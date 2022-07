Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation steigt im Juli auf Rekordhoch

Der Inflationsdruck im Euroraum ist im Juli auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Die jährliche Inflationsrate erhöhte sich auf 8,9 von 8,6 Prozent im Vormonat, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Meldung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine stabile Rate von 8,6 Prozent vorhergesagt. Der bisherige Inflationsrekord war erst im Juni mit 8,6 Prozent im Jahresvergleich aufgestellt worden. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind insbesondere die Preise für Energie merklich gestiegen und befeuern die Inflation.

Commerzbank: Daten spielen EZB-Falken in die Hände

Die akutellen Inflations- und Wachstumsdaten spielen nach Meinung der Commerzbank den Falken im EZB-Rat in die Hände. "Die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte im September ist gestiegen", schreibt Volkswirt Christoph Weil in einem Kommentar. Die Inflation im Euroraum werde den Hochpunkt wohl frühestens im Herbst erreichen. Denn angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine dürften die Energiepreise bis auf Weiteres hoch bleiben.

Eurozone -BIP wächst in 2Q überraschend deutlich

Das Wachstum in der Eurozone ist im zweiten Quartal weitaus stärker gewesen als allgemein erwartet. Im Vergleich zum Vorquartal legte es saisonbereinigt um 0,7 (1. Quartal: 0,5) Prozent und zum Vorjahreszeitraum um 4,0 (5,4) Prozent zu, wie Eurostat auf Basis einer vorläufigen Schnellschätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit 0,1 Prozent auf Quartalsbasis und 3,4 Prozent zum Vorjahr gerechnet.

Deutsche Wirtschaft stagniert im zweiten Quartal

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal auf der Stelle getreten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, stagnierte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vorquartal und lag kalenderbereinigt um 1,4 (Vorquartal: 3,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,1 und 1,7 Prozent prognostiziert. Gestützt wurde die Wirtschaft nach den Angaben von Destatis vor allem von den privaten und staatlichen Konsumausgaben.

KfW: Rezession liegt in der Luft

Die deutsche Wirtschaft ist nach dem Urteil der KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib im zweiten Quartal mit Schrammen davongekommen, weil die Erholung in den einst von der Pandemie geplagten Dienstleistungsbereichen die rückläufige Industrieproduktion kompensiert hat. "Jetzt liegt aber mit dem Absturz des Einkaufsmanagerindex und des Ifo-Geschäftsklimas eine Rezession in der Luft", schreibt die Expertin in einem Kommentar.

DZ Bank: Deutsche Wirtschaft in der Stagflation

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach Einschätzung von Jan Holthusen von DZ Bank Research in einer Stagflation - stagnierende Wirtschaftsleistung bei hoher Inflation. "Die Aussichten für die kommenden Monate sind nicht besser. Weiterhin gibt es große Lieferkettenprobleme, und der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine treibt die Energiepreise in eine exorbitante Höhe", schreibt Holthusen in einem Kommentar.

IfW: Trotz Pessimismus ist Rezession nicht ausgemacht

Das IfW Kiel hält eine Rezession in Deutschland trotz der mauen Wirtschaftsaktivitäten im zweiten Quartal noch nicht für ausgemacht. Zwar hätten sich zuletzt die Erwartungen der privaten Haushalte und der Unternehmen deutlich eingetrübt. Insbesondere die seit Beginn des Krieges regelrecht eingebrochen Geschäftserwartungen der Unternehmen deuteten auf eine Rezession hin. Doch es sei unklar, inwieweit die pessimistischen Erwartungen absehbare Produktionsrückgänge widerspiegeln, oder ob sie vor allem auf Sorgen vor weiter steigenden Preisen und Rohstoffknappheiten zurückzuführen sind, die sich schlussendlich nicht materialisieren werden, wie IfW-Ökonom Nils Jannsen erklärte.

