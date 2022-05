Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Rekordinflation setzt EZB unter Zinserhöhungsdruck

Die Inflation im Euroraum ist im Mai auf neue Rekordhochs gestiegen, was zusätzlichen Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) erzeugt, ihre ultralockere Geldpolitik zügig zu beenden. Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lagen um 8,1 (April: 7,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von nur 0,5 Prozent und eine Jahresteuerung von 7,6 Prozent prognostiziert.

VP Bank: Inflationsanstieg schlechte Nachricht für EZB

Der unerwartet deutliche Anstieg der Inflation im Euroraum im Mai ist nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, eine schlechte Nachricht für die Europäische Zentralbank (EZB). "Die Inflationsraten erreichen nun beinahe US-amerikanisches Niveau - mit dem Unterschied, dass die Fed die geldpolitische Wende bereits eingeläutet hat", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Die EZB kaufe derweil weiterhin Wertpapiere und die Zinsen befänden sich noch immer im negativen Bereich. "Die europäischen Währungshüter sind zu spät dran", befindet der Ökonom.

Pictet: Druck zu großem EZB-Zinsschritt wird größer

Der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), ihren Leitzins im Juli im Rahmen eines "großen" Zinsschritts um 50 Basispunkte anzuheben, wird wegen des unerwartet starken Inflationsanstiegs im Mai aus Sicht von Pictet-Analyst Frederik Ducrozet größer. "Die EZB wird in der nächsten Woche nichts machen, aber der Druck, im Juli um 50 Basispunkte zu erhöhen, wird zunehmen", schrieb Ducrozet im Kurznachrichtendienst Twitter.

Commerzbank: Euroraum-Inflation Ende 2022 noch bei 6 Prozent

Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil rechnet nach dem unerwartet starken Anstieg der Euroraum-Verbraucherpreise im Mai damit, dass die Inflation Ende dieses Jahres immer noch bei rund 6 Prozent liegen wird - auch ohne Öl- oder Gasembargo. "Angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine dürften die Energiepreise bis auf Weiteres hoch bleiben", schreibt Weil in einem Kommentar. Gleichzeitig werde das Warenangebot durch Material- und Lieferengpässe beschränkt, die durch neue coronabedingte Betriebsschließungen in China noch verschärft werden dürften. "Die hierdurch bedingte Verteuerung der Produktion geben die Unternehmen inzwischen in immer größeren Umfang an die Verbraucher weiter", befindet der Ökonom.

Rabobank: Euroraum-Rezession beginnt Ende 2022/Anfang 2023

Die Analysten der Rabobank halten nach der grundsätzlichen Einigung der EU-Staaten auf ein Ölembargo gegen Russland an ihrer Prognose fest, dass der Euroraum Ende 2022 oder Anfang 2023 in eine Rezession fallen wird. "Aus Sicht der EU ist das (Embargo) kein Papiertiger", schreiben sie in einem Kommentar. Werde der jetzige Vorschlag umgesetzt, blieben nur rund 10 Prozent der EU-Öleinfuhren aus Russland von dem Embargo ausgenommen. Auch werde die Wiederausfuhr von russischem Öl begrenzt, das über Pipelines in die EU eingeführt werde.

Frankreichs Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal

Die französische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2022 geschrumpft, da die Verbraucherausgaben angesichts der hohen Inflation zurückgingen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone sank von Januar bis März um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie aus einer revidierten Schätzung der französischen Statistikbehörde Insee hervorgeht. Die Daten stellen eine Korrektur gegenüber dem vorläufigen Wert dar, der auf eine Stagnation der Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres hindeutete.

Frankreichs HVPI-Inflation steigt im Mai auf 5,8 Prozent

Der Preisdruck in Frankreich hat im Mai weiter zugenommen. Höhere Preise mussten für Energie, Dienstleistungen, Lebensmittel und Industriegüter bezahlt werden. Die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Jahresteuerung stieg auf 5,8 von 5,4 Prozent im April, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 5,7 Prozent erwartet.

Italiens Wirtschaft wächst im ersten Quartal

Italiens Wirtschaft hat sich im ersten Quartal 2022 besser entwickelt als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs revidiert um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Istat in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Bei der ersten Schätzung am 29. April war ein Rückgang um 0,2 Prozent berichtet worden. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das BIP um 6,2 Prozent höher. Vorläufig war nur ein Plus von 5,8 Prozent genannt worden.

