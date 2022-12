Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index steigt im Dezember zum dritten Mal in Serie

Die Stimmung der Börsen- und Finanzexperten hat sich im Dezember zum dritten Mal in Folge aufgehellt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf minus 23,3 Punkte von minus 36,7 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf minus 27,0 Punkte gerechnet. Schon im November war der ZEW-Index mit der Hoffnung auf einen baldigen Rückgang der Inflationsraten deutlich gestiegen.

VDMA bekräftigt Produktionsprognosen für 2022 und 2023

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) sieht sich auf Kurs für die Produktionsprognosen im laufenden und kommenden Jahr. Wie der VDMA auf seiner Jahrespressekonferenz mitteilte, rechnet er weiterhin 2022 mit einem Plus der Produktion von real 1 Prozent und 2023 mit einem Rückgang der Produktion von real 2 Prozent. "Die hohe Inflation und der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen werden auch unsere Branche noch lange belasten", sagte VDMA-Präsident Karl Haeusgen.

VDMA: Energiepreisbremsen zu komplex und bürokratisch

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) hält Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme generell für sinnvoll. Sie seien aber durch die europäischen Beihilferegelungen nun "zu komplex geworden", sagte VDMA-Präsident Karl Haeusgen auf der Jahres-Pressekonferenz des Verbands. Erste Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau wollten nun trotz hoher Kosten, die die energieintensiv hergestellten Vorprodukte der Branche betreffen, davon absehen, die Hilfen in Anspruch zu nehmen. "Wenn man ein wirksames Instrument schaffen will, das nicht nur einen Rettungsschirm darstellt, dann muss es einfach und unbürokratisch sein", forderte Haeusgen.

VDMA: Exportförderinstrumente erhalten und ausbauen

Chinas aggressive Wirtschaftspolitik benachteiligt ausländische Unternehmen, so dass eine Neubewertung sowie eine Strategieerarbeitung durch die Bundesregierung "richtig und wichtig" sind, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA). Der chinesische Exportmarkt sei aber kurz- und mittelfristig nicht ersetzbar, schaffe qualifizierte Arbeitsplätze, und die Exportförderinstrumente sollten deshalb nicht abgebaut werden, fordert VDMA-Präsident Karl Haeusgen.

IMK: Inflation dürfte ihren Höhepunkt überschritten haben

Die deutsche Inflation dürfte nach Ansicht des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung ihren Höhepunkt überschritten haben. Der wissenschaftliche Direktor des Instituts, Sebastian Dullien, erklärte, die Inflation von 10 Prozent im November zeige eine Verlangsamung. "Im Dezember dürfte die Teuerung wegen der Übernahme der Abschlagszahlungen auf Gas und Fernwärme durch den Bund bereits wieder deutlich unter 10 Prozent fallen", meinte Dullien.

Firmenpleiten wegen Energiekrise erstmals seit 2009 wieder gestiegen

Die Energiekrise lastet schwer auf der deutschen Wirtschaft und spiegelt sich mittlerweile in den Firmenpleiten wider. Erstmals seit der Finanzkrise 2009 stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen wieder an, und zwar um 4 Prozent verglichen mit 2021, wie die Auskunftei Creditreform mitteilte. Demnach gab es 2022 bislang bundesweit 14.700 Insolvenzen, nach 14.130 im vergangenen Jahr.

EU einigt sich auf CO2-Grenzausgleich im Rahmen des Klimapakets

Für einen verstärkten Klimaschutz haben sich Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten auf die Einführung eines CO2-Grenzausgleichs geeinigt. In der Nacht zum Dienstag kamen das Parlament und die Mitgliedstaaten bei Verhandlungen in Brüssel überein, schrittweise eine CO2-Abgabe auf bestimmte Importe wie Zement und Stahl aus Drittländern zu erheben, wie die tschechische Ratspräsidentschaft im Onlinedienst Twitter mitteilte. Die Vereinbarung sieht zunächst ab 2023 eine Testphase vor, in der Importunternehmen ihre Emissionsverpflichtungen melden müssen.

Habeck: EU-Einigung auf CO2-Grenzausgleich Schritt für Klimaschutz

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bewertet die politische Grundsatzeinigung der Europäischen Union auf einen CO2-Grenzausgleich positiv. Mit diesem Mechanismus schütze man Europas Wettbewerbsfähigkeit und belohne umweltfreundliches Verhalten. Zuvor hatten sich Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten auf die Einführung eines CO2-Grenzausgleichs verständigt, mit der schrittweise eine CO2-Abgabe auf bestimmte Importe wie Aluminium und Stahl aus Drittländern erhoben werden soll.

