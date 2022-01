Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Wachstum schwächt sich im Dezember deutlich ab

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im Dezember deutlich abgeschwächt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, sank auf 53,3 (November: 55,4) Punkte, wie das IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte. In erster Veröffentlichung waren 53,4 Punkte gemeldet worden. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Dienstleistungssektors ging in zweiter Veröffentlichung auf 53,1 (55,9) Punkte zurück, in erster Schätzung waren es 53,3 Punkte gewesen.

Markit: Deutsche Dienstleister verlieren im Dezember an Schwung

Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat im Dezember deutlich abgenommen. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank auf 48,7 (November: 52,7) Punkte, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 48,4 Punkte prognostiziert. Insgesamt schrumpfte die deutsche Wirtschaft im Dezember wohl leicht. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 49,9 (52,2) Punkte. Vorläufig waren 50,0 Punkte gemeldet worden.

Pkw-Neuzulassungen in Deutschland um 26,9 Prozent unter Vorjahrsmonat

Die Flaute auf dem deutschen Automarkt hat sich auch zum Ende des Jahres 2021 fortgesetzt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, wurden im Dezember 227.630 Pkw neu zugelassen und damit 26,9 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahresmonat. Damit fiel der Rückgang zwar nicht so drastisch aus wie im November mit damals knapp 32 Prozent weniger Pkw-Neuzulassungen, auf Jahressicht ergibt sich dennoch ein deutliches Minus von 10,1 Prozent auf 2,62 Millionen Neuwagen.

Italiens HVPI-Inflation steigt im Dezember auf 4,2 Prozent

Der Inflationsdruck in Italien hat im Dezember zugenommen. Laut Mitteilung der Statistikbehörde Istat stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lag um 4,2 (November: 3,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats.

Französisches Verbrauchervertrauen im Dezember besser als erwartet

Das Verbrauchervertrauen in Frankreich hat sich im Dezember entgegen den Erwartungen aufgehellt. Laut Mitteilung der Statistikbehörde Insee stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 100 (November revidiert: 98) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung des vorläufigen November-Werts von 99 prognostiziert.

Lindner winken 1,4 Milliarden Mehreinnahmen aus Energiesteuern

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kann dieses Jahr laut einer Aufstellung seines Ministeriums mit deutlich mehr Einnahmen aus der Energiesteuer rechnen. Die Gesamteinnahmen aus Energie- und Stromsteuer werden laut der vom Bundestag veröffentlichten Tabelle im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um gut 1,4 Milliarden Euro auf 45,12 Milliarden Euro steigen. Zuerst hatte die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) über die Berechnungen berichtet und sich auf die Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage von Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch bezogen.

CDU und CSU für zweite Amtszeit von Steinmeier - Kreise

CDU und CSU wollen Frank-Walter Steinmeier bei der Wiederwahl zum Bundespräsidenten unterstützen. Das entschieden die Parteigremien einstimmig nach einer gemeinsamen Sitzung, wie aus Parteikreisen verlautete. Sie verzichteten damit auf einen eigenen Kandidaten für die Wahl in der Bundesversammlung am 13. Februar. Zuvor hatten sich bereits SPD, Grüne und FDP für eine zweite Amtszeit des ehemaligen Außenministers ausgesprochen. Damit gilt die Wiederwahl von Steinmeier zum Staatsoberhaupt für die kommenden fünf Jahre als sicher.

Bericht: Deutlich mehr Verfahren im Cum-Ex-Steuerskandal

Im Rahmen des Cum-Ex-Steuerskandals ermittelt die Staatsanwaltschaft in Köln einem Bericht zufolge in deutlich mehr Verfahren als bisher bekannt. Auch die Anzahl der Beschuldigten habe sich entsprechend erhöht, berichtete das Handelsblatt. Demnach ermittelt die Behörde derzeit gegen insgesamt 1.350 Beschuldigte in 105 Verfahren. Dies sind laut Handelsblatt rund ein Viertel mehr Ermittlungsverfahren als bislang bekannt.

China will Anbieter mobiler Apps stärker kontrollieren

Die chinesische Regierung will Anbieter von mobilen Apps stärker an die Leine nehmen. So zielt der jüngste Vorstoß Pekings darauf ab, einige Anbieter mobiler Apps dazu zu verpflichten, sich Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen und den Jugendschutz zu verstärken. Peking ist seit einiger Zeit bemüht, den riesigen Internetsektor des Landes stärker unter Kontrolle zu bekommen.

Demonstranten stürmen Rathaus in kasachischer Stadt Almaty

Die Proteste in Kasachstan reißen auch nach der Entlassung der Regierung nicht ab. Am Mittwoch stürmten Demonstranten das Rathaus in der Wirtschaftsmetropole Almaty, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Mehrere tausende Menschen gingen in der größten kasachischen Stadt auf die Straße. Die Polizei setzte Blendgranaten und Tränengas ein, konnte die Menge aber nicht davon abhalten, den Sitz der Stadtverwaltung zu stürmen.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex Service Dez 57,0 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex Service Dez PROGNOSE: 57,1

Einkaufsmanagerindex Service Nov war 57,4

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex Service Dez 53,0

Einkaufsmanagerindex Service Dez PROGNOSE: 54,0

Einkaufsmanagerindex Service Nov bei 55,9

USA

MBA Market Index Woche per 24. Dez +3,2% auf 607,1 (Vorwoche: 588,4)

MBA Purchase Index Woche per 24. Dez +7,4% auf 308,7 (Vorwoche: 287,5)

MBA Refinance Index Woche per 24. Dez +0,4% auf 2.411,3 (Vorwoche: 2.402,7)

MBA Market Index Woche per 31. Dez -5,6% auf 572,8 (Vorwoche: 607,1)

MBA Purchase Index Woche per 31. Dez -10,2% auf 277,3 (Vorwoche: 308,7)

MBA Refinance Index Woche per 31. Dez -2,5% auf 2.351,3 (Vorwoche: 2.411,3)