Schweizer Wirtschaft wächst im ersten Quartal solide

Die schweizerische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2022 ihre Erholung fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs zwischen Januar und März um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lag das BIP um 4,4 Prozent höher. Das entsprach der Prognose von Ökonomen.

Türkische Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 7,3 Prozent

Die türkische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2022 um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen, obwohl die Inflation im April den höchsten Stand seit 20 Jahren erreichte und der Wert der Währung sank. Das Wachstum wurde durch den privaten Konsum gestützt, der nach Angaben der Statistikbehörde Turkstat im Jahresvergleich um 19,5 Prozent zunahm, was auf die Aufhebung der Covid-19-Beschränkungen zurückzuführen ist.

Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt im Mai weniger als erwartet

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat sich im Mai weniger als erwartet verringert. Nach Mitteilung der Bundesagentur für Arbeit (BA) sank die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 4.000, nachdem sie im Vormonat um 13.000 zurückgegangen war. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Minus von 15.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote blieb wie erwartet auf dem Vormonatsniveau von 5,0 Prozent.

Habeck wirft Orban bei EU-Ölembargo ruchloses Pokern vor

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist unzufrieden mit der Einigung der Europäischen Union auf ein weitgehendes Ölembargo gegen Russland. Habeck kritisierte das "ruchlose" Vorgehen von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban, der dem Embargo nur zugestimmt hatte, nachdem unter anderem der Lieferstopp auf Schiffslieferungen begrenzt blieb und Ölleitungen ausgenommen wurden.

Lindner: Rückkehr zur Schuldenbremse nimmt Druck von den Preisen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Haushaltspläne für 2022 und das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr im Bundestag gegen Kritik verteidigt und die Bedeutung einer künftigen Einhaltung der Schuldenbremse für die Preisentwicklung betont. "Rückkehr zur Schuldenbremse bedeutet, Druck von den Preisen nehmen, indem wir nicht immer mehr umverteilen und immer mehr Subventionen erfinden", sagte Lindner zu Beginn der abschließenden Beratungen über den Bundeshaushalt 2022. "Wir antworten auf die ökonomische Zeitenwende der Inflation durch die Rückkehr zu soliden Haushalten und das Ende immer neuer Schulden."

Merz: Wirtschaft muss sich von China unabhängiger machen

CDU-Chef Friedrich Merz hat die deutsche Wirtschaft zu größerer Unabhängigkeit von China aufgerufen. Es sei im eigenen Interesse Deutschlands und Europas, sich von China zu lösen, da Peking für das Land eine vollständige Autarkie anstrebe und bis Mitte des Jahrhunderts die beherrschende Macht in der Welt werden wolle. Merz kritisierte zudem Deutschlands Energiepolitik der vergangenen Jahre, die die eigene Energieversorgungssicherheit aufs Spiel gesetzt habe. Zudem warf er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor, in Europa zu wenig Führung zu zeigen.

Bundesminister vermeiden klares Eintreten für Sieg der Ukraine

Die meisten Mitglieder des Bundeskabinetts vermeiden eine klare Aussage, ob sie einen Sieg der Ukraine im dem Land von Russland aufgezwungenen Krieg für wünschenswert halten. Eindeutig dafür sprachen sich vorwiegend Ministerinnen und Minister der FDP aus. Die übrigen Regierungsmitglieder konzentrierten sich in einer Befragung durch die Bild-Zeitung darauf, dass Russland den Krieg nicht gewinnen dürfe.

+++ Konjunkturdaten +++

Italien/Verbraucherpreise Mai vorl. +0,9% gg Vm, +6,9% gg Vj

Italien/Verbraucherpreise Mai PROG: +0,3% gg Vm, +6,3% gg Vj

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Apr +5,5 Mrd GBP (März: +7,7 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Apr +1,4 Mrd GBP (März: +1,3 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Apr PROG: +1,4 Mrd GBP

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Apr +4,1 Mrd GBP (März: +6,4 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Apr 65.974 (März: 69.531)

