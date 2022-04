Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kazaks: EZB kann Zinsen 2022 zwei bis drei Mal erhöhen

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Zinsen nach Aussage des lettischen EZB-Ratsmitglieds Martins Kazaks in diesem Jahr bis zu drei Mal erhöhen. "Eine Zinserhöhung im Juli ist möglich und vernünftig", sagte Kazaks der Nachrichtenagentur Reuters und fügte hinzu. "Die Märkte rechnen mit zwei oder drei Zinsschritten von 25 Basispunkten bis zum Jahresende. Dagegen habe ich nichts einzuwenden, das ist eine durchaus vernünftige Einschätzung".

Dekabank: Dienstleistungen stützen deutsches BIP im ersten Quartal

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im ersten Quartal nach Einschätzung von Dekabank-Volkswirt Andreas Scheuerle um 0,1 Prozent gesunken. Mit dieser Prognose ist Scheuerle etwas pessimistischer als die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte (Konsens: plus 0,1) Prozent. Das Minus wäre aus seiner Sicht aber noch größer, wenn es die anhaltende Erholung im Dienstleistungssektor nicht gäbe. Diese wird durch einen neuen Indikator des Statistischen Bundesamts (Destatis) untermauert.

Ifo-Exporterwartungen im April etwas erholt

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich im April nach dem Einbruch im März laut einer Erhebung des Ifo-Instituts etwas erholt. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im April auf plus 3,5 Punkte von minus 2,9 im März, teilte das Institut mit. Trotz hoher Unsicherheit und Logistikproblemen zeichne sich derzeit eine Stabilisierung der Exportstimmung ab.

Unionsfraktion sieht Pläne für Sondervermögen kritisch

Die Unionsfraktion wird dem von der Bundesregierung geplanten Sondervermögen Bundeswehr im Umfang von 100 Milliarden Euro wohl nicht zustimmen. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, erklärte dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung "weit hinter dem zurück" bleibt, was Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Ende Februar in der verteidigungspolitischen Neuausrichtung versprochen hat. "Was momentan auf dem Tisch liegt, sind im Grunde genommen wirklich Haushaltstricks und nichts weiter", kritisierte Frei.

Unionsfraktion sieht Ampel mit Beschlussantrag auf richtigem Weg

Die Unionsfraktion sieht den Beschlussantrag der Ampel-Fraktionen, in dem sie die Bundesregierung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine auffordert, positiv und hält eine Zustimmung bei weiteren Änderungen für denkbar. "Ich habe das Gefühl, dass es grundsätzlich auf dem richtigen Weg ist. Ob es am Ende zustimmungsfähig ist, wird man am Ende sehen müssen", erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei.

Merz: Union strebt gemeinsamen Waffen-Antrag mit Ampel für Donnerstag an

Die CDU/CSU im Bundestag strebt nach den Worten ihres Fraktionschefs Friedrich Merz einen gemeinsamen Entschließungsantrag zum Thema Waffenlieferungen für die Ukraine an. Der von der Union formulierte Beschlussantrag für den Bundestag diene dazu, "die Koalition dazu zu bringen, dass wir einen gemeinsamen Entschließungsantrag am nächsten Donnerstag im Deutschen Bundestag einbringen und verabschieden", sagte Merz am Montagabend in den ARD-Tagesthemen.

Lambrecht: Deutschland ermöglicht Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern an die Ukraine

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat bestätigt, dass die Bundesregierung grünes Licht für den Export gebrauchter Flugabwehrpanzer des Typs "Gepard" aus Industriebeständen an die Ukraine gegeben hat. "Erst gestern haben wir entschieden, dass Deutschland die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern an die Ukraine ermöglichen wird", sagte Lambrecht in ihrem Eingangsstatement bei einer internationalen Verteidigungsministerkonferenz zur Ukraine auf dem US-Stützpunkt Ramstein laut ihrem Manuskript.

IWH: Regionale Effekte bei Lieferstopp für russisches Gas unterschiedlich

Ein Stopp der russischen Gaslieferungen würde zu einer Rezession der deutschen Wirtschaft führen - aber nicht alle Regionen wären davon laut dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) gleich betroffen. Das IWH rechne vor allem dort, wo das Verarbeitende Gewerbe ein großes Gewicht habe, mit einem deutlich stärkeren Einbruch der Wirtschaftsleistung als andernorts. Werde unterstellt, dass die Gasmengen in den einzelnen Industriezweigen im Frühjahr 2023 proportional gekürzt würden, entstünden Wertschöpfungsverluste, die auch auf die übrigen Wirtschaftsbereiche ausstrahlten.

