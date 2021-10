Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Villeroy de Galhau: Inflation sinkt bis Ende 2022 unter 2%

EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau rechnet damit, dass die Inflation im Euroraum in den nächsten Monaten ihren Höhepunkt erreichen und bis Ende 2022 auf unter 2 Prozent sinken wird. "Ein Buckel ist kein langfristiger Trend, auch wenn er hoch ist", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag in einem Radiointerview. Er glaube nicht, dass es zu einer Preisspirale kommen werde, auch wenn die Europäische Zentralbank (EZB) diesbezüglich wachsam bleiben müsse.

Italiens Industrieproduktion sinkt im August

Italiens Industrieproduktion ist im August gefallen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Istat ging sie gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zurück, nachdem sie im Juli um 1,0 Prozent gestiegen war. Auf Jahressicht war der Output unverändert. Zugleich lag er um 1,5 Prozent höher als im Februar 2020, dem Beginn der Corona-Pandemie. Eurostat veröffentlicht am Mittwoch Produktionsdaten für den Euroraum.

Türkei erstmals seit zwei Jahren mit Leistungsbilanzüberschuss

Die Türkei hat im August erstmals seit fast zwei Jahren wieder einen Leistungsbilanzüberschuss verzeichnet. Nach Mitteilung der Zentralbank betrug der positive Saldo 528 Millionen US-Dollar. Zuletzt war im Oktober 2019 ein Überschuss angefallen. Im Juli hatte sich noch ein Defizit von 683 Millionen Dollar ergeben. Im Durchschnitt der zwölf Monate bis August betrug das Defizit 23,03 Milliarden Dollar.

FSB macht Vorschläge für Regulierung von Geldmarktfonds

Der Financial Stability Board (FSB) hat den Finanzministern und Notenbankchefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer Vorschläge für die Regulierung von Geldmarktfonds gemacht, die zu einer größeren Stabilität dieser Finanzvehikel beitragen sollen. Der FSB reagiert damit auf die Turbulenzen vom März 2020, als Geldmarktfonds zu Beginn der Corona-Krise einen Run erlebten und de facto von den Notenbanken gerettet werden mussten. Das vom FSB vorgeschlagene Instrumentarium sieht unter anderem vor, die Kosten für Mittelabzüge aus solchen Fonds jenen Investoren aufzubürden, die ihre Mittel abziehen wollen.

Lage der Weltwirtschaft und Inflation Themen bei IWF-Tagung - Kreise

Die erfolgreichen Maßnahmen im Kampf gegen die weltweite Corona-Krise, die bessere Verteilung der Impfstoffe gegen das Coronavirus und die steigenden Inflationsraten werden Thema sein bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington. Nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen sollten bei der Diskussion um steigende Preise die unterschiedlichen Ursachen auf beiden Seiten des Atlantiks berücksichtigt werden.

Ifo: Neue Koalition sollte Steuerpolitik auf Wachstum ausrichten

Das Ifo Institut fordert von der kommenden Regierungskoalition eine Steuerpolitik, die die Wirtschaft durch steuerliche Erleichterungen ankurbelt. Sie sollte Wachstum und Beschäftigung in den Vordergrund stellen. "Gleichzeitig muss sie die Beschaffung von Steueraufkommen und eine faire Lastenverteilung im Blick behalten", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Große Unterschiede bei Unternehmensplänen zur Zuknuft des Homeoffice

Die Pläne deutscher Unternehmen bei der künftigen Ausgestaltung von Homeoffice-Regelungen fallen einer aktuellen Umfrage zufolge sehr unterschiedlich aus. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit am Montag erklärte, wollen rund zwei Drittel der Unternehmen Homeoffice künftig im selben Umfang ermöglichen wie vor der Corona-Pandemie. Jeder zehnte Betrieb plant hingegen weniger Homeoffice, ein Fünftel der Unternehmen möchte mehr Flexibilität ermöglichen.

Schallenberg als neuer österreichischer Bundeskanzler vereidigt

Der bisherige österreichische Außenminister Alexander Schallenberg ist als neuer Bundeskanzler seines Landes vereidigt worden. Zwei Tage nach dem Rücktritt seines Vorgängers Sebastian Kurz legte Schallenberg in einer vom Fernsehen übertragenen Zeremonie am Montag in der Wiener Hofburg seinen Amtseid ab. Als Schallenbergs Nachfolger im Außenamt wurde der Diplomat Michael Linhart von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigt.

