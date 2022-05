Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Konjunkturerwartungen steigen im Mai wider Erwarten

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten für Deutschland haben sich im Mai entgegen den Erwartungen nicht weiter eingetrübt. Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Erwartungsindex stieg auf minus 34,3 (April: minus 41,0), wie das ZEW mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang auf minus 44,5 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage verringerte sich auf minus 36,5 (minus 30,8) Punkte. Volkswirte hatten minus 35,0 Punkte erwartet.

OECD: Wachstum in Europa verliert im April an Schwung

Das Wirtschaftswachstum in Europa verliert nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aufgrund der steigenden Inflation und der rückläufigen Erwartungen im verarbeitenden Gewerbe weiter an Schwung. Wie die OECD unter Verweis auf ihren Frühindikatorindex für April mitteilte, deuten darauf die Daten für die Eurozone insgesamt sowie für Frankreich, Deutschland und Italien. Auch für Großbritannien zeichnet sich ein Schwungverlust ab.

VDMA-Umfrage: Weniger Umsatzwachstum in China erwartet wegen Lockdowns

Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer blicken mit zunehmendem Pessimismus auf ihr Geschäft in China und erwarten weniger Umsatzwachstum. Grund sind die coronabedingten Lockdowns und Restriktionen, wie der Branchenverband VDMA zur Frühjahrsumfrage unter den in China ansässigen 850 Mitgliedsunternehmen erklärte. Die Unternehmen gehen nur noch von einem Umsatzwachstum von 3 Prozent für dieses Jahr aus nach einem Anstieg von 21 Prozent im Jahr 2021. Im Herbst hatten die Unternehmen noch ein Wachstum von 10 Prozent für 2022 erwartet.

Verband: Preisauftrieb bei Wohn- und Büroimmobilien hält an

In Deutschland werden Wohn- und Büroimmobilien trotz der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine immer teurer. Laut dem Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) sind die Immobilienpreise im ersten Quartal 2022 um 8,8 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2021 gestiegen, wobei sich die Wohnimmobilien am stärksten verteuerten. Damit erreichte der Immobilienpreisindex des VDP mit 190,8 Punkten erneut einen neuen Höchstwert. In den kommenden Monaten dürften die Preise weiter steigen, aber die Dynamik werde sich abflachen, so der VDP.

Wirtschaft besorgt über Zunahme schwerwiegender Cyberangriffe

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat sich im Namen von Wirtschaftsverbänden der sieben führenden Industrieländer (G7) besorgt über Cyberattacken gezeigt. "Die Wirtschaft der G7-Staaten ist in großer Sorge über die deutliche Zunahme schwerwiegender Cyberangriffe auf Unternehmen, kritische Infrastrukturen und staatliche Institutionen", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm, der derzeit auch Präsident der Business7 (B7) ist, vor einem Treffen der G7-Digitalminister. Allein in Deutschland seien im vorigen Jahr fast 90 Prozent der Unternehmen von Cyberangriffen getroffen worden.

Wissing: G7 beraten mit Ukraine über Cyberangriffe

Die Digitalminister der sieben führenden Industrieländer (G7) wollen am ersten Tag ihres zweitägigen Treffens in Düsseldorf mit der Ukraine Fragen der Cybersicherheit erörtern. Im Mittelpunkt stünden "Cybersicherheit und die Resilienz digitaler Infrastruktur", sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP). "Das Thema ist von aktueller Bedeutung angesichts des Überfalls Russlands auf die Ukraine und der Gefahren, die sich durch Cyberangriffe für alle ergeben." Bereits am Morgen habe er mit seinem ukrainischen Amtskollegen die Situation dort konkret besprochen. "Er wird auch an dem G7-Treffen teilnehmen", kündigte Wissing an, der die Sitzung leitet.

Linken-Chefin Wissler fordert Übergewinnsteuer für Kriegsgewinner

Linken-Chefin Janine Wissler fordert eine sogenannte Übergewinnsteuer für Unternehmen, die in Kriegszeiten besonders hohe Gewinne machen. Eine solche zusätzliche Steuer sei "mehr als nötig", sagte Wissler zu AFP. Es sei auch sinnvoll, die Kriegsgewinne abzuschöpfen, "um die Menschen zu entlasten, die von der Krise besonders betroffen sind und unter steigenden Preisen ächzen".

Kiew: Noch mehr als tausend ukrainische Soldaten im Asow-Stahlwerk

In dem von russischen Truppen belagerten Industriekomplex Asow-Stahl in Mariupol befinden sich nach Angaben der ukrainischen Regierung noch mehr als tausend ukrainische Soldaten. "Hunderte sind verletzt", sagte die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk der Nachrichtenagentur AFP. Einige der Soldaten seien "schwer verletzt" und müssten "dringend" aus dem Stahlwerk herausgeholt werden, sagte Wereschtschuk. "Die Situation verschlimmert sich täglich." Das Asow-Stahlwerk ist die letzte Bastion des ukrainischen Militärs im zerstörten Mariupol.

Paris: Einigung der EU auf Ölembargo könnte diese Woche kommen

Im Ringen um ein EU-Ölembargo gegen Russland rückt eine Einigung der Mitgliedstaaten näher. Eine Einigung sei "in dieser Woche" möglich und sei "eine Frage von Tagen", sagte Frankreichs Europaminister Clément Beaune dem Sender LCI. Beaune kündigte zudem für Dienstag Telefonate des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban an.

Berenberg: Ölembargo gegen Russland kommt

Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding erwartet, dass die EU-Staaten trotz des anhaltenden Widerstands aus Ungarn ein Ölembargo über Russland verhängen werden. "Wir gehen davon aus, dass Ungarn letztlich ein solches Embargo akzeptieren wird, wahrscheinlich mit noch großzügigeren Ausnahmen und/oder einer gewissen Entschädigung", schreibt Schmieding in einem Kommentar. Sollte sich die EU nicht mit Ungarn einigen können, würde die große Mehrheit der EU-Mitglieder Schmieding zufolge wahrscheinlich trotzdem ein Embargo gegen Russland verhängen, vielleicht in Form einer EU-koordinierten Reihe von nationalen Maßnahmen.

