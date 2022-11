Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/Panetta: Energiewende muss nicht zu höherer Inflation führen

Der Übergang zu klimafreundlicheren Formen der Energieversorgung muss nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta nicht zwangsläufig zu einer höheren Inflation führen. In einer Veranstaltung des italienischen Bankenverbands wies Panetta darauf hin, dass dieser Prozess eine Reihe von Angebots- und Nachfrageeffekten auslösen würde, die technologieabhängig seien und teilweise staatlich beeinflusst werden könnten.

EZB könnte Zinserhöhungstempo im Dezember auf 50 Punkte senken - Agentur

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte das Tempo ihrer Zinserhöhungen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg senken und die Sätze im Dezember um nur 50 Basispunkte erhöhen. Wie Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte informierte Personen berichtet, deuten erste Diskussionen darauf hin, dass es für einen abermaligen Schritt von 75 Basispunkten nicht genug Unterstützung gibt. Sollte es nicht erneut zu einer Überraschung bei den Inflationszahlen kommen, könnte sich der EZB-Rat auf einen kleineren Schritt einigen.

DIHK: Deutsche Unternehmen im Ausland trotzen Abwärtsstrudel

Trotz wenig hoffnungsvoller Konjunkturerwartungen zeigen sich deutsche Unternehmen an internationalen Standorten laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) aktuell noch robust. So meldeten 45 Prozent eine gute Geschäftslage und damit ähnlich viele wie in der Vorumfrage mit 48 Prozent, ergab laut DIHK die aktuelle Auswertung des AHK World Business Outlooks - einer Befragung unter mehr als 3.100 im Ausland aktiven deutschen Unternehmen. Für ebenfalls 45 Prozent laufen die aktuellen Geschäfte immerhin befriedigend. Nur jedes zehnte Unternehmen berichtete von einer schlechten Geschäftslage.

Deutschland stockt Beitrag für Klimaanpassungsfonds auf

Deutschland stockt seinen Beitrag für den internationalen Fonds für Anpassung an Folgen des Klimawandels um weitere 60 Millionen Euro auf. Das kündigte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei auf der UN-Klimakonferenz in Scharm el-Scheich an. Sie drängte in ihrer Rede im sogenannten Ministersegment der Konferenz zudem vor allem auf eine deutliche Senkung der Treibhausgasemissionen noch in diesem Jahrzehnt.

Merz: Corona spätestens im Frühjahr "offiziell für beendet erklären"

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sieht die Corona-Pandemie vor dem Ende. "Wir sollten zur Normalität zurückkehren und spätestens im Frühjahr nächsten Jahres Corona offiziell als beendet erklären", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Corona-Regeln würden bereits jetzt "nur noch in einem sehr eingeschränkten Umfang" gebraucht. "Zu einer freiheitlichen Gesellschaft gehört die Verantwortung der Menschen im Umgang mit diesem Thema." Merz äußerte sich anlässlich der Entscheidung von vier Bundesländern, die Isolationspflicht für Menschen mit positivem Corona-Test aufzuheben. Dieses Vorgehen erscheine ihm "verantwortbar", sagte Merz.

Britische Regierung will Steuern erhöhen und Ausgaben senken

Die britische Regierung hat die größten Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen seit einem Jahrzehnt angekündigt. Großbritannien ist damit die erste große westliche Volkswirtschaft, die ihr Ausgabenwachstum nach Jahren stark erhöhter fiskalischer Anreize während der Pandemie und der jüngsten Energiesubventionen drastisch einschränkt. Schatzkanzler Jeremy Hunt kündigte Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen in Höhe von 54 Milliarden Pfund für die nächsten fünf Jahre an, um die Staatsverschuldung ab dem im März 2028 endenden Haushaltsjahr zu senken.

Ukraine meldet neue Angriffe durch Russland

Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut Städte in der Ukraine angegriffen. Zwei Marschflugkörper seien über Kiew abgeschossen worden, erklärten Beamte aus der ukrainischen Hauptstadt. Behörden in der Stadt Dnipro und der Schwarzmeerstadt Odessa meldeten zudem russische Angriffe auf die örtliche Infrastruktur. In Dnipro wurde demnach mindestens ein Mensch verletzt. Unterdessen fiel in Kiew der erste Schnee vor dem anstehenden Winter, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. In der ukrainischen Hauptstadt gab es zuletzt immer wieder Stromausfälle. Der örtliche Gouverneur warnte in dieser Woche, die Situation könne bei Temperaturen von bis zu minus 10 Grad "schwierig" werden.

Getreideabkommen mit Russland um 120 Tage verlängert

Das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine ist um 120 Tage verlängert worden. Das teilte der ukrainische Infrastrukturminister Oleskandr Kubrakow im Online-Dienst Twitter mit. Ein türkischer Regierungsvertreter bestätigte in Istanbul, das Abkommen werde "unter den aktuellen Bedingungen" für vier Monate fortgesetzt. Nach dem Winter könne es "neue Vereinbarungen" geben. UN-Generalsekretär António Guterres begrüßte die Verlängerung des Abkommens. Das von der UNO und der Türkei vermittelte Abkommen wäre in der Nacht zum Samstag ausgelaufen. Es wurde am 22. Juli in Istanbul unterzeichnet, um die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer und den Export von russischen Lebens- und Düngemitteln trotz des Krieges zu ermöglichen.

