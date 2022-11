Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Dienstleister bremsen Talfahrt im Oktober

Die deutschen Dienstleister haben im Oktober ihre Talfahrt zwar verlangsamt, blieben aber tief im roten Bereich. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 46,5 von 45,0 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Oktober hervorgeht. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Volkswirte hatten einen Stand von 44,9 vorhergesagt. Vorläufig war für Oktober ein Wert von 44,9 ermittelt worden.

S&P Global: Eurozone -Wirtschaft beschleunigt Talfahrt im Oktober

Die Wirtschaft der Eurozone ist im Oktober den vierten Monat in Folge geschrumpft. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 47,3 Zähler von 48,1 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der niedrigste Wert seit November 2020. Der wichtigste Grund für die Schwäche ist nach den Auskünften der befragten Einkaufsmanager der Einbruch beim Neugeschäft, ausgelöst durch die wirtschaftliche Unsicherheit, die hohen Preise und die schwache Nachfrage.

Eurozone-Erzeugerpreise um 41,9 Prozent höher als im Vorjahr

Hohe Preise für Energie, Lebensmittel und Rohstoffe haben im September weiter einen starken Druck auf die Erzeugerkosten ausgeübt. Allerdings ließ der Druck im Vergleich zum Vormonat etwas nach. Die Preise auf der Erzeugerstufe erhöhten sich im Vergleich zum Vormonat um 1,6 (August: 5,0) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten im Konsens einen Anstieg um 1,6 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 41,9 (August: 43,4) Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte auf eine Steigerung um 42,1 Prozent gelautet.

Lagarde: Rezession würde Inflation zu wenig und zu spät reduzieren

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann sich nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde bei der Inflationsbekämpfung nicht auf den preisdämpfenden Einfluss einer Rezession verlassen. Lagarde sagte in einer Konferenz der estnischen Zentralbank, dass deren Wirkungen zu spät kämen und zu schwach wären, um die Nachfrage ausreichend zu dämpfen.

EZB/De Guindos: Energiepreise dürften Inflation weiter heben

Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet damit, dass die Energiepreise den Inflationsdruck im Euroraum weiter erhöhen werden. "Steigende Energiepreise werden voraussichtlich das real verfügbare Einkommen drücken und die Produktion dämpfen. Gleichzeitig könnte es noch zu einer verzögerten Weitergabe der in der Vergangenheit gestiegenen Energiegroßhandelspreise an die Verbraucherpreise kommen", sagte De Guindos laut veröffentlichtem Redetext bei einer Veranstaltung der IESE Business School and Naturgy Foundation.

VP Bank: Deutsche Wirtschaft ist auf Rezessionskurs

Thomas Gitzel, der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, sieht die deutsche Wirtschaft nach dem unerwartet deutlichen Rückgang der Auftragseingänge im September auf Rezessionskurs. Kurzfristig wäre der Industrie aus seiner Sicht allerdings vor allem damit geholfen, wenn überhaupt der bestehende Berg an Aufträgen abgearbeitet werden könnte. "Da die Lieferkettenproblematik derzeit an Brisanz verliert, könnten möglicherweise die Produktionsdaten in den kommenden Monaten zumindest für etwas Aufhellung im insgesamt düsteren Datenkranz sorgen", schreibt er mit Blick auf die am Montag anstehenden Daten zur Produktion im produzierenden Sektor.

DIHK: Wirtschaft rutscht in Richtung Rezession

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) konstatiert nach den jüngsten Zahlen zu den Auftragseingängen zunehmende rezessive Tendenzen. "Die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe sind auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren gefallen", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen. Die trübe Weltkonjunktur lasse die Bestellungen aus dem Ausland einbrechen.

ING: Deutschland auf dem Weg in die Rezession

Der unerwartet deutliche Rückgang der deutschen Auftragseingänge im September zeigt nach Aussage von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski, dass die Dinge um die deutsche Volkswirtschaft nicht so gut bestellt sind, wie mancher angesichts eines Wirtschaftswachstum im dritten Quartal von 0,3 Prozent gedacht haben mag. "Seit Jahresbeginn sind die Auftragseingänge um fast 15 Prozent gesunken - das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass solche Hoffnungen illusionär sind und die Wirtschaft langsam in eine Rezession rutscht", schreibt Brzeski in einem Kommentar.

Commerzbank: Deutsche Produktion wohl kaum verändert

Der lang anhaltende und im September auch deutliche Rückgang der deutschen Auftragseingänge wird nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen langfristig nicht ohne Folge für die Produktion bleiben - vorerst werde deren Niveau aber weiterhin von einem Mangel an Vorprodukten gebremst. "Als Folge sind die Auftragsbestände der Unternehmen bis zuletzt gestiegen", schreibt Solveen in einem Kommentar.

Scholz mahnt in China faire Handelsbedingungen an

Bei seinem Besuch in der Volksrepublik China hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Fairness in den Handelsbeziehungen angemahnt. Deutschland und China hätten ein gemeinsames Interesse daran, "dass die Vorteile durch die Globalisierung und das wirtschaftliche Wachstum, das dadurch möglich ist, nicht verloren gehen", sagte Scholz am Freitag bei Beginn seines Treffens mit Ministerpräsident Li Keqiang. Wichtig seien dabei für Deutschland aber "wirtschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe", sagte der Kanzler.

Scholz: China soll Einfluss auf Russland geltend machen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch in Peking an den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping appelliert, gegenüber Russland auf ein Ende des Ukraine-Kriegs hinzuwirken. "Ich habe Präsident Xi gesagt, dass es wichtig ist, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Peking. Als weltpolitischer Akteur und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates habe China "eine Verantwortung für den Frieden in der Welt".

Trump nennt erneute Präsidentschaftsbewerbung "sehr, sehr, sehr wahrscheinlich"

Ex-Präsident Donald Trump hat Mutmaßungen um seine erneute Bewerbung auf die US-Präsidentschaft befeuert. Er werde "sehr, sehr, sehr wahrscheinlich" wieder kandidieren, sagte Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Iowa anlässlich der kommende Woche stattfindenden Kongress-Zwischenwahlen. "Wir werden uns Amerika zurückholen und, am wichtigsten, wir werden uns 2024 unser prächtiges Weißes Haus zurückholen", versprach er seinen Anhängern.

Südkorea meldet Mobilisierung von 180 Kriegsflugzeugen in Nordkorea

Südkorea hat am Freitag mit erhöhter Alarmbereitschaft auf die Mobilisierung von Kampfjets in Nordkorea reagiert. "Unser Militär hat etwa 180 nordkoreanische Kriegsflugzeuge erfasst", erklärten Seouls Generalstabschefs. Südkorea habe daraufhin "80 Kampfjets in Bereitschaft versetzt", darunter auch Tarnkappen-Kampfflugzeuge. Auch Flugzeuge, die in die gemeinsamen Militärübungen mit den USA eingebunden sind, blieben demnach "in Bereitschaft".

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2022 08:30 ET (12:30 GMT)