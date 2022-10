Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang im August weitaus schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im August weitaus schwächer als erwartet entwickelt, was vor allem an fehlenden Großaufträgen lag. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sanken die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 2,4 Prozent und lagen um 4,1 (Juli: 11,0) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von nur 0,5 Prozent prognostiziert. Das für Juli vorläufig gemeldete Minus von 1,1 Prozent wurde allerdings auf einen Zuwachs von 1,9 Prozent revidiert.

Commerzbank: Auto-Sektor stützt deutschen Auftragseingang

Der Auftragseingang der deutschen Industrie wird nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen seit einiger Zeit vom Auto-Sektor gestützt. "Ohne die immer sehr volatilen Orders beim Sektor 'sonstiger Fahrzeugbau' sind die Auftragseingänge seit dem Frühjahr im Trend wieder etwas gestiegen, wobei es bei den einzelnen Sektoren aber beträchtliche Unterschiede gibt", schreibt Solveen in einem Kommentar.

DIHK: Unsicherheit bei Energieversorgung bremst Nachfrage aus

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht in dem Rückgang der Auftragseingänge auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren ein Zeichen für die sich abschwächende Konjunktur. "Der Rückgang der Aufträge kündigt konjunkturell schwierige Zeiten an", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. Die große Unsicherheit bei der Energieversorgung belaste die Betriebe, das Investitionsklima und die Nachfrage nach Industriegütern.

Deutscher Einzelhandel erleidet im August Umsatzeinbußen

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im August angesichts der hohen Inflation gefallen. Die Europäische Statistikbehörde Eurostat meldete ein Minus um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat und einen Rückgang um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Daten sind in den bereits publizierten Zahlen für die gesamte Eurozone enthalten. Die Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) steht erst am Freitag um 8.00 Uhr an. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten im Vorfeld ein monatliches Minus von 1,5 Prozent prognostiziert.

Baupreise für Wohngebäude weiter gestiegen

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden sind weiter gestiegen: Von Mai bis August legten sie um 2,6 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Mai hatte der Preisanstieg im Vorjahresvergleich schon den höchsten Wert seit 1970 erreicht. Von Mai 2021 bis Mai 2022 stiegen die Preise für Erdarbeiten, Beton- und Mauerarbeiten, Dachdeckungs- und Holzbauarbeiten um insgesamt 17,6 Prozent; im August betrug der Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat nun 16,5 Prozent, wie die Statistiker mitteilten.

Bostic will nach Fed- Zinserhöhung im Dezember eine Pause einlegen

Die Federal Reserve sollte ihren Leitzins bis Dezember auf 4,00 bis 4,50 Prozent anheben und dann eine Pause einlegen, sagte Raphael Bostic, Präsident der Atlanta-Fed. "Idealerweise würde ich gerne einen Punkt erreichen, an dem die Geldpolitik mäßig restriktiv ist und dann auf diesem Niveau bleiben und sehen, wie die Wirtschaft und die Preise reagieren", sagte Bostic in einer Rede an der Northwestern University.

Bank of England erklärt Intervention mit Sorge um Pensionsfonds

Ein hochrangiger Beamter der Bank of England (BoE) hat zum ersten Mal bestätigt, dass die Sorge um den Zusammenbruch einer beliebten Pensionsfondsanlage die Zentralbank dazu veranlasst hat, Anleihen zu einem Zeitpunkt zu kaufen, zu dem sie eigentlich mit einem Verkauf beginnen wollte. Jon Cunliffe, stellvertretender Gouverneur für Finanzstabilität, erklärte in einem Schreiben an den Ausschuss für das Finanzministerium, dass die Sorge um die sogenannten Liability Driven Investments (LDI) die Notenbank zum Handeln veranlasst habe.

DIW: Neues Notfallprogramm der EZB muss aktuell nicht aktiviert werden

Die Anleiherenditen im Euroraum entwickeln sich nach der Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bisher nicht so besorgniserregend, dass das neue Notfallprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) schon zum Einsatz kommen müsste. Die Ökonomin Kerstin Bernoth und der Ökonom Gökhan Ider hatten nach DIW-Angaben im Auftrag des Europäischen Parlaments untersucht, wie sich die Anleiherenditen im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Krisenjahr 2012 und zum Start der Eurozone entwickelt und welche Faktoren die Renditen jeweils getrieben haben.

Klingbeil: Gaspreisbremse wird sehr schnell umgesetzt

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat die schnelle Umsetzung einer Gaspreisbremse nach den für kommenden Montag erwarteten Expertenvorschlägen angekündigt. "Wir brauchen schnelle Entscheidungen, das ist klar, aber sie müssen auch gründlich sein", sagte Klingbeil im ZDF-Morgenmagazin. "Ich dränge darauf, dass wirklich die Entlastung dieses Jahr noch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt." Die Regierung habe die Experten gebeten, bis zum nächsten Montag Vorschläge zu machen. "Wir werden das Ganze dann sehr schnell umsetzen", sagte der SPD-Chef.

Kommunen fordern nationale Notstromreserve

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor einem Ausfall der Strom- oder Trinkwasserversorgung infolge eines Sabotageakts oder Anschlags gewarnt und Vorsorgemaßnahmen gefordert. "Wir bräuchten eine nationale Notstromreserve und zum Beispiel auch Notbrunnen zur Trinkwasserversorgung, mit denen man Trinkwasser produzieren kann, ohne auf ein Netz angewiesen zu sein", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem Handelsblatt. "Auch Lebensmittel- und Medikamentenvorräte sollten bundesweit angelegt werden."

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2022 07:30 ET (11:30 GMT)