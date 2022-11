Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Kommission sieht für 2023 keine Euroraum-Rezession

Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für den Euroraum für das laufende Jahr angehoben und rechnet überdies nicht damit, dass die Wirtschaft des Euroraums im nächsten Jahr in eine Rezession fallen wird. Wie die Kommission im Rahmen ihrer Herbstprognose mitteilte, erwartet sie für 2022 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,2 Prozent, nachdem sie im Juli noch einen Zuwachs von 2,6 Prozent prognostiziert hatte. Die Wachstumsprognose für 2023 wurde auf 0,3 (Juli: 1,4) Prozent zurückgenommen. Für 2024 werden 1,5 Prozent Wachstum vorhergesagt.

VP Bank: US-Zinskurve sendet Rezessionssignal

Der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, Thomas Gitzel, weist darauf hin, dass der Leitzins in den USA jetzt über der Rendite einer zehnjährigen Staatsanleihe liegt. Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten für den Oktober hatten festverzinsliche Titel eine Rally gestartet. Die Kursgewinne von Staatstiteln fielen so groß aus, dass nun die Renditen am langen Ende der Zinskurve unter dem oberen Rand des Fed-Zielbands für die Fed Funds Target Rate liegen. Dieses Zielband liegt aktuell zwischen 3,75 und 4,00 Prozent. Die Rendite einer zehnjährigen Staatsanleihe weist aktuell eine Rendite von etwas über 3,80 Prozent aus.

Deutsche Exporte nach Russland mehr als halbiert

Die deutschen Warenexporte nach Russland haben sich infolge des Krieges in der Ukraine und der gegen Russland getroffenen Sanktionen mehr als halbiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, fielen die Exporte nach Russland im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 52,9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Demgegenüber stiegen die Ausfuhren in das wichtigste Zielland deutscher Exporte, die USA, um 43,4 Prozent auf 15,4 Milliarden Euro.

Bundestag beschließt Akw-Laufzeitverlängerung bis April

Der Bundestag hat nach einer hitzigen Debatte einem befristeten Weiterbetrieb aller drei verbliebenen Atomkraftwerke bis Mitte April 2023 zugestimmt. Mit der Änderung des Atomgesetzes soll über den Winter die Versorgungssicherheit gestärkt werden. Damit werden die drei Kraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 nicht wie zuvor geplant am 31. Dezember abgeschaltet. Vielmehr sollen sie angesichts der eingestellten russischen Gaslieferungen die Stromnetze stabilisieren und zusätzliche Strommengen liefern.

Deutsche Firmen in China pessimistischer als in Asien-Pazifik - Umfrage

Deutsche Unternehmen sind laut einer Umfrage für ihr Geschäft in China pessimistischer als für das in der Asien-Pazifik-Region. Generell scheint sich der Asien-Pazifik-Raum aus Sicht deutscher Firmen zum Rest der Welt besser zu entwickeln, wie eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) im Rahmen des AHK World Business Outlook unter mehr als 500 befragten Unternehmen in der Region ergab. Den schlechteren Ausblick auf Geschäfte in China führte der DIHK auf Pekings Umgang mit der Corona-Pandemie zurück.

Union kritisiert Schuldenpläne der Koalition für 2023

Die Unionsfraktion wirft der Koalition wegen der aufgestockten Neuverschuldung im kommenden Jahr schlechte Haushaltsplanung vor. Dass die Nettokreditaufnahme statt der ursprünglich vorgesehenen 17,3 Milliarden Euro nun 45,6 Milliarden Euro betragen soll, "lässt einen konsterniert zurück", sagte der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Christian Haase, in Berlin.

Vier Bundesländer heben Corona-Isolationspflicht nach Positivtest auf

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein heben die Corona-Isolationspflicht für positiv getestete Menschen auf. Das gaben die vier Bundesländer am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Es bedürfe "einer neuen Phase im Umgang mit der Pandemie", die sich "am Übergang zu einer Endemie" befinde, hieß es darin.

Morgan ruft Biden zu Entgegenkommen bei klimabedingten Schäden auf

Die deutsche Klimabeauftragte Jennifer Morgan hat US-Präsident Joe Biden anlässlich seines Besuchs bei der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich aufgerufen, den Entwicklungsländern auch Unterstützung bei der Bewältigung bereits eintretender Klimaschäden zuzusagen. Wenn Biden am Nachmittag bei der COP27 Vertretern der verletzlichsten Ländern entgegentrete, werde er "hoffentlich versichern, dass die Vereingten Staaten mit ihnen Seite an Seite stehen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen" und "sie zu unterstützen, wenn es um Schäden und Verluste geht", sagte Morgan am Freitag.

Russische Armee vermeldet Abzug aus Cherson

Die russische Armee hat am Freitagmorgen nach eigenen Angaben ihren Rückzug aus dem Norden der ukrainischen Region Cherson abgeschlossen. Um 05.00 Uhr (04.00 Uhr MEZ) sei "der Transfer russischer Soldaten ans linke Ufer des Flusses Dnipro beendet" gewesen, teilte das russische Verteidigungsministerium in einer in Online-Diensten veröffentlichten Erklärung mit. "Kein einziges Teil militärischer Ausrüstung und Waffen" seien auf der anderen Flussseite zurückgelassen worden, hieß es darin.

China bestätigt Teilnahme von Staatschef Xi am G20-Gipfel in Indonesien

China hat die Teilnahme von Staatschef Xi Jinping am G20-Gipfel in Indonesien bestätigt. Wie das chinesische Außenministerium mitteilte, wird Xi von Montag bis Mittwoch kommender Woche an dem Gipfeltreffen auf der indonesischen Insel Bali teilnehmen. Anschließend wird er nach Thailand zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) weiterreisen.

Hongkong BIP 3Q saisonbereinigt -2,6% gg 2Q

Mexiko Industrieproduktion Sep -0,2% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion Sep +3,9% (PROG: +4,7%) gg Vj

