IfW erwartet 2023 BIP-Wachstum von 0,3 Prozent

Die Aussichten für die deutsche Konjunktur haben sich nach der Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) "infolge gesunkener Energiepreise etwas aufgehellt". Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte laut IfW in diesem Jahr um 1,9 Prozent zulegen, 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprognose erwartet, wie das Institut mitteilte. Im Jahr 2023 könne die Wirtschaft mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent rechnen, statt einem Minus von 0,7 Prozent. Gleichwohl belaste die Energiekrise die Wirtschaftskraft stark. Im Jahr 2024 soll das BIP dann laut der Prognose um 1,3 Prozent steigen.

RWI erwartet für 2023 nun BIP-Rückgang um 0,1 Prozent

Das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose zum Wachstum 2022 angehoben, jene zum Wachstum 2023 aber gesenkt. Das Institut erwartet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 1,8 Prozent zunimmt. Das seien 0,7 Prozentpunkte mehr als in seiner Prognose vom September dieses Jahres erwartet, teilte das RWI mit. Für 2023 prognostizierten die Ökonomen aber einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,1 Prozent statt 0,8 Prozent Wachstum. Erwartet werde ein "konjunktureller Dämpfer, aber keine tiefe Rezession".

Bank of England erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Die Bank of England (BoE) hat ihren Leitzins um 50 Basispunkte auf 3,50 Prozent erhöht. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Schritt gerechnet. Seit neun Sitzungen in Folge hat die Zentralbank jetzt die geldpolitischen Zügel angezogen, um die Inflation zu bändigen. Im November war der Schlüsselzins sogar um 75 Punkte gestiegen. Die BoE kämpft gegen einen Inflationsschub durch steigende Energiepreise, während die britische Wirtschaft in eine Rezession rutscht.

SNB erhöht Leitzins um 50 Basispunkte - weitere Anhebungen möglich

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) strafft ihre Geldpolitik wie erwartet und schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus. Wie die SNB im Ergebnis ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung mitteilte, steigt der Leitzins um 50 Basispunkte auf 1,00 Prozent. Ökonomen hatten mit einer Zinsanhebung dieses Ausmaßes gerechnet.

Norwegens Zentralbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 2,75 Prozent angehoben und erklärt, dass sie den Zinssatz im ersten Quartal des kommenden Jahres wahrscheinlich weiter anheben wird. Die Geldpolitik habe begonnen, sich bremsend auf die Wirtschaft auszuwirken, und es gebe nun Anzeichen dafür, dass die Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit "etwas ausgeprägter" ausfallen könnte, als sie im geldpolitischen Bericht vom September erwartet hatte, erklärte die Notenbank in ihrem Statement.

Chinas Regierung richtet Fokus wieder auf Wachstum - Kreise

Die chinesische Regierung wechselt wieder in den Wachstumsmodus. Die rapide Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen veranlasst die Regierung dazu, ihr Augenmerk wieder stärker auf das Wachstum zu richten. Zuvor waren Kader jahrelang dafür kritisiert worden, dass sie dem Wachstum auf Kosten der sozialen Stabilität und der fiskalischen Umsicht den Vorrang gaben. He Lifeng, der im Oktober in das oberste politische Entscheidungsgremium der Kommunistischen Partei, das Politbüro, aufgenommen wurde, entwirft nach Angaben informierter Personen einen Plan für mehr als 5 Prozent Wachstum im nächsten Jahr.

Expertenkommission: Vergesellschaftung von Immobilien in Berlin rechtlich möglich

Die vom Berliner Senat eingesetzte Expertenkommission zur Umsetzung des Volksentscheids "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hält eine Vergesellschaftung von Immobilien für rechtlich möglich. Das Land besitze im Rahmen des Grundgesetzes "die Kompetenz zur Regelung einer Vergesellschaftung von in Berlin belegenen Grundstücken", heißt es in einem Zwischenbericht der Kommission.

Bundestag beschließt Gaspreisbremse

Der Bundestag hat die Preisbremse für Gas beschlossen, die die Folgen der hohen Energiepreise für Bevölkerung und Unternehmen abfedern soll. 372 Abgeordnete stimmten dafür, 257 dagegen, und 33 enthielten sich, wie Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoguz bekanntgab. Die Entlastung bestimmt sich nach einem Kontingent des Erdgas- und Wärmeverbrauchs zu einem vergünstigten Preis.

Scholz sieht Einigung zu EU-Gaspreisdeckel "im Laufe der Zeit"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rechnet "im Laufe der Zeit" mit einer Einigung zum umstrittenen Gaspreisdeckel in der Europäischen Union (EU). "Es war immer klar, dass wir eine einvernehmliche Lösung anstreben", sagte Scholz in einem Statement nach seinem Eintreffen zum EU-Gipfel . Man stehe "kurz davor". Bei dem Gipfel würden vor allem auch am Rande noch ein paar weitere kleinere Bedingungen festgelegt, "sodass ich sicher bin, dass es dort zu einer einvernehmlichen gemeinsamen Lösung kommen wird im Laufe der Zeit", sagte Scholz. Die Debatten über Konsequenzen aus der hohen Inflation und den hohen Energiepreisen hätten seit dem vorausgegangenen EU-Gipfel "gute Fortschritte" gemacht.

Macron drängt EU zu schneller und starker Antwort auf US-Subventionen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Europäische Union zu einer entschiedenen Antwort auf das milliardenschwere Klima- und Sozialpaket der USA gedrängt. Die EU müsse "sehr viel schneller und stärker" auf die US-Subventionen reagieren, sagte Macron am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, bei dem dieses Thema auf der Agenda steht. Dafür seien auch neue europäische Gemeinschaftsmittel nötig, betonte Macron.

Irischer Blauhelmsoldat im Libanon getötet

Ein irischer Blauhelmsoldat ist im Libanon getötet worden. Drei weitere irische Soldaten seien bei dem "Zwischenfall" im Süden des Landes verletzt worden, teilten die UN-Friedensmission im Libanon (Unifil) und das irische Außenministerium mit. Nach Angaben der irischen Armee war ein Konvoi von zwei gepanzerten Fahrzeugen auf dem Weg nach Beirut unter Beschuss geraten. Die UN-Mission kündigte eine Untersuchung zu dem Vorfall an.