Bankenverband bekommt neues Führungsteam

Der Bundesverband deutscher Banken stellt sein Führungsteam unter Hauptgeschäftsführer Christian Ossig neu auf. Die Arbeit und die Themen würden ab Mai 2022 in vier Geschäftsbereichen organisiert, gab der Bankenverband bekannt, der die Interessen von rund 190 privaten Banken und Finanztechnologieunternehmen vertritt.

FSB: Schwellenländer müssen Probleme der Fremdwährungsschulden angehen

Die Schwellenländer müssen nach Aussage des Financial Stability Board (FSB) dafür sorgen, dass die Probleme durch eine hohe Schuldenaufnahme in Fremdwährung begrenzt werden. In einem Bericht weist der FSB darauf hin, diese Länder in den vergangenen Jahren von global reichlich vorhandener Liquidität, der Jagd nach Rendite und niedrigen Zinsen in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften profitiert hätten. Dabei hätten auch zunehmend "Schattenbanken" (Non-bank financial institutions - NBFIs) eine Rolle gespielt.

Bayerisches Verfassungsschutzgesetz teilweise verfassungswidrig

Das bayerische Verfassungsschutzgesetz ist teilweise verfassungswidrig. Mehrere Vorschriften verstießen gegen Grundrechte, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Gesetzesnovelle von 2016 gibt dem bayerischen Verfassungsschutz weitreichende Befugnisse wie etwa die verdeckte Onlinedurchsuchung von Computern mit sogenannten Staatstrojanern oder unter bestimmten Voraussetzungen die akustische und optische Überwachung von Wohnungen.

Grenzkontrolle im Schengenraum darf nur bei "neuer Bedrohung" verlängert werden

EU-Mitgliedsstaaten dürfen vorübergehende Grenzkontrollen an ihren Binnengrenzen nur dann über einen Zeitraum von sechs Monaten hinaus verlängern, wenn sich eine neue Bedrohung ihrer inneren Sicherheit ergibt. Das stellte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg in einer Entscheidung zu Kontrollen innerhalb des sogenannten Schengenraums klar. Diese neue Bedrohung müsse sich dabei von derjenigen unterscheiden, die ursprünglich zur vorübergehenden Wiedereinführung der Grenzmaßnahmen geführt habe. Konkret ging des in dem Fall um die Grenze zwischen Österreich und Slowenien, an der die österreichischen Behörden ab 2015 wegen der Fluchtkrise wieder kontrollierten.

EuGH billigt Uploadfilter für Youtube und Co

Online-Sharing-Dienste müssen weiterhin das Hochladen urheberrechtlich geschützter Inhalte verhindern. Das EU-Recht sehe "angemessene Garantien" vor, um dabei unverhältnismäßige Eingriffe in die Meinungs- und die Informationsfreiheit zu verhindern, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied. Er wies damit eine Klage Polens ab. Hintergrund ist die umstrittene Urheberrechtsreform, welche die Vorgaben zum Schutz geistigen Eigentums in der Europäischen Union an das Internetzeitalter anpassen soll und dafür schärfere Regeln für Online-Dienste wie beispielsweise Youtube, Facebook oder auch reine Speicher-Dienste vorsieht.

Guterres fordert bei Besuch in Moskau raschen Waffenstillstand

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich bei einem Besuch in Moskau für einen raschen Waffenstillstand in der Ukraine ausgesprochen. Die UNO sei "sehr daran interessiert", Wege zu finden, um "so schnell wie möglich" Bedingungen für einen Waffenstillstand und "eine friedliche Lösung" zu schaffen, sagte Guterres zum Auftakt der Gespräche mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Obwohl die Lage in der Ukraine "komplex" sei und es "unterschiedliche Interpretationen dessen, was dort geschieht", gebe, sei ein Dialog möglich, fügte der UN-Generalsekretär hinzu.

Transnistrien meldet Explosionen an Funkturm

Die Behörden der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Transnistrien in der Republik Moldau haben Explosionen an einem Funkturm nahe der ukrainischen Grenze gemeldet. Zwei Explosionen seien im Ort Majak im Bezirk Grigoriopolski zu hören gewesen, teilte das transnistrische Innenministerium mit. Die Zentralregierung von Moldau berief wegen der jüngsten Vorfälle in Transnistrien eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein. Bei den jüngsten Explosionen wurde nach Angaben transnistrischer Behörden niemand verletzt. Zwei Antennen, über die russische Radiosendungen ausgestrahlt wurden, seien jedoch außer Betrieb.

