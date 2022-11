Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: Behalten Finanzmarkteinfluss von Fed-Politik im Auge

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde bei der Straffung der Geldpolitik nicht das gleiche Tempo wie die US-Notenbank vorlegen, sie muss aber auf die Auswirkungen der Fed-Politik achten. "Es gibt starke Wechselwirkungen über die Finanzmärkte , wir sehen das bei der Entwicklung der Renditen", sagte Lagarde bei einer Konferenz der lettischen Zentralbank in Riga. Sie fügte hinzu: "Wir müssen auf die Spillovers und Spillbacks achten, wie das auch die Fed tut."

EZB/Panetta: Inflation nur so schnell wie möglich auf 2% senken

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann nach den Worten von EZB-Direktor Fabio Panetta bei der Inflationsbekämpfung nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten erfolgreich sein und sollte eine Überreaktion vermeiden. Panetta sagte bei einer Geldmarktkonferenz laut veröffentlichtem Redetext: "Wir müssen die Inflation so schnell wie möglich auf 2 Prozent senken, aber nicht schneller." Andernfalls drohten unerwünschte Nebenwirkungen, wobei die Inflation kurzfristig nur wenig sinken würde, aber exzessive Finanzmarktschwankungen und langfristig eine anhaltende und unnötige Wachstumsabschwächung folgen könnten. Panetta gilt als eine geldpolitische "Taube" im EZB-Direktorium.

Bank of England erhöht Leitzins um 75 Basispunkte

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins um 75 Basispunkte erhöht. Das ist die größte Anhebung seit 1989. Sie kämpft gegen einen Inflationsschub durch steigende Energiepreise, während die britische Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Der Leitzins steigt somit auf 3,00 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Schritt gerechnet. Seit acht Sitzungen in Folge hat die Zentralbank jetzt die geldpolitischen Zügel angezogen, um die Inflation zu bändigen. Das Monetary Policy Committee (MPC) der Notenbank signalisierte allerdings, dass es nicht damit rechnet, die Kreditkosten so stark zu erhöhen, wie von den Anlegern erwartet wird.

Norwegische Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent angehoben und erklärt, dass sie den Zinssatz wahrscheinlich im Dezember weiter erhöhen wird. Die Mehrheit der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatte erwartet, dass die Zentralbank ihren Leitzins auf 2,50 Prozent anheben würde, wobei einige auch eine Anhebung um 50 Basispunkte auf 2,75 Prozent erwartet hatten.

Eurozone -Arbeitslosenquote sinkt im September auf 6,6 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im September verringert. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Arbeitslosenquote auf 6,6 Prozent, nachdem sie im August bei revidiert 6,7 (vorläufig: 6,6) Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 6,6 Prozent prognostiziert.

China fordert Scholz vor Besuch zu "pragmatischer Zusammenarbeit" auf

Die chinesische Regierung hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor seinem Besuch zur Fortsetzung einer "pragmatischen Zusammenarbeit" beider Länder aufgefordert. "Wir sind Partner, nicht Rivalen", sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian in Peking. Die Zusammenarbeit der vergangenen Jahrzehnte habe gezeigt, "dass die beiden Länder mehr Dinge gemeinsam haben als Differenzen". Kritik zur Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang wies der Sprecher entschieden zurück.

W sieht in Scholz' China-Besuch "problematisches Signal"

Als "ein problematisches Signal" hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die China-Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewertet, zu der der Kanzler am Donnerstag mit einer Wirtschaftsdelegation aufbricht und in deren Rahmen er am Freitag als erster Regierungschef eines westlichen Staats seit Beginn der Corona-Pandemie den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen wird. "Denn die Abhängigkeit von China ist stark gewachsen - und Deutschland muss sich nach neuen Handelspartnern umsehen", erklärte das arbeitgebernahe Institut.

Bürgerbewegung Finanzwende fordert Dividendenverbot bei Gaspreisbremse

Die Bürgerbewegung Finanzwende hat die Bundesregierung aufgefordert, die Gaspreisbremse für Unternehmen an ein Verbot von Bonuszahlungen und Ausschüttungen von Dividenden zu knüpfen. Es wäre falsch, wenn staatliche Hilfe "am Ende auf den Konten von Aktionären und Vorstandsvorsitzenden landet", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief der Bewegung Finanzwende an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). "Das Geld muss zielgerichtet zur Sicherung von Arbeitsplätzen und Verhinderung von Pleiten eingesetzt werden - und darf nicht per Gießkanne auch an die verteilt werden, die es gar nicht brauchen", fordert der Verein.

