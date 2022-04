Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation steigt auf 7,5 Prozent - Energie deutlich teurer

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im März deutlicher als erwartet zugenommen. Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 2,5 Prozent und lagen um 7,5 (Februar: 5,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von 2,0 Prozent und eine Jahresteuerung von 6,9 Prozent prognostiziert. Hauptursache der erhöhten Inflation waren die Energiepreise, die um 12,5 Prozent anzogen und auf Jahressicht um 44,7 (32,0) Prozent stiegen.

VP Bank: EZB sollte deutlicher reagieren

Der erneut unerwartet deutliche Anstieg der Verbraucherpreise im Euroraum im März sollte die Europäische Zentralbank (EZB) nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, dazu bringen, den Fahrplan für die geldpolitische Normalisierung zu überdenken. "Die europäischen Währungshüter sollten aufgrund der anhaltend hohen Teuerungsdynamik deutlicher reagieren", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Die bisherigen Planungen sehen vor, dass die EZB im dritten Quartal ihre Nettowertpapierkäufe einstellt. Im Anschluss daran kann es dann zu Zinsanhebungen kommen.

Commerzbank: Euroraum-Inflation könnte Hoch erreicht haben

Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil sieht die Möglichkeit, dass die Inflation im Euroraum nicht mehr weiter steigen wird. "Auch wenn die Inflationsrate damit den Hochpunkt nahezu erreicht haben könnte, wird sie wohl im weiteren Jahresverlauf deutlich langsamer sinken als von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet", schreibt Weil in einem Kommentar zum unerwartet starken Anstieg der Verbraucherpreise im März.

KfW: EZB muss Geldpolitik straffen

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Einschätzung von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib "keine andere Wahl", als eine Straffung ihrer Geldpolitik in Angriff zu nehmen. "Zwar füllen höhere Zinsen keine Pipelines und zur Abfederung ist eher die Fiskalpolitik gefragt. Allerdings stellt die EZB durch ihr Handeln sicher, dass die langfristigen Inflationserwartungen verankert bleiben", schreibt Köhler-Geib in einem Kommentar zum unerwartet deutlichen Anstieg der Euroraum-Verbraucherpreise im März. Die Inflationserwartungen seien im Zuge des russischen Überfalls auf die Ukraine in Bewegung geraten.

Nagel: EZB darf Gelegenheit zum Gegensteuern nicht verpassen

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hat die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer Straffung ihrer Geldpolitik aufgefordert. "Die Inflationsdaten sprechen eine deutliche Sprache, die Geldpolitik darf nicht die Gelegenheit verpassen, rechtzeitig gegenzusteuern", heißt es in einer von der Deutschen Bundesbank verschickten Mitteilung. Nagel verwies darauf, dass der EZB-Rat klar gesagt habe, dass die geldpolitischen Maßnahmen von der Datenlage abhängen würden. "Die Inflationsrate ist erneut erheblich höher ausgefallen als erwartet", konstatierte Nagel.

S&P Global: Deutsche Industrie verliert im März an Schwung

Das Wachstum der deutschen Industrie hat sich im März abgeschwächt und die Geschäftsaussichten sind geradezu eingebrochen. Hauptursache war der Krieg in der Ukraine, der die Exportnachfrage drückte und zu neuen Lieferenpässen führte. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 56,9 von 58,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 57,6 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 57,6 ermittelt worden.

S&P Global: Inflation und Krieg bremsen Eurozone-Industrie im März

Die hohe Inflation und der Ukraine-Krieg haben den Schwung in der Eurozone-Industrie im März deutlich belastet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor fiel auf 56,5 (Vormonat: 58,2) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 57,0 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Talfahrt der russischen Industrie beschleunigt sich im März

Russlands Fabriken haben im März Produktion und Arbeitsplätze abgebaut, nachdem die USA und ihre Verbündeten nach Moskaus Einmarsch in der Ukraine einige der schärfsten Wirtschaftssanktionen verhängt hatten, die je gegen ein Land verhängt wurden. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel auf 44,1 von 48,6 im Vormonat.

Ministerium: Deutschland zahlt für russisches Gas weiter in Euro

Deutschland wird laut Bundesregierung das russische Dekret zur Zahlung von Gaslieferungen in Euro gründlich prüfen und zahlt wie in den Verträgen festgelegt weiterhin in Euro. Wie eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, hat die russische Gazprombank nun zehn Tage Zeit, um die Details zu den Zahlungsvorschriften festzulegen. Dies werde man dann prüfen. Die Versorgungslage mit Gas ist nach Aussage des Bundeswirtschaftsministeriums in Deutschland aktuell stabil.

Scholz: Putin werden viele Wahrheiten zu Ukraine vorenthalten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geht davon aus, dass Russlands Präsident Wladimir Putin nicht umfassend über die Lage in der Ukraine informiert wird. Er sei überzeugt, "dass die eigenen Dienste ihm viele Wahrheiten auch vorenthalten", sagte Scholz in einem Podcast-Interview nach NDR-Angaben. Dabei gehe es zum Beispiel darum, "wie viele russische Soldaten gestorben sind in diesem Krieg".

Bafin und Bundesbank starten Stresstest für kleinere Banken

Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) haben mit dem fünften Stresstest zur Einschätzung der Ertragslage und Widerstandsfähigkeit von rund 1.300 kleinen und mittelgroßen Banken begonnen, die unter unmittelbarer nationaler Aufsicht in Deutschland stehen. Dieser ursprünglich für 2021 geplante Test für so genannte "Less Significant Institutions" (LSIs) war wegen der Covid-19-Pandemie verschoben worden, um die teilnehmenden Banken zu entlasten.

Eba: Banken im vierten Quartal gut mit Kapital ausgestattet und liquide

Die Lage des EU-Bankensektors ist nach Angaben des Bankenregulierers Eba im vierten Quartal 2021 gut gewesen. Laut Eba-Mitteilung blieben Eigenkapitalausstattung und Liquidität unverändert solide, die Asset-Qualität verbesserte sich, und auch die Gewinne waren etwas höher als vor der Pandemie. Besorgt äußerte sich die Eba über die Qualität von Krediten, die Zahlungsmoratorien oder staatlichen Garantien unterlagen. Bei diesen Einschätzungen handelt es sich aber nur um eine Momentaufnahme. Der Ukraine-Krieg dürfte die Lage der Banken laut Eba verschlechtern, auch wenn dies noch nicht in Zahlen zu fassen ist.

Bundesnetzagentur ruft Verbraucher, Industrie zum Sparen von Gas auf

Der Präsident der Bundesnetzagentur hat an die deutsche Industrie und die Verbraucher appelliert, angesichts des Energiestreits mit Russland Gas einzusparen. Dies sei das Gebot der Stunde. Zwar fließe russisches Gas weiter nach Deutschland, aber man müsse sich für den Herbst vorbereiten, wie Peter Müller im Interview mit dem Nachrichtensender Welt sagte.

