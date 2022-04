Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Volkswirte: EZB stellt mehr Einlagen von Zins frei

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird seine Geldpolitik nach den Beratungen in dieser Woche nach Meinung der meisten Volkswirte unverändert lassen. Einige von ihnen erwarten jedoch, dass das Gremium den Anteil jener Einlagen anheben wird, auf den die Banken keinen Zins an die EZB zahlen müssen. Das würde ihrer Meinung dazu beitragen, die Überschussliquidität im System hoch zu halten.

OECD: Wachstum in Europa verliert im März an Schwung

Das Wirtschaftswachstum in Europa verliert nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) an Schwung, während die Wirtschaftsdynamik in anderen Regionen der Welt ungebrochen ist. Wie die OECD unter Verweis auf ihren Frühindikatorindex für März mitteilte, deuten die Daten für Großbritannien, sowie den Euroraum einschließlich Deutschland, Frankreich und Italien, auf einen Schwungverlust hin, was einen Rückgang des Verbrauchervertrauens und den Anstieg der Inflation zurückzuführen sei.

IMK-Studie: Energie-Entlastungspakete sozial weitgehend ausgewogen

Die Energie-Entlastungspakete der Bundesregierung sind laut einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung (IMK) bei Erwerbstätigen sozial weitgehend ausgewogen. Die beiden Pakete mit einem Entlastungsvolumen von rund 30 Milliarden Euro kompensieren demnach zu einem beträchtlichen Teil die jüngst massiv angestiegenen Energiekosten bei Berufsstätigen. Allerdings seien bei Rentnern Defizite auszumachen. Bei ihnen werde nur ein geringer Teil der energiepreisbedingten Mehrausgaben staatlich ausgeglichen. Hier sollte die Bundesregierung daher laut IMK nachlegen.

Buschmann lehnt Bundesratsinitiative gegen Mietwucher ab - Bericht

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) lehnt eine Bundesratsinitiative zu höheren Bußgeldern bei Mietwucher ab. Das berichtet die Bild-Zeitung. Das Justizministerium hat den Vorstoß aus Bayern zur Verschärfung einer Mietpreisbremse demnach in einer Kabinettsvorlage, aus der die Bild zitiert, wegen "Bedenken" zur Ablehnung empfohlen. Das Ministerium konnte nicht unmittelbar zu einer Stellungnahme erreicht werden.

Taxi-Verband dringt auf "zügige" Erhöhung der Preise

er Bundesverband Taxi und Mietwagen dringt angesichts der stark gestiegenen Kraftstoffpreise auf eine "zügige" Erhöhung der Taxitarife. "Wir blicken in den Abgrund", erklärte am Montag Verbandsgeschäftsführer Michael Oppermann. "Wir verlieren jede Woche durchschnittlich 30 bis 50 Unternehmen, die Insolvenz anmelden müssen." Nötig sei "schnelle Hilfe".

Bericht: Neun-Euro-Ticket soll bundesweit gelten und zum 1. Juni kommen

Das Neun-Euro-Ticket im Regionalverkehr soll einem Medienbericht zufolge zum 1. Juni kommen und bundesweit gültig sein. Eine regional beschränkte Gültigkeit sei unpraktikabel, zitierte das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag aus dem Verkehrsausschuss des Bundestags. Demnach ist der Bund bereit, die Kosten von geschätzt 2,5 Milliarden Euro für die dreimonatige Vergünstigung zu übernehmen.

Beschäftigte in der Weiterbildung erhalten deutlich mehr Gehalt

Die mehr als 30.000 Beschäftigten in der öffentlichen Weiterbildung sollen deutlich mehr Geld bekommen. Nächstes und übernächstes Jahr sollen die Gehälter jeweils ab Jahresbeginn um 4 Prozent steigen, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag mitteilte. Anfang 2025 sollen die Gehälter um weitere 4,25 Prozent und schließlich mit dem Jahresbeginn 2026 um noch einmal 4,5 Prozent steigen.

