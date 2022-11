Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: EZB wird Bilanz "maßvoll und vorhersehbar" verkleinern

Die Europäische Zentralbank (EZB) betrachtet die Leitzinsen nach Aussage ihrer Präsidentin Christine Lagarde weiterhin als ihr wichtigstes Instrument, wird aber auch ihre Bilanz "maßvoll" verkleinern. "Im gegenwärtigen Umfeld und in Anbetracht der Tatsache, dass die Zinssätze nach wie vor das wirksamste Instrument zur Gestaltung unseres geldpolitischen Kurses sind, ist es angemessen, die Bilanz in einem maßvollen und vorhersehbaren Rahmen zu normalisieren", sagte Lagarde beim Frankfurt European Banking Congress.

EZB: Banken zahlen 296 Mrd Euro vorfristig aus TLTRO zurück

Die Banken des Euroraums haben einen unerwartet geringen Teil ihrer langfristig von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhaltenen Liquidität vorfristig zurückgegeben. Laut EZB-Mitteilung zahlten die Institute 296,3 Milliarden Euro zurück. Analystenschätzungen hatten zwischen 500 und 1.000 Milliarden gelegen. Die EZB hatte im Oktober wegen der hohen Inflation beschlossen, die ursprünglich sehr großzügigen Bedingungen der langfristigen und gezielten Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) im Nachhinein zu verschlechtern, um die Überliquidität im Bankensystem zu reduzieren.

ING: Pilotabschluss deutet auf "gedämpften Zweitrundeneffekt"

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski sieht in dem Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie einen Hinweis auf einen "gedämpften Zweitrundeneffekt". Unter Zweitrundeneffekt versteht man, dass die Arbeitnehmer als Ausgleich für die steigenden Preise mehr Geld fordern und es zu einer Lohn-Preis-Spirale kommt. "Für die Lohnentwicklung in Deutschland und das Risiko von Zweitrundeneffekten kann man sagen, dass die Einigung zeigt, wie ein Kompromiss aussehen kann", schreibt Brzeski in einem Kommentar. "Er wird nicht ausreichen, um den durch die höhere Inflation verursachten Kaufkraftverlust vollständig auszugleichen, aber er mildert den Schaden."

Gesamtmetall-Chef Wolf empfiehlt Übernahme des Tarifabschlusses

Nach der Tarifeinigung im Pilotbezirk Baden-Württemberg hat Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf eine Übernahme des Abschluss auch für die anderen Tarifbezirke empfohlen. Die Lohnsteigerungen seien teuer, aber als "Vorschusslorbeeren" für die Mitarbeiter zu verstehen, wie Wolf im Deutschlandfunk erklärte. Zuvor hatte sich Arbeitgeber und Gewerkschaftsvertreter in Baden-Württemberg auf eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von insgesamt 3.000 Euro sowie auf ein Lohnplus ab kommenden Juni von 5,2 und ab Mai 2024 um weitere 3,3 Prozent verständigt.

HDE rechnet zu Black Friday und Cyber Monday mit Umsatzplus von 22 Prozent

Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet in diesem Jahr zu Black Friday und Cyber Monday mit einem Umsatzplus von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt könnten Waren im Wert von 5,7 Milliarden und damit 1 Milliarde Euro mehr als vor einem Jahr an diesen beiden Tagen Ende November verkauft werde, wie Zahlen des HDE-Online-Monitors zeigen.

Speicher-Betreiber halten Gasmangellage im Winter für "äußerst unwahrscheinlich"

Die Betreiber der Gasspeicher in Deutschland blicken optimistisch auf die kommenden Monate. Das Land werde "gut durch den Winter kommen", erklärten sie in Berlin. Theoretisch könnten Gasmangellagen zwar "noch nicht vollständig ausgeschlossen werden" - angesichts der aktuellen Wetterprognosen seien solche Mangellagen aber "äußerst unwahrscheinlich". Auch für den kommenden Winter könnten die Speicher wieder "umfangreich" befüllt werden". Abhängig sei dies vor allem von den LNG-Importen nach Europa.

Strom- und Gaspreise steigen zum Jahreswechsel um hunderte Euro

Millionen von Haushalten müssen Anfang des nächsten Jahres mit heftigen Preiserhöhungen für Strom und Gas rechnen. Das Vergleichsportal Verivox erklärte am Freitag, die regionalen Grundversorger hätten bereits 137 Strompreiserhöhungen und 167 Gaspreiserhöhungen zum Jahreswechsel angekündigt - Strom wird im Schnitt 61 Prozent teurer, Gas um 54 Prozent. Das bedeutet Mehrkosten von mehreren hundert Euro. Das Portal Check24 zählte 194 Strompreiserhöhungen und 121 Gaspreiserhöhungen.

Schweden bestätigt Verdacht auf Sabotage an Nord-Stream-Pipelines

Der Verdacht auf Sabotage an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 hat sich nach schwedischen Angaben bestätigt. Bei Analysen seien "Sprengstoffreste an mehreren ausländischen Objekten" nachgewiesen worden, die vor Ort gefunden wurden, erklärte der für die Vorermittlungen zuständige Staatsanwalt Mats Ljungqvist.

Macron: Ukraine-Krieg ist "auch Problem" der asiatischen Staaten

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Staaten des Asien-Pazifik-Raums aufgefordert, sich dem "wachsenden Konsens" gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine anzuschließen. "Dieser Krieg ist auch Ihr Problem", sagte er auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Bangkok. "Frankreichs oberste Priorität ist es, zum Frieden in der Ukraine beizutragen und zu versuchen, eine globale Dynamik zu entwickeln, um Russland unter Druck zu setzen", fügte er hinzu.