BDI: EU-Gaspreisdeckel riskiert Europas Versorgungssicherheit

Die deutsche Industrie hat vor der Einführung eines Gaspreisdeckels in der Europäischen Union gewarnt. "Gaspreisdeckel sind riskant für Europas Versorgungssicherheit. Flüssiggasströme könnten in andere Regionen der Welt umgeleitet werden. Sie sind keine verlässliche Lösung für industrielle Gaskunden", sagte Holger Lösch, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Im Gegensatz zur deutschen Gaspreisbremse setzten die Konzepte für einen EU-Gaspreisdeckel nicht an den Kosten für den Endverbraucher an, sondern direkt auf der Ebene des Großhandels.

Bayern will im Bundesrat gegen Erbschaftssteuer und Lieferkettengesetz vorgehen

Bayern will im Bundesrat gegen geplante Änderungen bei der Erbschaftssteuer vorgehen und eine Aussetzung des Lieferkettengesetzes erzwingen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am im Anschluss an eine Sitzung seines Kabinetts in München, seine Regierung werde dem Jahressteuergesetz und den damit verbundenen Änderungen der Erbschaftssteuer am Freitag nicht zustimmen. Beim Lieferkettengesetz werde Bayern eine Aussetzung beantragen, um Härten für die Wirtschaft zu vermeiden.

Schweizer Regierung erwartet 2023 schwächeres Wachstum

Die Schweizer Regierung rechnet wegen hoher Energiepreise, gedämpftem Konsum und steigender Zinsen im nächsten Jahr mit einer Wachstumsabschwächung. Die Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) rechnet für 2023 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,0 (Prognose im September: 1,1) Prozent. Für das Jahr 2024 wird ein Wachstum von 1,6 Prozent in Aussicht gestellt. Für das laufende Jahr 2022 prognostiziert die Expertengruppe unverändert ein BIP-Wachstum von 2,0 Prozent.

Studie: Tariflöhne steigen 2022 um 2,7 Prozent - Rekordminus bei Reallöhnen

Die Tariflöhne in Deutschland sind in diesem Jahr voraussichtlich um durchschnittlich 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Aufgrund der hohen Inflation von etwa 7,8 Prozent im Jahr 2022 ergibt sich damit ein historisch hoher Reallohnverlust für tarifvertraglich vereinbarte Löhne von 4,7 Prozent, wie eine vorläufigen Jahresbilanz des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ergab. Für das Jahr 2023 sind der Untersuchung zufolge insgesamt deutlich höhere Tarifzuwächse zu erwarten.

EU entzieht Ungarn 6,3 Milliarden Euro

Die Europäische Union entzieht Ungarn im Rechtsstaatsstreit 6,3 Milliarden Euro an Fördermitteln. Das sieht eine Grundsatzeinigung der EU-Staaten vor, welche die ständigen Vertreter laut Diplomaten in der Nacht zu Dienstag in Brüssel fällten. Als "historisch" wertete der Europaabgeordnete Daniel Freund (Grüne) die Entscheidung. "Autokraten in der EU werden jetzt die EU-Gelder gekürzt", erklärte er.

EU-Parlament setzt Vizepräsidentin Kaili wegen Korruptionsverdachts ab

Das EU-Parlament hat seine Vizepräsidentin Eva Kaili wegen Korruptionsverdachts abgesetzt. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Straßburg dafür, dass Kaili den Posten abgeben muss. Die 44-jährige Sozialdemokratin war am Freitag wegen des Verdachts der Korruption durch das WM-Gastgeberland Katar festgenommen worden und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Bosnien erhält Status eines EU-Beitrittskandidaten

Die Europaminister der EU-Mitgliedsstaaten haben sich darauf geeinigt, Bosnien-Herzegowina den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu gewähren. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Diplomatenkreisen erfuhr, soll die Entscheidung beim EU-Gipfel am Donnerstag offiziell bestätigt werden. Die EU-Kommission hatte den Kandidatenstatus für das Balkanland im Oktober empfohlen, dieser ist an Reformen bei Justiz und Verwaltung geknüpft.