KfW: Anzahl der Existenzgründungen 2021 ähnlich hoch wie vor Corona

Im vergangenen Jahr haben wieder ähnlich viele Menschen den Sprung in die Selbständigkeit gewagt wie vor der Corona-Pandemie. Das ergab der Gründungsmonitor der KfW. Demnach stieg die Zahl an Existenzgründungen im vergangenen Jahr in Deutschland um 70.000 Personen auf 607.000. Das entspricht einem Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. Im Vor-Corona-Jahr 2019 gab es laut KfW ähnlich viele Existenzgründungen.

Umfrage: Bankkunden müssen mit steigenden Gebühren und Kreditkosten rechnen

Viele Banken planen laut einer aktuellen Umfrage eine Erhöhung der Gebühren und der Kreditkosten. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Unternehmensberatung EY gaben 52 Prozent der Banken an, die Kosten für Firmenkredite erhöhen zu wollen, bei Immobilienkrediten waren es 57 Prozent. Jede zweite Bank plante zudem höhere Gebühren für Girokonten. Auch Bankfilialen sollen geschlossen werden.

Sorge in EU über gutes Abschneiden von Populisten in Frankreich

Nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl haben sich mehrere europäische Länder besorgt über das gute Abschneiden EU-feindlicher Parteien geäußert. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn nannte es am Montag in Luxemburg "sehr besorgniserregend", dass rechte und linke Populisten insgesamt mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten haben. Frankreich befinde sich in einer "Art politischem Bürgerkrieg", sagte Asselborn.

Scholz gibt Spiegel Rückendeckung - "Vertrauensvolle" Zusammenarbeit

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der mit Rücktrittsforderungen konfrontierten Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) Rückendeckung gegeben. "Was die Zusammenarbeit in der Regierung angeht, so schätzt der Bundeskanzler die Ministerin und arbeitet mit ihr eng und vertrauensvoll zusammen", sagte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin. Spiegels Auftritt vor der Presse am Sonntagabend habe Scholz "persönlich bewegt und betroffen gemacht".

Umfrage: Fast ein Drittel der Bundesbürger stellt Demokratie infrage

Fast ein Drittel der Bundesbürger stellt laut einer Umfrage das politische System in Deutschland infrage. 31 Prozent der Teilnehmer äußerten in einer repräsentativen Befragung die Einschätzung, in einer "Scheindemokratie" zu leben, "in der die Bürger nichts zu sagen haben", wie der SWR am Montag berichtete. Auffällig dabei sei der Ost-West-Unterschied. In Westdeutschland seien 28 Prozent der Ansicht, in einer "Scheindemokratie" zu leben. In den ostdeutschen Bundesländern werde diese Meinung von 45 Prozent der Befragten vertreten.

Britischer Finanzminister Sunak fordert interne Untersuchung zu seinen Finanzen

Der britische Finanzminister Rishi Sunak hat im Zusammenhang mit der Kritik am Steuerstatus seiner Ehefrau eine interne Untersuchung zu seinen Finanzen gefordert. In einem Brief an Premierminister Boris Johnson erklärte Sunak, er habe den Regierungsberater Christopher Geidt gebeten zu prüfen, ob er gegen die für Minister geltenden Regeln verstoßen habe. Er sei zuversichtlich, dass eine solche Überprüfung ergeben werde, dass er "alle relevanten Informationen ordnungsgemäß angegeben" habe, betonte er in dem am Sonntag veröffentlichten Schreiben.

Biden will Maßnahmen gegen "Geisterwaffen" verschärfen

US-Präsident Joe Biden will den Kampf gegen sogenannte Geisterwaffen verstärken. Eine entsprechende Ankündigung werde Biden im Laufe des Montags machen, teilte ein US-Regierungsvertreter mit. Unter anderem sollten die Vorgaben für die aus Einzelteilen zusammengebauten Waffen verschärft werden, die aufgrund fehlender Seriennummern schwer zu verfolgen sind. Die US-Strafverfolgungsbehörden betrachten diese "Geisterwaffen" als wachsendes Problem. "Sie sind die bevorzugte Waffe von Kriminellen", sagte der Regierungsvertreter.

MEXIKO

Industrieproduktion Feb -1,0% gg Vormonat

Industrieproduktion Feb +2,5% (PROG: +3,9%) gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2022 07:32 ET (11:32 GMT)