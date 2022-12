Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo: Winterrezession fällt milder aus als bislang erwartet

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Konjunkturprognose für dieses und das kommende Jahr leicht erhöht. Insgesamt dürfte die erwartete Winterrezession milder ausfallen als bislang erwartet, wie das Münchner Institut erklärte. Im kommenden Jahr erwartet Ifo eine leichte Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent. In diesem Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Schätzungen von Ifo hingegen um 1,8 Prozent wachsen. Das ist optimistischer als in der vorherigen Prognose vom Herbst, als Ifo noch von einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent für 2023 und einem Wachstum von 1,6 Prozent für 2022 ausgegangen war. Für 2024 erwartet das Institut eine Zunahme des BIP um 1,6 (bislang: 1,8) Prozent.

Ministerium: Rezession könnte milder ausfallen als erwartet

Das Bundeswirtschaftsministerium sieht trotz der Belastungen durch die hohen Energiepreise und der steigenden Zinsen eine größere Wahrscheinlichkeit für eine mildere wirtschaftliche Rezession in Deutschland. Insgesamt stehe Deutschland aber vor einem wirtschaftlich herausfordernden Winter. "Die zunehmend bei den Verbrauchern ankommenden hohen Energiepreise belasten die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Außerdem sorgen hohe Unsicherheiten über die wirtschaftlichen Perspektiven und steigende Zinsen für eine Investitionszurückhaltung. Über den Winter dürfte die Wirtschaftsleistung leicht rückläufig sein", erklärte das Wirtschaftsministerium in seinem neuesten Monatsbericht.

IMK: Rezessionsrisiko erneut spürbar gesunken

Die Wahrscheinlichkeit, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten in eine Rezession gerät, ist zum zweiten Mal in Folge spürbar gesunken und deutet auf eine milde Rezession im Winter hin. Das signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Die Entspannung bei der Rezessionswahrscheinlichkeit hängt nach Angaben des Instituts stark mit Trends auf den Finanzmärkten zusammen. So hätten sich die Börsenkurse weiter erholt und die Kreditrisikoprämien für Unternehmen seien gesunken.

IEA sieht Zuwachs bei Ölangebot und -nachfrage 2022 und 2023

Eine stärker als erwartete Reaktion auf die Energiekrise in Europa und eine überraschend robuste Wirtschaft in den großen asiatischen Volkswirtschaften steigern die Nachfrage nach Öl, so die Internationale Energieagentur. Sie hat ihre Prognosen für den Anstieg der Ölnachfrage wie auch des -angebots in diesem und im kommenden Jahr angehoben. Die in Paris ansässige Agentur nahm ihre Prognosen für das Wachstum der Ölnachfrage 2022 um 140.000 Barrel pro Tag auf 2,3 Millionen Barrel hoch und für 2023 um 100.000 Barrel pro Tag auf 1,7 Millionen Barrel.

Bund noch 2022 mit Zusatzemission für Wirtschaftsstabilisierungsfonds

Der Bund wird Ende des Jahres 2022 wegen der Kosten für die Energiekrise eine Zusatzemission außerhalb des Emissionskalenders begeben. Für sie gelten eigene Emissionsbedingungen. Ihre Höhe entspricht dem Differenzbetrag aus dem Ermächtigungsrahmen von 200 Milliarden Euro abzüglich der im Jahr 2022 durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) zur Abfederung der Energiekrise bereits finanzierten Ausgaben. Die Zusatzemission wird nicht am Markt verkauft, sondern als liquides Mittel direkt in den Bestand des WSF übergehen, wie die zuständige Finanzagentur mitteilt.

LBBW: Emissionspläne des Bunds sind "Paukenschlag"

Als einen "Paukenschlag" charakterisiert Elmar Völker von der LBBW die Emissionspläne des Bundes für 2023 mit einem Mehrvolumen von rund 20 Prozent gegenüber 2022. Einerseits könnten die Renditen längerlaufender Bundesanleihen unter zusätzlichen Aufwärtsdruck kommen, da die Anleger für die Aufnahme des zusätzlichen Angebots eine Kompensation verlangen. Zudem stehe die EZB in den Startlöchern, ab dem kommenden Jahr ihre Anleihebestände abzubauen. Andererseits könnte sich die strukturelle Knappheit an Bundesanleihen, die in den zurückliegenden Jahren immer wieder für Friktionen u.a. am Repomarkt gesorgt hat, durch das zusätzliche Angebot "ein gutes Stück weit entspannen".