Meuthen tritt nicht erneut als AfD-Bundesvorsitzender an

Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen tritt nicht erneut als Parteivorsitzender an. Er werde auf dem im Dezember in Wiesbaden geplanten Parteitag nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren, teilte Meuthen in einem am Montag bekannt gewordenen Rundbrief an die AfD-Mitglieder mit. Der 60-Jährige hatte das Amt im Juli 2015 übernommen, zunächst als Ko-Vorsitzender an der Seite von Frauke Petry. Seit Ende 2019 bildete er mit Tino Chrupalla die AfD-Doppelspitze.

CDU-Spitzenpolitiker fordern mehr Mitbestimmung der Basis

Unionspolitiker fordern vor den Beratungen der CDU-Spitzengremien zur personellen und inhaltlichen Erneuerung der Partei ein zügiges Vorgehen und die Einbindung der Parteibasis. Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann plädierte im ARD-Morgenmagazin für einen Sonderparteitag im Dezember oder Januar. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte einen Parteitag noch in diesem Jahr und machte sich für die Neuwahl aller Spitzenfunktionen im der CDU stark. Wichtig sei es, dass die Wahl des neuen CDU-Chefs nicht an der Parteibasis vorbei geschehe.

IEA: COP26 muss Finanzierung von Investitionen in Entwicklungsländern vereinbaren

Vor Beginn der UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow Ende Oktober hat der Chef der Internationalen Energie-Agentur (IEA) "Taten" von der Internationalen Gemeinschaft gefordert. "Ich erwarte einen Plan", sagte Fatih Birol. Mehr als 80 Prozent der Emissionen in den kommenden 20 Jahren würden von diesen Ländern produziert - gleichzeitig gingen weniger als 20 Prozent der Investitionen für saubere Energien in Entwicklungsländer.

Studie: Corona-Impfungen senken Risiko schwerer Krankheitsverläufe stark

Corona-Impfungen schützen laut einer neuen französischen Studie sehr effektiv vor schweren Covid-19-Verläufen - auch im Fall der hochansteckenden Delta-Variante. "Geimpfte Menschen haben ein neunmal geringeres Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder an Covid-19 zu sterben als ungeimpfte", erklärte der Epidemiologe Mahmoud Zureik, Leiter der Wissenschaftsgruppe Epi-Phare, die am Montag die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlichte.

Präsidentschaft: Tunesien hat eine neue Regierung

Tunesien hat eine neue Regierung. Ein entsprechendes Dekret habe Staatschef Kaïs Saïed erlassen, teilte die Präsidentschaft des nordafrikanischen Landes am Montag mit. Vor rund zehn Wochen war die vorherige Regierung um Ministerpräsident Hichem Mechichi in einem umstrittenen Manöver von Saïed entmachtet worden.

Irak meldet Festnahme von mutmaßlichem IS-Finanzchef

Die irakischen Behörden haben die Festnahme des mutmaßlichen Finanzchefs der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gemeldet. Der von den USA gesuchte Sami Dschasim al-Dschaburi sei bei einem Geheimdiensteinsatz "außerhalb der irakischen Grenzen" festgenommen worden", erklärte der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kadhemi am Montag im Online-Dienst Twitter.

Technisches Hilfswerk leistet bisher größten Einsatz wegen Flutkatastrophe

Zur Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe hat das Technische Hilfswerk (THW) den bisher größten Einsatz seiner 71-jährigen Geschichte geleistet. Hinter den Helferinnen und Helfern der Bundesanstalt liegen zwölf Wochen Einsatz in den Flutgebieten, wie das THW am Montag mitteilte. Das entspreche 2,2 Millionen Einsatzstunden und übersteige die vergangenen Großeinsätze nach den Hochwassern von 2002 und 2013.

Wirtschafts-Nobelpreis geht an drei Forscher

Mit dem diesjährigen Wirtschaftsnobelpreis werden der Kanadier David Card, der US-israelische Forscher Joshua Angrist sowie der US-Niederländer Guido Imbens geehrt. Das gab die Königliche Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm bekannt. Die Forscher hätten mit ihrer Arbeit "neue Einblicke in den Arbeitsmarkt" gegeben und gezeigt, welche Schlussfolgerungen aus Ursache und Wirkung von Experimenten gezogen werden könnten.

