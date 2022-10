Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation steigt im September auf 9,9 Prozent

Die Inflation in der Eurozone ist im September zwar spürbar gestiegen, doch die Jahresrate wurde gegenüber der ersten Veröffentlichung etwas nach unten revidiert. Die jährliche Inflationsrate erhöhte sich auf 9,9 (vorläufig: 10,0) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist dennoch der stärkste Anstieg seit Einführung des Euro im Jahr 1999. Im August hatte die Inflationsrate 9,1 Prozent betragen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einer Bestätigung der ersten Meldung gerechnet.

Goldman Sachs: EZB erhöht nochmals um 75 Basispunkte

Die Ökonomen von Goldman Sachs rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Oktober-Sitzung zum zweiten und letzten Mal eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte vornimmt. "Wir gehen davon aus, dass die EZB-Vertreter ein solches Frontloading bei den Leitzinsen mit dem anhaltenden Inflationsdruck und den Risiken von Zweitrundeneffekten begründen werden", schreiben die Experten in ihrem Ausblick auf die Ratssitzung.

Unicredit: Abbau der EZB-Bilanz ist nächster Schritt

Die nächste und letzte Etappe im Prozess der geldpolitischen Normalisierung der Europäischen Zentralbank (EZB) wird aus Sicht der Unicredit-Ökonomen der Bilanzabbau sein. Dieser Prozess habe im vergangenen Dezember begonnen, als die Zentralbank ankündigte, dass die Nettokäufe von Vermögenswerten im Rahmen des PEPP im ersten Quartal dieses Jahres eingestellt werden. Darauf folgten am 23. Juni der Wegfall der Sonderkonditionen für TLTRO, das Ende der Nettokäufe von Vermögenswerten im Rahmen des APP zum 1. Juli und einige Wochen später der Beginn der Zinserhöhungen.

Citi: EZB steht vor Gordischem Knoten

Citi-Ökonom Arnaud Marès sieht die Europäische Zentralbank (EZB) vor einer Aufgabe, die einer Entwirrung des Gordischen Knotens gleichkommt. "Während die Normalisierung der Geldpolitik in Europa ihren Lauf nimmt, wird immer deutlicher, dass der Prozess wesentlich komplizierter ist als in jedem anderen Fall, an den wir uns erinnern können", erklärt Marès in einer Researchnote.

Lindner: Kabinett hat Atomgesetz final abgestimmt

Der Gesetzentwurf zum Streckbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke hat nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) das Regierungskabinett passiert. "Im Kabinett haben wir das Atomgesetz final abgestimmt", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Damit geben wir als Bundesregierung eine klare Richtung vor: Wir stärken durch den Weiterbetrieb aller drei Akw die Stabilität unserer Stromnetze und senden ein deutliches Signal, um den Preis am Strommarkt zu reduzieren", hob der FDP-Vorsitzende hervor.

Britischen Banken drohen neue Steuern - Zeitung

Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt soll einem Medienbericht zufolge derzeit einschätzen, wie hoch die Besteuerung für Banken sein soll. Der Minister versucht, das Haushaltsloch des Vereinigten Königreichs zu stopfen sowie das Vertrauen der Märkte wiederherzustellen. Weil die Zinsen zur Eindämmung der Inflation steigen, dürften die Banken eine bessere Gewinnmarge in der Kreditvergabe und bei ihren Einlagen einfahren. Hunt habe bereits gesagt, dass er nicht "grundsätzlich" gegen Zusatzsteuern wäre, und er denke über die künftige Belastung der Banken und des Energiesektors nach, wie die Financial Times berichtet.

Deutsche Rohstahlproduktion im September 15,4 Prozent unter Vorjahr

Angesichts der hohen Energiepreise hat sich der Rückgang der Rohstahlproduktion in Deutschland auch im September fortgesetzt. Mit rund 2,8 Millionen Tonnen blieb das erzeugte Gesamtvolumen um 15,4 Prozent hinter dem Vorjahresmonat zurück, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte. Der Hersteller Arcelormittal hatte zuletzt seine Kapazitäten in zwei Werken gedrosselt.

Verbände fordern Unterstützung regionaler Energieversorger

Angesichts der aktuellen Preisentwicklung auf den Energiemärkten fordert ein Bündnis aus Kommunal- und Energieverbänden die Einberufung einer Sonderfinanzministerkonferenz. "Da die Situation sich für viele Energieversorgungsunternehmen immer weiter zuspitzt, appellieren wir an Bund und Länder, sich zeitnah über Stabilisierungsmaßnahmen für Stadtwerke und weitere regionale Energieversorger zu verständigen, die in allen Bundesländern zugänglich sind und im Ernstfall Hilfen anbieten", so Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und Verband kommunaler Unternehmen in einem Appell an die Länderchefs.

Wegen Streiks keine Abflüge ab Flughafen Charleroi in Belgien

Am Flughafen Charleroi in Belgien sind in Folge eines Streiks des Sicherheitspersonals für Mittwoch alle Abflüge gestrichen worden. "Wir bitten die abfliegenden Passagiere, nicht zum Flughafen zu kommen", erklärte der Flughafenbetreiber. Reisende sollten sich an ihre Fluggesellschaft wenden, um die Reise umzubuchen. Per Flugzeug ankommende Passagiere würden hingegen in Charleroi "normal empfangen".

Verwaltung beginnt mit Räumung von Cherson

Angesichts der vorrückenden ukrainischen Truppen hat die pro-russische Verwaltung mit der Räumung der südukrainischen Stadt Cherson begonnen. Einwohner der Stadt würden vom rechten an das linke Ufer des Dnipro gebracht, gab die pro-russische Verwaltung der Stadt Oleschky im Internet bekannt. Auch die pro-russische Verwaltung zieht sich nach eigenen Angaben vollständig aus der Stadt Cherson zurück. Der pro-russische Verwaltungschef der Region Cherson, Wladimir Saldo, sagte dem russischen Sender Rossija 24: "Ab heute werden alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien, an das linke Flussufer (des Dnipro) verlegt".

Nordkorea feuert rund 100 Artilleriegeschosse ab

Nordkorea hat am Mittwoch den zweiten Tag in Folge Artilleriegeschosse auf die Gewässer vor seiner Küste abgefeuert. Pjöngjang erklärte am Mittwoch, dies sei eine Antwort auf eine "militärische Provokation" der südkoreanischen Armee in Grenznähe gewesen. Ziel des Beschusses war eine maritime "Pufferzone", die 2018 eingerichtet worden war, um Spannungen mit Südkorea zu verringern. Südkoreas Generalstab bezeichnete das Artilleriefeuer als "klaren Verstoß" gegen das Abkommen von 2018.

Konjunkturdaten

US/MBA Market Index Woche per 14. Okt -4,5% auf 204,6 (Vorwoche: 214,3)

US/MBA Purchase Index Woche per 14. Okt -3,7% auf 164,2 (Vorwoche: 170,5)

US/MBA Refinance Index Woche per 14. Okt -6,8% auf 394,6 (Vorwoche: 423,2)

