Erholung aktuell stark unter den durch die Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern ausgelösten Produktionsausfällen bei Autobauern. Bestehende Bestellungen würden unter Verweis auf den Chipmangel storniert, auch Zahlungsansprüche würden verweigert, erklärte die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie (ArGeZ).

Deutsche Gasspeicher nur zu 68 Prozent gefüllt

Die Gasspeicher in Deutschland sind zurzeit relativ wenig befüllt. "Die Füllstände der Gasspeicher in Deutschland liegen aktuell bei rund 68 Prozent und damit niedriger als in den Vorjahren", sagte ein Sprecher des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) der Rheinischen Post. "Die Wiederbefüllung der Speicher hat durch den langen Winter von sehr niedrigem Niveau aus und spät begonnen. Zudem wurde in Deutschland im ersten Halbjahr 2021 mehr Erdgas verbraucht als in den Vorjahren."

DIHK warnt vor "Zerreißprobe" bei der Gewerbesteuer

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat gefordert, die kommunalen Einnahmen mit einer Reform weniger konjunkturanfällig zu gestalten, um Erhöhungen der Hebesätze für die Gewerbesteuer zu verhindern. "Die Gewerbesteuer gilt als das Band zwischen Kommunen und der Wirtschaft", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian. "Dieses Band ist aber zunehmend einer Zerreißprobe ausgesetzt", warnte er bei der Veröffentlichung der DIHK-Hebesatzumfrage 2021, einer Erhebung der Kammerorganisation zu den kommunalen Hebesätzen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer.

Grüne kritisieren Indiskretionen von CDU/CSU

Die Indiskretionen aus der Union beim ersten schwarz-gelben Sondierungsgespräch stoßen nicht nur bei der FDP, sondern auch in den Reihen der Grünen auf scharfe Kritik. "Das hat uns schon schwer irritiert", sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Mit Blick auf das am Vormittag anstehende Gespräch von Grünen und Union sagte Kellner, er habe "die Sorge", dass auch da nicht alles geheim bleibe.

Laschet will CDU Nachfolge für Landesvorsitz und Ministerpräsidentenamt vorschlagen

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will dem Landesvorstand seiner Partei am Dienstag einen Personalvorschlag für seine Nachfolge als Landesvorsitzender und Ministerpräsident unterbreiten. Für den späten Nachmittag sei eine Sondersitzung des Vorstands per Videokonferenz geplant, erklärte ein Sprecher des Landesverbands der Partei. Über den Vorschlag soll die CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag im Anschluss in einer Sitzung informiert werden.

Physik-Nobelpreis für deutschen Klimaforscher Hasselmann und zwei weitere Wissenschaftler

Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an den deutschen Klimaforscher Klaus Hasselmann und an seinen US-japanischen Kollegen Syukuro Manabe sowie an den Italiener Giorgio Parisi. Damit würden Hasselmann und Manabe für ihre physikalischen Modelle für eine "zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung" geehrt, teilte die Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm mit. Die beiden Wissenschaftler hätten zum Verständnis beigetragen, wie das Erdklima funktioniert und wie der Mensch es beeinflusst.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Sep 56,2 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Sep PROGNOSE: 56,0

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Aug war 56,3

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Sep 55,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Sep PROGNOSE: 56,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Aug bei 58,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Sep 55,4

GB/Einkaufsmanagerindex Service Sep PROG: 54,6

GB/Einkaufsmanagerindex Service Aug war 55,0