Commerzbank: Rezessionsrisiko steigt für Deutschland

"Nach einem fulminanten Jahresauftakt ist das Wachstum der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal zum Erliegen gekommen, ohne dass eine Besserung in Sicht ist", urteilt Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. "Die hohe Inflation und die Angst vor einer Gaskrise haben die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen einbrechen lassen. Das Rezessionsrisiko steigt. Wie sich die Wirtschaft am Ende tatsächlich entwickelt, hängt vor allem von Putins Gaslieferungen ab."

DIHK fordert wegen Konjunkturlage Steuersenkungen

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) befürchtet eine Verschlimmerung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland und fordert als Gegenmaßnahme Steuersenkungen und neue Handelsabkommen. "Dramatisch gestiegene Energiepreise, Inflation, anhaltende Lieferkettenstörungen und eine sich eintrübende Weltkonjunktur treffen die deutsche Wirtschaft hart", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben zur Stagnation des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal. "Es könnte aber noch schlimmer kommen."

Arbeitslosigkeit steigt wegen Ukraine-Flüchtlingen weiter

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Juli außergewöhnlich stark angestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) führte dies auf die statistische Erfassung ukrainischer Flüchtlinge zurück, die aufgrund des russischen Angriffskriegs nach Deutschland geflohen und zur Arbeitsaufnahme berechtigt sind. Die bereinigte Arbeitslosigkeit ist im Juli etwas stärker gestiegen als erwartet. Im Juli waren bereinigt um saisonale Einflüsse 48.000 mehr Arbeitslose gemeldet als im Monat davor. Ungeachtet der jahreszeitlichen Einflüsse stieg die Arbeitslosigkeit um 107.000 auf 2,47 Millionen.

BA-Chefin Nahles erwartet Auswirkungen der Gaskrise auf den Arbeitsmarkt

Angesichts der unkalkulierbaren Gasversorgung durch Russland rechnet Andrea Nahles, neue Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), mit Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. "Einen kleinen Schnupfen können wir wegstecken. Aber wenn es um eine schwere Influenza geht, werden viele Maßnahmen notwendig, um gegenzusteuern", sagte Nahles dem Spiegel. Die Energiepreise würden weiter steigen.

Italiens Wachstum übertrifft Prognosen im zweiten Quartal

Die italienische Wirtschaft ist im zweiten Quartal dank der Lockerungen von Pandemiebeschränkungen stärker gewachsen als erwartet. Italiens Wirtschaft, die drittgrößte der Eurozone, wuchs im zweiten Quartal um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie die Statistikbehörde Istat mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,1 Prozent prognostiziert.

Spaniens Wirtschaft wächst im zweiten Quartal kräftig

Spaniens Wirtschaft ist im zweiten Quartal stärker gewachsen als erwartet, da die Lockerung der Corona-Beschränkungen die Aktivität im Dienstleistungssektor ankurbelte. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wuchs im zweiten Quartal um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nach einem Wachstum von 0,2 Prozent im ersten, wie die Statistikbehörde INE in einer ersten Schätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent prognostiziert.

HVPI-Inflation in Spanien zieht im Juli an

Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im Juli auf hohem Niveau nochmals leicht verstärkt. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 10,8 Prozent. Im Juni hatte die Steigerung 10,0 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Juli mit einem Anstieg auf 10,5 Prozent gerechnet.

Globaler Containerumschlag hat sich im Juni wegen China belebt

Der Containerumschlag hat sich im Juni aufgrund höherer Aktivitäten in China erhöht. Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist nach der aktuellen Schnellschätzung saisonbereinigt von revidiert 124,9 Punkten auf 126,1 Zähler gestiegen, wie das RWI mitteilte.

Macron und bin Salman wollen Folgen des Ukraine-Kriegs gemeinsam "abmildern"

Frankreich und Saudi-Arabien wollen zusammenarbeiten, um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs "abzumildern". Präsident Emmanuel Macron betonte die Notwendigkeit, sich "mit Blick auf eine Diversifizierung der Energieversorgung europäischer Staaten" weiter mit Saudi-Arabien abzustimmen, wie der Elysée mitteilte. Macron hatte den saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Präsidentenpalast in Paris empfangen und damit heftige Kritik von Menschenrechtsgruppen ausgelöst.

