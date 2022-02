Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Markit: Deutsche Wirtschaft gewinnt im Februar an Stärke

Die deutsche Wirtschaft ist im Februar aufgrund einer anziehenden Nachfrage so stark gewachsen wie zuletzt vor sechs Monaten - und dies trotz steigender Infektionszahlen im Zusammenhang mit der Omikron-Variante. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 56,2 von 53,8 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung hervorgeht. Das ist der höchste Stand seit sechs Monaten.

Markit: Aufschwung der Eurozone-Wirtschaft sorgt für Preisdruck

Im Zuge gelockerter Corona-Restriktionen hat sich das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im Februar überraschend stark beschleunigt, was zugleich aber für Preisauftrieb sorgte. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 55,8 Zähler von 52,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 52,9 Punkte vorhergesagt.

Bundesbank: Deutsches BIP sinkt im ersten Quartal spürbar

Die Auswirkungen der Omikron-Variante des Coronavirus dürften nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank im ersten Quartal zu einem abermaligen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) führen. In ihrem aktuellen Monatsbericht prognostiziert die Bundesbank außerdem, dass die Inflation in Deutschland in den nächsten Monaten hoch bleiben wird und dass die Löhne und Gehälter 2022 stärker als bisher zulegen dürften. "Im Winterquartal 2022 dürfte die deutsche Wirtschaftsleistung erneut spürbar zurückgehen", heißt es in dem Bericht.

Bundesbank: Überbewertung von Wohnimmobilien 2021 gestiegen

Die Überbewertung von deutschen Wohnimmobilien ist aus Sicht der Deutschen Bundesbank im vergangenen Jahr gestiegen. Während die Kaufpreise für Wohnimmobilien mit gut 11 Prozent im Jahresvergleich den höchsten Preisanstieg seit Beginn des jüngsten Aufschwungs am Wohnimmobilienmarkt verzeichneten, verteuerten sich die Mieten bei Neuverträgen im vergangenen Jahr nur um rund 2,5 Prozent, wie die Bundesbank in einem Bericht mit Verweis auf Untersuchungen aus dem Immobiliensektor mitteilte.

EZB-Rat trifft sich informell vor Ecofin in Paris

Die Mitglieder des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) werden am 24. Februar im Vorfeld des Treffens der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister (Ecofin) in Paris zusammenkommen. Das Treffen findet am Nachmittag statt und ist ein "informelles", es dürfte also weder förmlichen Beschlüsse noch offizielle Erklärungen geben. Gleichwohl ist es ein wichtiges Treffen, weil es einen ersten direkten Meinungsaustausch nach drastischen Schwenk in der Kommunikation der Notenbank im Februar ermöglicht, zumal es sich nicht um ein "virtuelles" Treffen handelt.

Commerzbank: Hoher Druck in der Inflationspipeline

Der starke Anstieg der deutschen Erzeugerpreise ist für die Commerzbank ein Beleg, dass "der Druck in der Inflationspipeline hoch bleibt". Zudem macht sich deren Anstieg immer stärker bei den Preisen von Konsum- und Investitionsgütern bemerkbar. "Dies spricht dafür, dass auch bei den Verbraucherpreisen vorerst nicht mit einem Abflachen des Anstiegs zu rechnen ist", schreibt Ökonom Ralph Solveen in einem Kommentar.

Commerzbank: Kein Inflationsrückgang in Sicht

Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil weist nach Veröffentlichung der Einkaufsmanagerumfrage für den Euroraum darauf hin, dass der von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartete Inflationsrückgang im Euroraum weiterhin nicht in Sicht sei. "Die Unterkomponenten für die Einkaufspreise wie auch die Verkaufspreise der Unternehmen hielten sich auch im Februar auf ihrem sehr hohen Niveau. Die Verbraucher werden auch in den kommenden Monaten mit weiter steigenden Preise rechnen müssen", schrieb Weil in einem Kommentar.

BDI: Deutsche Industrie schlägt wegen hoher Energiepreise Alarm

Die deutsche Industrie schlägt wegen der hohen Energiepreise Alarm und fordert von der Bundesregierung zeitnahe Entlastungen. Nach einer noch unveröffentlichten Umfrage des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), aus der die Rheinische Post zitiert, fürchtet ein Viertel der Industrieunternehmen um seine Existenz. Ein Fünftel denkt an Standortverlagerung ins Ausland.

Ministerium: Energetische Gebäudeförderung startet wieder

Ab Dienstag können laut Bundeswirtschaftsministerium wieder neue Anträge bei der KfW für Sanierungsmaßnahmen gestellt werden. Die Sanierungsförderung im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) startet damit wieder. Die Förderbedingungen für Sanierungsmaßnahmen blieben unverändert, erklärte das Ministerium in einer Mitteilung.

Scholz will am Nachmittag mit Putin zur Ukraine telefonieren

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Nachmittag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Ukraine-Krise telefonieren. Es gehe darum, alle diplomatischen Möglichkeiten zur friedlichen Beilegung der Krise auszuschöpfen und eine Katastrophe zu verhindern, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte. Er rief zudem Putin auf, das Angebot von US-Präsident Joe Biden zu einem direkten Treffen anzunehmen. Gleichzeitig drohte Hebestreit erneut mit Konsequenzen für den Fall, dass Russland die Ukraine angreift.

Russland wirft Ukraine Granatenbeschuss von Grenzposten vor

Moskau hat Kiew den Beschuss und die Zerstörung eines russischen Grenzpostens vorgeworfen - was von der ukrainischen Armee umgehend als "Falschnachricht" dementiert wurde. Am Montagmorgen habe "eine von ukrainischem Gebiet aus abgefeuerte Granate unbekannten Typs den Posten der Grenzbeamten in der Region Rostow vollständig zerstört", berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den russischen Geheimdienst FSB, der auch für den Grenzschutz verantwortlich ist. Opfer gab es demnach nicht.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb 57,6 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb PROGNOSE: 55,6

FR/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan war 55,5

FR/Einkaufsmanagerindex Service Feb 57,9 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanagerindex Service Feb PROGNOSE: 53,8

FR/Einkaufsmanagerindex Service Jan war 53,1

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Feb 57,4 (1. Veröff.)

FR/Einkaufsmanager-Sammelindex Jan war 52,7

GROSSBRITANNIEN

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Feb 60,2 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Feb PROG: 56,2

GB/Einkaufsmanagerindex Composite Jan war 54,2

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb 57,3 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb PROG: 56,8

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan war 57,3

GB/Einkaufsmanagerindex Service Feb 60,8 (1. Veröff.)

GB/Einkaufsmanagerindex Service Feb PROG: 55,5

GB/Einkaufsmanagerindex Service Jan war 54,1

