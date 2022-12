Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Wirtschaft bremst Talfahrt im Dezember

Die Talfahrt der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember dank abgeschwächter Produktionsverluste in der Industrie und verringerter Geschäftseinbußen im Servicesektor weiter verlangsamt. Zugleich hat sich der Preisdruck abgemildert. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 48,9 von 46,3 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Dezember hervorgeht.

S&P Global: Euroraum-Wirtschaft bremst Talfahrt im Dezember

Die Talfahrt der Eurozone -Wirtschaft hat sich im Dezember zwar den sechsten Monat in Serie fortgesetzt, jedoch zum zweiten Mal in Folge verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 48,8 Zähler von 47,8 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 48,0 Punkte vorhergesagt.

Inflation im Euroraum sinkt im November auf 10,1 Prozent

Der Preisauftrieb in der Eurozone hat im November etwas nachgelassen, nachdem die Inflation im Oktober erstmals seit der Einführung des Euro über die Marke von 10 Prozent geklettert war. Die jährliche Inflationsrate sank auf 10,1 (Oktober: 10,6) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Meldung am 30. November waren zunächst 10,0 Prozent genannt worden.

Deutsche Bank: EZB beendet Zinserhöhungen bei 3,25 Prozent

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Prognose für den Höhepunkt des aktuellen Zinszyklus der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas angehoben. Wie die Bank in einem Kommentar mitteilte, sieht sie den Bankeinlagensatz jetzt bei 3,25 (bisher: 3,00) Prozent. Analyst Mark Wall erwartet jetzt, dass die EZB ihre Zinsen im Februar und März um 50 Basispunkte anheben wird und im Mai um 25 Punkte - wobei er ein gewisses Risiko für erneut 50 Basispunkte sieht.

Russische Zentralbank belässt Leitzins bei 7,50 Prozent

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins konstant gelassen, warnte aber davor, dass die teilweise Mobilisierung zusätzlicher Soldaten für den Krieg in der Ukraine zu einem Arbeitskräftemangel führen und die Inflation in die Höhe treiben könnte. Die Notenbank beließ ihren Leitzins bei 7,50 Prozent.

Ifo-Institut: Anteil existenzbedrohter Unternehmen steigt nur wenig

Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung sehen sich gegenwärtig 7,9 Prozent der Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Der Anteil habe sich im Vergleich zum Vormonat nur leicht erhöht, als es 7,5 Prozent waren, teilte das Institut mit. "Die Unternehmen zeigen sich vor dem Hintergrund der konjunkturellen Abschwächung sehr widerstandsfähig", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.

Bundesrat billigt Energiepreisbremse

Der Bundesrat hat die Preisbremsen für Gas und Strom endgültig gebilligt, die der Bundestag erst am Donnerstag beschlossen hatte. Der Bundesrat verzichtete bei seiner Plenarsitzung in Berlin darauf, zu den Gesetzen den Vermittlungsausschuss anzurufen. Sie sollen die Folgen der hohen Energiepreise für Bevölkerung und Unternehmen abfedern.

Bundesrat billigt Budget 2023 mit knapp 46 Mrd Euro Neuschulden

Der Bundesrat hat den vom Bundestag beschlossenen Bundeshaushalt für 2023 gebilligt, der neue Schulden von 45,61 Milliarden Euro bei Ausgaben von insgesamt 476,29 Milliarden Euro vorsieht. Die Länderkammer verzichtete in ihrer Plenarsitzung in Berlin darauf, zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen.

Bundesrat beschließt Ceta-Handelsabkommen mit Kanada

Der Bundesrat hat das Wirtschafts- und Handelsabkommen Ceta mit Kanada gebilligt, das der Bundestag Anfang Dezember beschlossen hatte. Das Abkommen zwischen der EU und Kanada ist seit September 2017 teilweise in Kraft. Seine Wirkung bezieht sich bislang aber ausschließlich auf die Teile, die in die alleinige Zuständigkeit der EU fallen. Vollständig tritt es erst in Kraft, wenn alle Mitgliedsstaaten das Abkommen ratifiziert haben. In Deutschland ist dies nun der Fall.

IEA: Kohleverbrauch wird 2022 weltweit neuen Höchstwert erreichen

Der klimaschädliche Verbrauch von Kohle wird nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) dieses Jahr weltweit einen neuen Höchstwert erreichen. Der Gesamtverbrauch werde vor allem wegen der erhöhten Nachfrage in Europa um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf mehr als 8 Milliarden Tonnen ansteigen, heißt es in einem Bericht der Agentur.

EU droht Musk nach Twitter-Sperre für Journalisten mit Sanktionen

Nach der Sperrung von mehreren Journalisten-Konten auf Twitter hat die Europäische Union dem Besitzer der Plattform, Elon Musk , mit Sanktionen gedroht. "Die Nachrichten über die willkürliche Suspendierung von Journalisten sind besorgniserregend", erklärte die EU-Vizekommissionspräsidentin Vera Jourova auf Twitter.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2022 07:30 ET (12:30 GMT)