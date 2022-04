Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,2 Prozent

Deutschlands Wirtschaftsleistung ist im ersten Quartal leicht gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent und lag kalenderbereinigt um 3,7 (Vorquartal: 1,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,1 und 3,6 Prozent prognostiziert. Im vierten Quartal war das BIP um 0,3 Prozent gesunken.

IMK: Jüngster BIP-Zuwachs für Gesamtjahr von geringer Bedeutung

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) sieht in dem jüngsten Quartalswachstum in Deutschland um 0,2 Prozent nur eine geringe Aussagekraft für die weitere Entwicklung. "Sowohl für das Wachstum im Gesamtjahr als auch für die Aussichten der kommenden Quartale ist diese Zahl aber von geringer Bedeutung", erklärte der wissenschaftliche Direktor Sebastian Dullien. Viel spannender sei, wie die Wirtschaft auf die gestiegenen Energiepreise und die kriegsbedingte Unsicherheit in den kommenden Quartalen reagiere.

ING warnt vor Belastungen für deutsche Wirtschaft im 2Q

Die deutsche Wirtschaft steht nach Einschätzung von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski trotz eines von ihm nicht erwarteten Wirtschaftswachstums im ersten Quartal im zweiten Jahresviertel vor großen Problemen. "Es fällt uns schwer, den Optimismus zu teilen, der sich in einigen der Stimmungsindikatoren widerspiegelt", schreibt Brzeski in einem Kommentar.

VP Bank: Konsum stützt deutsche Wirtschaft im 2Q

Die deutsche Wirtschaft dürfte im zweiten Quartal nach Aussage des Chefvolkswirts der liechtensteinischen VP Bank, Thomas Gitzel, vom Konsum gestützt werden. Er will aber nicht ausschließen, dass Deutschland wegen der chinesischen Null-Covid-Politik in eine Rezession abgleitet. "Eigentlich war ursprünglich zu erwarten gewesen, dass das Wachstum im zweiten Quartal kräftig anzieht. Doch mit dem Krieg und den drastischen Eindämmungsmaßnahmen in China zogen dunkle Wolken am Konjunkturhimmel auf."

Commerzbank: Deutsches BIP stagniert im zweiten Quartal

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnet damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach einem leichten Anstieg im ersten Quartal in zweiten allenfalls stagnieren wird. "Der Krieg verunsichert Unternehmen und Konsumenten massiv, treibt die Energiepreise nach oben und spricht zusammen mit der Null-Corona-Politik Chinas lediglich für eine Stagnation der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal", schreibt Krämer in einem Kommentar. Käme es sogar zu einem Stopp russischer Gaslieferungen, würde die dadurch ausgelöste Energiekrise wohl eine tiefe Rezession verursachen. "Die Konjunkturrisiken sind zurzeit sehr hoch."

KfW: Deutsche Wirtschaft wächst auch im 2. Quartal

KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib rechnet trotz der Belastungen durch kriegsbedingt hohe Inflation und Lieferkettenproblemen nicht damit, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal schrumpfen wird. "Die Omikron-Welle hat sich glücklicherweise als harmloser herausgestellt als noch Ende letzten Jahres befürchtet und viele Dienstleister befinden sich schon seit Mitte des ersten Quartals wieder im Aufwind. Der dürfte auch im laufenden Vierteljahr für Wachstum sorgen", schreibt sie in einem Kommentar.

DIHK sieht Wirtschaft in größter Unsicherheit

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht die "Wirtschaft in größter Unsicherheit angesichts des Krieges". "Mit 0,2 Prozent Wachstum im ersten Quartal war der Start in das Jahr wenig verheißungsvoll", sagte Hauptgeschäftsführer?Martin Wansleben zu den jüngsten Zahlen?für das Bruttoinlandsprodukt. "Hier spiegelt sich bereits der russische Überfall auf die Ukraine wider, der zu drastischen Preissprüngen bei Energie und Rohstoffen und zu größter Unsicherheit geführt hat."

Eurozone-Inflation steigt im April auf neues Rekordhoch

Die Inflation im Euroraum ist im April aufgrund massiv gestiegener Energiepreise auf ein neues Rekordhoch geklettert. Außerdem erhöhte sich die Kernteuerung stärker als erwartet. Die jährliche Inflationsrate stieg auf 7,5 (März: 7,4) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Das ist die höchste Inflationsrate seit Beginn der Euro-Einführung im Jahr 1999. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine solche Rate vorhergesagt.

Eurozone-Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 0,2 Prozent

Die Wirtschaft in der Eurozone ist im ersten Quartal 2022 leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Januar und März um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs in dieser Höhe vorausgesagt. Im vierten Quartal 2021 war die Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen.

Italiens Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal

Italiens Wirtschaft ist im ersten Quartal 2022 geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Istat in einer ersten Meldung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem BIP-Rückgang in diesem Ausmaß gerechnet.

Spaniens Wirtschaft wächst im ersten Quartal weniger als erwartet

Spaniens Wirtschaft ist im ersten Quartal 2022 nur moderat gewachsen, da die Ausbreitung der Omikron-Variante Anfang 2022 den Dienstleistungssektor erheblich belastet hat. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wuchs 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde INE in einer ersten Schätzung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Im vierten Quartal 2021 hatte das BIP noch um 2,2 Prozent zugelegt.

EZB: Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im März verlangsamt

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im März verlangsamt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,2 (Februar: 4,5) Prozent, wobei die Kreditvergabe auf Monatssicht um 35 (15) Milliarden Euro zunahm. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 4,5 (4,4) Prozent, darunter die Kredite für den Immobilienkauf um 5,4 (5,4) Prozent und die Konsumentenkredite um 2,5 (2,3) Prozent.

KfW: EZB sollte Zinsen schneller erhöhen

Der Anstieg der Euroraum-Inflationsrate im April auf 7,5 Prozent erhöht nach Aussage von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib den Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), ihre Zinswende zu beschleunigen. "Die EZB muss durch ihr Handeln sicherstellen, dass die langfristigen Inflationserwartungen verankert bleiben", schreibt die Ökonomin in einem Kommentar. Würde sie zu lange Raten oberhalb ihres Zweiprozentziels tolerieren, steige die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Preiserwartungen längerfristig nach oben bewegten und es zu einer Lohn-Preis-Spirale komme.

Weltweiter Containerumschlag im März gestiegen

Das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat eine leichte Belebung des weltweiten Containerumschlags im März festgestellt, den Welthandel aber als weiterhin schwach eingestuft. Der Containerumschlag-Index des RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung im März saisonbereinigt von revidierten 117,6 Zählern auf 119,2 Punkte gestiegen. Der Containerumschlag habe insbesondere in den chinesischen Häfen kräftig zugelegt, die Daten seien aber durch das chinesische Neujahrsfest verzerrt.

Chinas Politbüro will Hilfe für Wirtschaft verstärken

Die chinesische Führung hat gelobt, die von der Regierung für dieses Jahr gesetzten Wirtschaftsziele zu erreichen, und versprochen, die politische Unterstützung für eine Wirtschaft zu verstärken, die mit einem starken Corona-Ausbruch im eigenen Land zu kämpfen hat. Chinas oberstes politisches Entscheidungsgremium, das Politbüro, erklärte bei einer Sitzung, die Regierung solle schrittweise Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft ergreifen, den Konsum steigern und wirksame Investitionen tätigen, um das Wachstum zu fördern.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise Apr vorl. +0,2% gg Vm, +6,2% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Apr PROG: +0,7% gg Vm, +6,4% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)