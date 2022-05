Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex fällt auf tiefsten Stand seit Mai 2020

Der Sentix-Konjunkturindex ist im Mai auf das niedrigste Niveau seit dem Ende der ersten Corona-Welle gefallen. Mit dem dritten Rückgang in Folge fiel der Sentix-Index auf minus 20,5 (April: minus 17,1) Punkte, der niedrigste Stand seit Mai 2020. Der Index der Lagebeurteilung ging auf minus 7,3 (minus 4,8) Punkte zurück, der Erwartungsindex fiel auf das Rekordtief von minus 32,8 (minus 28,8) Punkte. "Die Rezession wird sichtbar", kommentierte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Energiewirtschaft fordert Energiesparen und klare Regeln bei Gasembargo

Die deutsche Energiewirtschaft mahnt wegen der angespannten geopolitischen Lage zum vorsorglichen Energiesparen und zu klaren staatlichen Vorgaben, wer im Falle eines russischen Gasembargos weiterhin beliefert werden sollte. Außerdem sollte die Bundesregierung die Strompreise reduzieren, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in einer Stellungnahme für den Bundestag zu den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Energieversorgung erklärte.

Umfrage: Zwei Drittel der Familienunternehmen beklagen Lieferengpässe

Die deutschen Familienunternehmer sehen in Lieferengpässen, Fachkräftemangel, Preissprüngen, Bürokratie und Energiekosten aktuell die größten Investitionshemmnisse. Nach einer Umfrage der Verbände Die Familienunternehmer und Die Jungen Unternehmer sind zwei Drittel der befragten Firmen zurzeit von relevanten Lieferengpässen betroffen. Außerdem schätzen 89 Prozent der Unternehmen die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale in Deutschland als sehr hoch oder hoch ein. Insgesamt seien zudem günstige und grundlastfähige Energiequellen nötig, wenn Deutschland eine Industrienation bleiben wolle, wie die Familienunternehmen erklärten.

Fahimi zur DGB-Vorsitzenden gewählt

Yasmin Fahimi ist die erste Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Sie ist auf dem 22. Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin mit 93,23 Prozent der Stimmen zur DGB-Vorsitzenden gewählt worden, wie der DGB in einer Pressemitteilung bekanntgab. Sie erhielt demnach 358 Stimmen und nahm die Wahl an.

Pressekonferenz der AfD-Spitze zu Wahl im Norden kurzfristig abgesagt

Nach der Wahlschlappe der AfD in Schleswig-Holstein will sich die Bundesspitze der Partei anders als zunächst geplant nicht vor den Medien äußern. Ein für Montagvormittag geplanter Auftritt von AfD-Bundeschef Tino Chrupalla und dem schleswig-holsteinischen Spitzenkandidaten Jörg Nobis vor der Bundespressekonferenz in Berlin wurde eine Dreiviertelstunde vor Beginn abgesagt.

IMK: Erdgasembargo würde BIP um bis zu 8 Prozent verringern

Ein abrupter Versorgungsstopp mit russischem Erdgas würde die Produktion in Deutschland nach einer neuen Studie in den ersten zwölf Monaten um 114 bis 286 Milliarden Euro einbrechen lassen. Das entspräche einem Verlust von rund 3 bis 8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), so das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.

Scholz spricht mit Xi über Ukraine-Krieg und Corona

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat per Videokonferenz mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping gesprochen und dabei unter anderem den Ukraine-Krieg und die Coronavirus-Pandemie erörtert. Beide Politiker hätten unter anderem über eine weitere Vertiefung der bilateralen Beziehungen und über die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich gesprochen, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Putin: "Schrecken eines globalen Krieges" darf sich nicht wiederholen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit Blick auf den Ukraine-Konflikt vor der Gefahr eines neuen Weltkriegs gewarnt. Es müsse alles getan werden, um zu verhindern, dass sich "der Schrecken eines globalen Krieges wiederholt", sagte Putin während einer Militärparade zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Moskau. Er rechtfertigte zugleich den Militäreinsatz in der Ukraine. Dieser diene dazu, das "Vaterland" vor der "inakzeptablen Gefahr" zu verteidigen, die das vom Westen unterstützte Nachbarland für Russland darstelle, sagte Putin in seiner Rede auf dem Roten Platz.

Schwedische Regierungspartei will Haltung zu Nato-Beitritt am 15. Mai verkünden

Die in Schweden regierenden Sozialdemokraten wollen am kommenden Sonntag ihre Haltung zu einem Nato-Beitritt des Landes verkünden. "Die Partei wird ihre Position am 15. Mai bekannt geben", sagte Parteisprecherin Julia Grabe der Nachrichtenagentur AFP in Stockholm. Sollte sich die Partei für eine Nato-Mitgliedschaft aussprechen, wäre damit wahrscheinlich der Weg frei für ein Beitrittsgesuch des skandinavischen Landes zur westlichen Militärallianz; ein Ja der Sozialdemokraten würde eine klare parlamentarische Mehrheit für dieses Ansinnen bedeuten.