DIW: Deutschland bei 14 kritischen Rohstoffen ganz von Importen abhängig

Deutschland ist bei 14 der für die Wirtschaft äußerst wichtigen 27 kritischen Rohstoffen vollständig von Einfuhren aus wenig demokratischen Ländern abhängig. Das ergab eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Rohstoffe werden als kritisch angesehen, wenn sie für Unternehmen ökonomisch wichtig sind und deren Lieferrisiko gleichzeitig als riskant eingestuft wird.

Netzagentur: Bevölkerung und Wirtschaft sollen mehr Gas sparen

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat die Bevölkerung und die Wirtschaft nochmals eindringlich zum Gassparen aufgefordert. "Trotz der Kälte meine Bitte: Gehen Sie achtsam mit dem Gasverbrauch um", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Der Dezember könnte einer der kältesten der vergangenen zehn Jahre werden, und der Füllstand der Speicher habe am Montag einen ganzen Prozentpunkt verloren. "Das sollte jetzt ein Ausreißer bleiben." In beiden Sektoren - sowohl in der Wirtschaft als auch bei den Privathaushalten - würden derzeit nicht die Einsparziele erreicht, "die wir uns vorgenommen haben", fuhr Müller fort. "Kritisch wird es dann werden, wenn wir über den ganzen Winter hinweg nicht die minus 20 Prozent an Einsparungen erreichen würden."

Ökostrom-Branche: Strompreisbremse bleibt Hemmschuh für Investitionen

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hält die geplante Strompreisbremse trotz der Nachbesserungen durch die Koalitionsfraktionen noch immer für einen Hemmschuh für Investitionen. Einige Kritikpunkte der Branche an der Strompreisbremse seien von SPD, Grünen und FDP berücksichtigt worden. "Dennoch bleibt das Gesetz in seiner Komplexität und Ausgestaltung ein Hemmschuh für Marktakteur*innen und deren Investitionsbereitschaft", sagte BEE-Präsidentin Simone Peter in einer Stellungnahme.

Scholz: EU-Eingriff in Gaspreis darf nicht zu Gasengpässen führen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Europäische Union vor einem schädlichen Eingriff in die Gaspreise gewarnt und sich zugleich zuversichtlich gezeigt, dass man eine gute Lösung für die Versorgungssicherheit finden wird. Der Ukraine versprach Scholz in einer Rede im Bundestag zudem anhaltende Unterstützung und drohte Russland mit anhaltenden und verschärften Sanktionen wegen dessen brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin habe sich mit dem Angriff auf die Ukraine "fundamental" verrechnet, so Scholz.

Scholz: US-Klimainvestitionen dürfen nicht fairen Wettbewerb verhindern

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die USA bei ihren geplanten massiven Investitionen in den Klimaschutz zu einem fairen Wettbewerbsverhalten aufgefordert. Statt einer Auseinandersetzung sei eine enge Zusammenarbeit und fairer Handel notwendig, wie Scholz im Bundestag sagte. Bei aller Kritik am Vorgehen von China betonte Scholz zudem, dass China ein wichtiger Partner für Deutschland bleiben werde. Mit Blick auf die USA betonte Scholz die enge und unverzichtbare Zusammenarbeit der transatlantischen Partner. Dies schließe Differenzen in Einzelfragen nicht aus.

Selenskyj nach Explosionen in Kiew: Alle Drohnen abgeschossen

Nach Explosionen am Mittwochmorgen im Zentrum von Kiew hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Abschuss aller angreifenden Drohnen verkündet. "Nach vorläufigen Informationen wurden alle 13 Drohnen von unserem Luftabwehrsystem abgeschossen", sagte der ukrainische Präsident in einer Videobotschaft. Bei den russischen Angriffen mit iranischen Drohnen gab es nach ukrainischen Angaben keine Verletzten oder Toten.

Japan wird radikalen Wandel seiner Verteidigungsstrategie vorstellen

Japan wird allen Erwartungen nach in dieser Woche eine radikal überarbeitete Verteidigungsstrategie vorstellen. Die in drei Papieren umrissene neue Strategie sieht Berichten und Ankündigungen zufolge höhere Militärausgaben sowie eine Umstrukturierung der Armee vor und soll bereits am Freitag vorgelegt werden. "Die grundlegende Stärkung unserer Verteidigungsmöglichkeiten ist die dringendste Herausforderung in diesem schwierigen Sicherheitsumfeld", sagte Regierungschef Fumio Kishida am Wochenende. Er kündigte an, diese Fähigkeiten innerhalb der kommenden fünf Jahre auszubauen.

