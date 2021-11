Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen steigt im Oktober

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Oktober verstärkt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhte sich die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 2,5 (Vormonat: 2,1) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchsen um 4,3 (4,3) Prozent, darunter die Kredite für den Hauskauf um 5,5 (5,6) Prozent und die Konsumentenkredite um 0,6 (0,5) Prozent.

Spahn und RKI fordern massive Einschränkung der Kontakte

Der amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Präsident des Robert-Koch-Institut (RKI), Lothar Wieler, haben eindringlich an die künftige Bundesregierung appelliert, schnell zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorzunehmen. Deutschland stehe an einem Scheideweg, sagte Wieler. Man habe die Wahl zwischen Chaos und Schutz des Gesundheitssystems.

Söder fordert rasche Bundesnotbremse und Impfpflicht ab Januar

Angesichts der dramatischen Corona-Lage hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine rasche Bundesnotbremse für ganz Deutschland und eine ab Januar geltende allgemeine Impfpflicht gefordert. "Nur die allgemeine Impfpflicht befreit uns aus der Dauerendlosschleife Corona", sagte Söder in Rosenheim. "Nur die allgemeine Impfpflicht führt am Ende zu gesellschaftlichem Frieden." Er appellierte an den Bund und die Ampel-Parteien, so schnell wie möglich für eine gesetzliche Impfpflicht zu sorgen.

Ifo: So viele Firmen wie nie zuvor wollen Preise erhöhen

Die Ifo-Preiserwartungen haben im Dezember mit 45 Punkten einen neuen Rekordwert erreicht. Demnach wollen derzeit so viel Firmen in Deutschland ihre Preise erhöhen wie nie zuvor. Im Vormonat lag der Wert bei 41 Punkten. Die Inflationsrate dürfte in Deutschland auch im kommenden Jahr über 3 Prozent liegen, erwartet das Ifo Institut.

Schweizer Wirtschaft erholt sich im dritten Quartal weiter

Die schweizerische Wirtschaft hat im dritten Quartal ihre Erholung von der Corona-Krise fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs zwischen Juli und September um 1,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Rate von 1,5 rozent erwartet.

Frankreich und Italien unterzeichnen Freundschaftsvertrag

Frankreich und Italien wollen ihre Zusammenarbeit vertiefen. Der französische Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi unterzeichneten in Anwesenheit des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Rom einen umfassenden bilateralen Vertrag. Anschließend umarmten sich die drei Männer, während französische und italienische Fliegerstaffeln Rauchfahnen in den Nationalfarben der Länder über der italienischen Hauptstadt versprühten.

Türkische Notenbank sieht trotz Lira-Krise stabiles Bankensystem

Die türkische Zentralbank sieht trotz der Lira-Krise das Bankensystem des Landes als stabil an. In ihrem Finanzstabilitätsbericht erklärte die Bank, dass der Bankensektor des Landes weiterhin stark sei und über genügend Reserven verfüge, um die Währungskrise zu überstehen. Sie nahm damit etwas Druck von Präsident Recep Tayyip Erdogan, den Kurs zu ändern.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Nov Verbrauchervertrauen 99,7 (Okt: 102,9)

Schweden Nov Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 102,0

Taiwan BIP 3Q revidiert +3,70% gg Vorjahr (vorläufig: +3,80%)

Taiwan BIP 3Q revidiert +0,27% gg Vorquartal (vorläufig: +0,56%)

Taiwan BIP-Prognose 2021 +6,09% nach +5,88%

