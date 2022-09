Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Konjunkturerwartungen im September schwächer als erwartet

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten für Deutschland haben sich im September deutlicher als erwartet abgeschwächt, wobei die Beurteilung der aktuellen Lage noch stärker abstürzte. Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Erwartungsindex sank auf minus 61,9 (August: minus 55,3) Punkte, wie das ZEW mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf minus 58,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage verringerte sich auf minus 60,5 (minus 47,6) Punkte. Volkswirte hatten minus 50,0 Punkte prognostiziert.

DZ Bank: Schließung Nord Stream 1 belastet ZEW-Index

Der unerwartet deutliche Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen im September ist nach Aussage von DZ-Bank-Chefvolkswirt Michael Holstein auf den Lieferstopp über die Gaspipeline Nord Stream 1 zurückzuführen. "Damit ist das Risiko einer Gasknappheit im kommenden Winter angestiegen, auch wenn die Gasspeicher bisher schneller als gedacht aufgefüllt werden konnte", schreibt Holstein in einem Kommentar. Die hohen Energiepreise belasteten Unternehmen und private Haushalte massiv, was sowohl zu Produktionseinschränkungen als auch zu Konsumzurückhaltung führen dürfte. "Eine Rezession in den kommenden Monaten ist kaum mehr abzuwenden", meint der Analyst.

IMK sieht erhöhtes Risiko einer Rezession in Deutschland

Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten in eine Rezession gerät, ist zuletzt weiter gestiegen. Das signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, wie das Institut mitteilte. Für den Zeitraum von September bis Ende November weist der Indikator demnach ein Rezessionsrisiko von 64,1 Prozent aus. Anfang August habe die Rezessionswahrscheinlichkeit für die folgenden drei Monate noch 57,8 Prozent betragen. Das nach dem Ampelsystem arbeitende Frühwarninstrument stehe wie in den Vormonaten auf "Rot".

Bundesregierung: Ausblick für zweite Halbjahr merklich eingetrübt

Die Bundesregierung geht in einer neuen Konjunkturanalyse von einer möglichen Schrumpfung des Bruttoinlansproduktes in der zweiten Hälfte des Jahres aus. Der Ausblick für das zweite Halbjahr habe sich "merklich eingetrübt", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. "Die deutsche Wirtschaftsleistung könnte in der zweiten Jahreshälfte stagnieren oder rückläufig sein."

IAB: Höherer Mindestlohn dürfte deutsche Beschäftigung kaum bremsen

Die Arbeitsagenturen rechnen nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nicht damit, dass sich die Anhebung des Mindestlohns in Deutschland auf 12 Euro pro Stunde negativ auf die Beschäftigung auswirken wird. "Anders als bei der Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 gibt es kaum Arbeitsagenturen, die negative Auswirkungen auf die Beschäftigung befürchten", heißt es in einer IAB-Mitteilung. Ein wesentlicher Grund sei, dass sich der Mangel an Arbeitskräften seither massiv verschärft habe.

Berenberg sieht ermutigende Nachrichten vom Gasmarkt

Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding findet Nachrichten über die Füllstände europäischer Gasspeicher und den Rückgang der Großhandelspreise für Gas ermutigend. "Obwohl (der russische Staatspräsident Wladimir) Putin die Nord-Stream-1-Pipeline am 31. August geschlossen hat, füllt die EU ihre Gasspeicher weiterhin in einem etwas langsameren, aber immer noch zufriedenstellenden Tempo und erreichte am 11. September eine Kapazitätsauslastung von 84,0 Prozent gegenüber 81,9 Prozent in der Vorwoche", schreibt Schmieding in einem Kommentar.

IMK: Zum Jahreswechsel droht Inflation von über 10 Prozent

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung befürchtet für die kommenden Monate weitere Preissteigerungen von über 10 Prozent. "Der Anstieg der Inflation im August ist nur der Beginn eines neuen Inflationsschubs", erklärte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Im September dürften nach seiner Ansicht das Auslaufen des Tankrabatts und des 9-Euro-Tickets die Inflation weiter in die Höhe drücken. Hinzu kämen weiter steigende Gaspreise.

