Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesregierung setzt auf Binnenmarkt im Kampf gegen hohe Energiepreise

Deutschland will sich beim Treffen der Energieminister der Europäischen Union zu den hohen Energiepreisen für einen starken Binnenmarkt im Energiebereich einsetzen, sagte Energie-Staatssekretär Andreas Feicht vor dem Treffen. Die Energiewirtschaft forderte die Minister auf, trotz der hohen Energiepreise "keine unbedachten Markteingriffe" vorzunehmen. Feicht wird anstelle von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an der außerordentlichen Tagung des EU-Energierats in Luxemburg teilnehmen.

Steinmeier beauftragt Merkel mit Fortführung der Regierungsgeschäfte

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) formal darum gebeten, die Regierungsgeschäfte bis zur Ernennung ihres Nachfolgers fortzuführen. Das teilte das Präsidialamt mit. Laut Grundgesetz endet die Amtszeit der bisherigen Regierung mit der konstituierenden Sitzung des Bundestags, die am Vormittag begann.

AfD wirft anderen Fraktionen Verstoß gegen demokratische Regeln vor

Zum Auftakt der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags hat der Parlamentsgeschäftsführerder AfD, Bernd Baumann, den anderen Fraktionen einen Verstoß gegen demokratische Traditionen vorgeworfen: Baumann monierte im Plenum in Berlin, dass nicht der älteste Abgeordnete die Sitzung als Alterspräsident eröffnete, sondern der dienstälteste. Der älteste Abgeordnete ist der AfD-Politiker Alexander Gauland, der dienstälteste ist der Christdemokrat Wolfgang Schäuble.

Vassiliadis als Vorsitzender der IG BCE wiedergewählt

Michael Vassiliadis ist erneut zum Vorsitzenden der IG BCE gewählt worden. Mit 97,4 Prozent der gültigen Stimmen wurde er von den Delegierten des 7. Ordentlichen Gewerkschaftskongresses in Hannover für eine vierte Amtszeit bestätigt, teilte die Gewerkschaft mit. Vassiliadis ist seit 2009 Vorsitzender der IG BCE.

KfW: Corona mindert Umsatz des Mittelstands 2020 um 6 Prozent

Die Corona-Pandemie hat den deutschen Mittelstand nach Aussage der KfW mit Wucht getroffen - dennoch sind die Unternehmen insgesamt glimpflich durch das Krisenjahr 2020 gekommen. Wie das KfW-Mittelstandspanel 2021 zeigt, mussten die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im vergangenen Jahr Umsatzverluste in Höhe von 277 Milliarden Euro hinnehmen. Das war ein Minus von 6 Prozent und damit deutlich weniger als von den Unternehmen selbst befürchtet (minus 12 Prozent).

IAB-Arbeitsmarktbarometer auf hohem Niveau trotz Rückgang

Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Oktober um 1,5 Punkte gegenüber dem Vormonat deutlich gesunken. Mit einem Wert von 104,7 Punkten liegt der Frühindikator aber noch immer auf einem sehr hohen Niveau, teilte das IAB mit. Der Indikator deute darauf hin, dass der Arbeitsmarkt sich weiterhin günstig entwickeln werde, wenngleich in einem gezügelten Tempo.

Berenberg: Sonderfaktoren treiben Inflation in nächsten Jahren

Die Inflation im Euroraum könnte nach Einschätzung von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding in den nächsten Jahren von einigen Sonderfaktoren getrieben werden. Schmieding will daher nicht ausschließen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik schneller als derzeit kommuniziert straffen wird.

Rhein wegen zweier festgefahrener Schiffe bei Germersheim gesperrt

Wegen zweier festgefahrener Schiffe ist der Rhein bei Germersheim in Rheinland-Pfalz für den Schiffsverkehr gesperrt worden. In der Nacht zum Dienstag fuhr sich ein mit Diesel beladenes Tankmotorschiff fest, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Germersheim der Nachrichtenagentur AFP sagte. Es sei kein Kraftstoff ausgetreten. Ebenso sei kein Wasser in das Schiff eingedrungen. Verletzt wurde niemand.

EZB: Banken lassen Firmenkreditstandards nahezu unverändert

Die Standards für Unternehmenskredite im Euroraum haben sich im dritten Quartal 2021 in etwa wie erwartet entwickelt, während die Kreditnachfrage weitaus schwächer als erwartet ausfiel. Wie aus dem aktuellen Quartalsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Kreditvergabe hervorgeht, überstieg der Prozentsatz der Banken mit strafferen Unternehmenskreditstandards den Prozentsatz von Instituten mit weniger strengen Standards um 1 Punkt. Die Banken selbst hatten für das dritte Jahresviertel eine Straffung der Kreditstandards um 2 Punkte erwartet. Für das vierte Quartal wird eine Straffung von 3 Punkten prognostiziert.

EU-Rechnungshof will Nutzung der Corona-Milliarden "genau prüfen"

Der Europäische Rechnungshof hat vor einem möglichen Missbrauch der milliardenschweren Corona-Hilfsgelder gewarnt. Die über öffentliche Schulden finanzierten Hilfen für die Mitgliedstaaten in Höhe von 750 Milliarden Euro stellten "einen bedeutenden Wendepunkt für die EU-Finanzen dar", erklärte Rechnungshof-Präsident Klaus-Heiner Lehne bei der Vorstellung des Jahresberichts in Luxemburg. "Deshalb müssen wir genau prüfen, wie die EU-Gelder ausgegeben werden und ob die angestrebten Ergebnisse erreicht werden."

Münchner Sicherheitskonferenz findet im Februar wieder in Präsenz statt

Nach einer durch die Coronapandemie bedingten Zwangspause wird die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) im kommenden Frühjahr wieder als Präsenzveranstaltung abgehalten. Wie die Organisatoren um den MSC-Vorsitzenden Wolfgang Ischinger in der bayerischen Hauptstadt mitteilten, soll die außen- und sicherheitspolitische Tagung aus Vorsichtsgründen aber mit weniger Gästen und kleineren Delegationen stattfinden. Außerdem sind digitale Formate geplant.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Sep Erzeugerpreise +1,5% gg Vormonat

Schweden Sep Erzeugerpreise +17,2% gg Vorjahr