Allianz pro Schiene lobt 49-Euro-Ticket als historischen Schritt

Die Allianz pro Schiene lobt die Einigung auf ein 49-Euro-Ticket. "Das ist ein wirklich historischer Schritt auf dem Weg zu einer modernen Verkehrspolitik", sagte der Geschäftsführer des Bündnisses aus Verbänden und Unternehmen, Dirk Flege. "Es ist ein Riesenschritt fürs Klima und eine Richtungsentscheidung für die Verkehrswende, dass die Politik den ÖPNV nun tatsächlich leichter zugänglich, preiswerter und attraktiver machen will." Nun sei es wichtig, auch beim Klimaschutzsofortprogramm der Bundesregierung Nägel mit Köpfen zu machen.

Mehrheit in Deutschland sieht Klimawandel als größtes Zukunftsrisiko

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland sieht den Klimawandel als größtes Risiko der Zukunft. Dies ergab eine Umfrage, die das Versicherungsunternehmen AXA in Köln veröffentlichte. Demnach gaben 54 Prozent der Befragten Sorgen wegen des Klimawandels an. Weitere Zukunftsrisiken sehen die Deutschen zu 41 Prozent zudem in der Energieversorgung und zu 40 Prozent in gesellschaftlichen Spannungen.

Deutsche Marine verstärkt Aktivitäten im Seegebiet vor Norwegen

Die deutsche Marine verstärkt ihre Überwachungsaktivitäten zum Schutz wichtiger Infrastruktur im norwegischen Seegebiet im Rahmen der Nato. Wie die Marine in Rostock mitteilte, löst sie damit eine Zusage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) während seiner jüngsten Skandinavienreise ein. Schiffe der Marine übernehmen demnach während ihrer Fahrten zu Seemanövern in dem Gebiet Aufgaben zum "Lagebildaufbau". Dieses diene unter anderem dem Schutz von Bohrinseln, Pipelines und Seekabeln.

Sechs Schiffe mit Getreide verlassen ukrainische Häfen

Einen Tag nach der Wiederaufnahme des Abkommens mit Russland zu Getreideexporten durch das Schwarze Meer haben sechs Getreidefrachter ukrainische Häfen verlassen. "Nach der Wiederaufnahme der Getreide-Vereinbarung haben sechs Schiffe ukrainische Häfen verlassen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu den türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar. Moskau hatte das Abkommen am Samstag ausgesetzt und als Grund einen Angriff auf seine Schwarzmeerflotte angegeben. Trotz Russlands Rückzug aus dem Abkommen waren in den vergangenen Tagen mehrere Getreidefrachter durch das Schwarze Meer gefahren.

Selenskyj: Fortsetzung von Getreide-Abkommen ist wichtiges Signal für "ganze Welt"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Wiederaufnahme des Getreideabkommens mit Russland als wichtiges Signal bezeichnet. Es sei ein "bedeutendes diplomatisches Ergebnis für unser Land und die ganze Welt", dass sich Russland wieder an die Vereinbarung halte, sagte Selenskyj am Mittwochabend in einer Videobotschaft. Moskau hatte das Abkommen am Samstag ausgesetzt und als Grund einen Angriff auf seine Schwarzmeerflotte angegeben. Am Mittwoch erklärte das russische Verteidigungsministerium, Moskau habe von Kiew "schriftliche Garantien" erhalten, dass der für den Getreidetransport genutzte Schiffskorridor nicht für militärische Zwecke genutzt werde.

Chinesische Firmen in Kanada müssen Anteile an Rohstoffunternehmen verkaufen

In Kanada müssen drei chinesische Unternehmen ihre Anteile an kanadischen Firmen verkaufen, die seltene Erden fördern. Der Minister für Innovation, Wissenschaft und Industrie, François-Philippe Champagne, erklärte, diese Anordnung ergehe aus Gründen der nationalen Sicherheit. Die kanadischen Sicherheitsbehörden hätten die chinesischen Unternehmen vor der Entscheidung "gründlich durchleuchtet".

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einkaufsmanagerindex Service Okt 48,8

GB/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROG: 47,5

GB/Einkaufsmanagerindex Service Sep war 50,0