Ifo-Präsident plädiert für Änderungen am "Geschäftsmodell Deutschland"

Ifo-Präsident Clemens Fuest plädiert für Änderungen am "Geschäftsmodell Deutschland". "Deutschland braucht künftig eine Energieversorgung aus vielen verschiedenen Bezugsquellen, ein gezielteres Management von außenwirtschaftlichen Risiken und höhere Ausgaben für die Rüstung", erklärte Fuest. Da dies die öffentlichen Finanzen stark beanspruchen werde, müsse der öffentliche Sektor reformiert werden. Auch sei eine stärkere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene wie etwa bei der Rüstung nötig.

Scholz verspricht der Wirtschaft weitere Hilfen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Wirtschaft weitere Hilfen im Kampf gegen die hohen Energiepreisen zugesagt. Neben zusätzlichen Importmöglichkeiten von Gas werde die Bundesregierung zusammen mit der Europäischen Union noch im kommenden Winter die Marktmechanismen des Strommarkts ändern, um die Strompreise zu reduzieren. Auch beim Gas werde man wegen der hohen Preise weitere Schritte ergreifen, wie Scholz auf dem Arbeitgebertag erklärte. Die Bundesregierung habe in den vergangenen Monaten zudem vieles getan, um die Energieversorgung trotz russischer Lieferkürzungen sicherzustellen.

Habeck will Mittelstand bei Strom- und Gaskosten und die Arme greifen

Mittelständische Unternehmen sollen nach dem Willen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) staatliche Hilfen für ihre Strom- und Gasrechnungen bekommen. Vor dem Treffen mit rund 40 Mittelstandsverbänden erklärte Habeck, dass viele Mittelständler durch die Energiepreissteigerungen stark belastet seien. Die Unternehmen sollen künftig leichter Zuschüsse erhalten können. Diese Mittel sollen so schnell wie möglich fließen.

DSGV-Präsident fordert Hilfen für mittelständische Unternehmen

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) hat angesichts derzeit hoher Energiepreisbelastungen Hilfen für mittelständische Unternehmen angemahnt. "Die stark gestiegenen Preise für Gas und auch Strom bringen auch Unternehmen an den Rand der Belastungsgrenze, die an sich grundsolide aufgestellt sind. Wenn wir gemeinsam die wirtschaftliche Bedrohung durch Russland bestehen wollen, dann benötigen diese Unternehmen Hilfe", sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis bei der Vorstellung des S-Mittelstands-Fitnessindex, für den die Bilanzen für 2021 von über 300.000 Firmenkunden der Sparkassen-Finanzgruppe ausgewertet worden seien.

EU-Länder sollen Übergewinne von Stromerzeugern verpflichtend umverteilen

Im Kampf gegen die hohen Energiepreise will die EU-Kommission den Mitgliedstaaten vorschreiben, übermäßige Gewinne von Stromerzeugern abzuschöpfen und mit den Erlösen Haushalte und Firmen zu entlasten. Einem Verordnungsentwurf der EU-Kommission zufolge, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorlag, soll eine Obergrenze für den Preis pro Megawattstunde Strom eingeführt werden, den die Produzenten erzielen dürfen.

Roth für schnelle Gespräche mit USA über Panzerlieferungen

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth fordert die Bundesregierung auf, sich mit ihren internationalen Partnern schnell über Panzerlieferungen an die Ukraine zu verständigen. "Noch niemand hat das geliefert, was jetzt gefordert wird, also Schützenpanzer, Kampfpanzer, aber solche Verabredungen sind ja nicht in Stein gemeißelt", sagte Roth im Deutschlandfunk. "Deswegen sollte man sich jetzt in der EU, in der Nato vor allem, auch mit den USA zusammensetzen und klären, was können wir noch liefern." Entsprechende Gespräche könnten "ganz schnell gehen", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

Grünen-Fraktion macht bei Waffenlieferung Druck auf Regierung

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, hat mehr deutsche Waffenlieferungen für die Ukraine angemahnt. "Die Ukraine braucht unsere Unterstützung und die unserer Bündnispartner mehr denn je - und zwar wirtschaftlich, humanitär und mit mehr Waffenlieferungen", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Es darf hier keine diffuse Zurückhaltung geben." Auch im Verbund mit den Partnern in der Nato und der EU könne Deutschland "schneller vorangehen, wenn von uns ein noch stärkerer Impuls zur Unterstützung der Ukraine kommt".

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)