Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Geschäftsklima sinkt im August weniger als erwartet

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im August weniger als erwartet eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 88,5 (Juli: 88,7) Punkte, wie das Münchner Ifo Institut mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 87,2 Punkte prognostiziert. Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen verringerte sich auf 97,5 (97,7) Punkte. Die Prognose der Ökonomen hatte auf 96,0 Punkte gelautet. Der Index für die Geschäftserwartungen ging auf 80,3 (80,4) Zähler zurück. Die befragten Volkswirte hatten einen Rückgang auf 78,9 Punkte erwartet.

DIW-Chef warnt vor Rezession und Wettbewerbsnachteilen

Trotz des überraschenden Wirtschaftswachstums im Frühjahr hält DIW-Chef Marcel Fratzscher die Gefahr einer Rezession für unverändert hoch und warnt vor besonderen Wettbewerbsnachteilen für die deutsche Wirtschaft in der Energiekrise. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in eine Rezession schlittern, steigt", sagte der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung der Augsburger Allgemeinen. "Nirgends steigen die Energiepreise schneller als hier, und es wird sich zeigen, ob die Unternehmen diesen Wettbewerbsnachteil kompensieren können", so der Ökonom.

Bostic: Starke Daten könnten zu Zinserhöhung von 75 Basispunkten führen

Die Federal Reserve muss ihre Zinsen nach Aussage von Raphael Bostic, Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, noch einige Male anheben und könnte sich bei entsprechender Datenlage im September zu einer Zinserhöhung um erneut 75 Basispunkte entschließen. "Wir politischen Entscheidungsträger sind uns darüber im Klaren, dass die Inflation ein großes Problem und eine Herausforderung ist, und dass wir alles tun müssen, um sie zu bewältigen", sagte Bostic am Mittwoch in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

Mineralölwirtschaft warnt erneut vor möglichen Engpässen zum Ende des Tankrabatts

Die Mineralölwirtschaft hat erneut vor möglichen Engpässen an den Tankstellen zum Ende des Tankrabatts gewarnt. "Viele Autofahrerinnen und Autofahrer werden in diesen Tagen voraussichtlich verstärkt die Tankstellen anfahren, um ihr Auto noch einmal vollzutanken", sagte der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Fuels und Energie (en2x), Adrian Willig, am Donnerstag in Berlin. Es sei damit zur rechnen, "dass ab dem 1. September nicht mehr viel steuervergünstigtes Benzin und Diesel im Angebot sein wird".

Expertenrat übt vernichtende Kritik an Klimaschutzprogramm für Verkehrssektor

Der Expertenrat für Klimafragen hat die Sofortprogramme der Regierung zur Einhaltung der Klimaziele im Verkehrs- und im Gebäudesektor scharf kritisiert. Die Programme könnten die Einhaltung der Ziele nicht sicherstellen. Im Bereich Verkehr gebe es dafür "schon im Ansatz" nicht einmal einen "hinreichenden Anspruch", erklärte der Expertenrat am Donnerstag. Im Bereich Gebäude erscheine fraglich, ob die angegebenen Treibhausgasminderungen in vollem Umfang auch realisiert werden können.

Grüne: Regierung muss im September neues Klimaschutz-Sofortprogramm beschließen

Nach dem verheerenden Zeugnis des Expertenrats für Klimafragen für die Klimaschutzbemühungen im Verkehrs- und Gebäudesektor fordern die Grünen schnelles Handeln. Es müsse "noch im September" ein Sofortprogramm aufgestellt werden, das dafür sorge, dass die Klimaziele für 2030 eingehalten werden, sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang am Donnerstag in Berlin. "Wir sind in der Pflicht, noch im September das Klimaschutzsofortprogramm zu beschließen", erklärte auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Bundesgerichtshof bestätigt Urteile im Mordfall Lübcke

Die Urteile zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf am Donnerstag alle dagegen eingereichten Revisionen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte den Rechtsextremisten Stephan E. für die Tat im Januar 2021 zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Den Mitangeklagten Markus H. hatte es wegen eines Waffendelikts schuldig gesprochen, aber vom Vorwurf psychischer Beihilfe freigesprochen.

US-Regierung erringt Teilsieg im Streit um Abtreibungsverbot in Idaho

Die US-Regierung hat im Justizstreit über das strikte Abtreibungsverbot des Bundesstaats Idaho einen Teilsieg erzielt. Ein US-Bundesrichter blockierte am Mittwoch (Ortszeit) einen Teil des Gesetzes. Der Staat dürfe Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibungen im gesundheitlichen Interesse der Schwangeren vornehmen, nicht strafrechtlich verfolgen, entschied Richter B. Lynn Winmill.

Taiwan kündigt Rekorderhöhung seiner Verteidigungsausgaben an

Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Taiwan und China will Taipeh seine Verteidigungsausgaben deutlich ausweiten. "Um die nationale Sicherheit zu schützen, wird das gesamte Verteidigungsbudget für das nächste Jahr mit 586,3 Milliarden Taiwan-Dollar ein Rekordniveau erreichen", zitierte ein Kabinettssprecher Ministerpräsident Su Tseng-chang am Donnerstag.

Offizielle Zahlen aus Angola deuten auf Wahlsieg der Regierungspartei MPLA hin

Bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im südwestafrikanischen Angola zeichnet sich ersten offiziellen Zahlen zufolge ein deutlicher Sieg des amtierenden Präsidenten João Lourenço und seiner seit fast 50 Jahren regierenden Partei MPLA ab. Nach den in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten Daten der angolanischen Wahlbehörde liegt die MPLA nach Auszählung rund eines Drittels der Stimmen mit 60,65 Prozent der Stimmen vor der Oppositionspartei Unita mit 33,85 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)