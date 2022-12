Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

DIHK-Umfrage: Deutsche Betriebe passen Lieferketten wegen Krisen an

Deutsche Unternehmen überprüfen wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sowohl ihre Lieferketten als auch ihre internationalen Standorte. Jedes dritte der befragten Unternehmen (35 Prozent) hat einer Umfrage der Auslandskammern der Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) zufolge bereits neue oder zusätzliche Lieferanten für benötigte Rohstoffe, Vorprodukte oder Waren gefunden. Weitere 30 Prozent sind noch auf der Suche.

DIW: Deutsche Konjunkturaussichten hellen sich etwas auf

Die konjunkturellen Aussichten in Deutschland haben sich nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Dezember etwas aufgehellt und machen damit eine schwere Rezession zunehmend unwahrscheinlich. Das Barometer liegt im Dezember fast unverändert bei 82,8 Punkten nach 82,5 im Vormonat. Dennoch ist der aktuelle Barometerwert von der neutralen 100-Punkte-Marke, die ein Quartalswachstum von 0,3 Prozent anzeigt, nach wie vor weit entfernt.

IMK erhöht Prognosen für Wirtschaftsentwicklung 2022 und 2023

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) hat seine Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung angehoben und erwartet nun für 2022 eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,8 Prozent. Im September hatte das IMK lediglich ein Plus von 1,6 Prozent prognostiziert. Im kommenden Jahr werde die Wirtschaft zwar um 0,3 Prozent im Jahresmittel schrumpfen - im September waren die Ökonomen allerdings noch von einem BIP-Rückgang um 1,0 Prozent ausgegangen.

Stimmung in Deutschland hellt sich in Allensbach-Umfrage leicht auf

Die Stimmung der Deutschen hat sich kurz vor Jahresende etwas aufgehellt. So verringerte sich der Anteil derjenigen, die sich durch die Inflation stark oder sehr stark belastet werden, im Vergleich zu Oktober um 5 Prozentpunkte auf 66 Prozent, wie eine am Mittwoch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichte Allensbach-Umfrage ergab. Die Frage, ob die Verhältnisse in Deutschland Anlass zur Beunruhigung bieten, bejahten 73 Prozent - im Oktober waren dies noch 80 Prozent.

Ifo: Beschäftigungsaussichten für das erste Quartal 2023 positiv

Die Unternehmen in Deutschland wollen in den Wintermonaten trotz der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage neues Personal einstellen. Laut dem Beschäftigungsbarometer des Ifo-Instituts sind die Beschäftigungsaussichten für das erste Quartal 2023 positiv. Dies werde vor allem durch die Dienstleister getrieben. Auch die Personaldienstleister blicken optimistisch auf die kommenden Monate. Aktuell ist die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen allerdings geringfügig im Dezember auf 99,5 Punkte von 99,6 Punkten im November gesunken.

Rohstahlproduktion im November 17,9 Prozent unter Vorjahr

Die Rohstahlproduktion in Deutschland ist im November abermals zweistellig gesunken. Wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte, sank die Produktion um 17,9 Prozent auf rund 2,77 Millionen Tonnen und damit auf den niedrigsten Wert seit Juli 2020. In den ersten elf Monaten wurden 34,2 Millionen Tonnen Rohstahl produziert, das waren knapp 8 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Die Erzeugung werde damit 2022 wie 2019 und 2020 voraussichtlich unter der 40-Millionen-Tonnen-Schwelle liegen.

Trump deklarierte für vier Jahre negatives Einkommen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben für vier der sechs Jahre von 2015 bis 2020 ein negatives bereinigtes Bruttoeinkommen deklariert. Wie aus den vom Kongress veröffentlichten Steuerunterlagen des Ehepaars hervorgeht, belief sich das unbereinigte Bruttoeinkommen auf 53,2 Millionen US-Dollar. Demnach musste Trump in sechs Jahren lediglich 4,4 Millionen Dollar an Bundessteuern zahlen. In einer engeren Abgrenzung waren es nur 1,8 Millionen.

Habeck lobt Deutsche trotz sinkender Speicher-Füllstände fürs Gassparen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Deutschen trotz sinkender Füllstände der Gasspeicher ihre Anstrengungen zum Gassparen gelobt und hält eine längere Laufzeit für Atomkraftwerke über das Frühjahr hinaus für unnötig. Da aktuell eine neue Gasinfrastruktur entstehe, könnten die letzten verbliebenen Atomkraftwerke im Frühjahr angeschaltet werden, wie Habeck den Fernsehsendern RTL und ntv sagte. "Wir kriegen die Versorgungssicherheit auch ohne Atomstrom hin", sagte Habeck.

China meldet nach Änderung der Zählweise keine neuen Corona-Toten

Nach Änderungen der Kriterien zur Erfassung von Corona-Toten hat China am Mittwoch trotz hoher Ansteckungszahlen keinen einzigen neuen Todesfall durch das Virus gemeldet. Am Vortag hatten die Behörden erklärt, künftig werde nur noch als Corona-Toter gezählt, wer direkt an durch das Virus verursachtem Atemversagen gestorben sei. Zuvor waren wie in anderen Ländern rund um die Welt alle Menschen als Corona-Tote gezählt worden, die während einer Infektion mit dem Corona-Virus an einer Erkrankung starben.

Fehlschlag für ersten kommerziellen Flug von neuer europäischer Trägerrakete Vega-C

Der erste kommerzielle Flug der neuen europäischen Trägerrakete Vega-C ist fehlgeschlagen. Die mit zwei Airbus-Satelliten beladene Trägerrakete wich rund zehn Minuten nach dem Start vom europäischen Raumfahrtbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana am Dienstagabend (Ortszeit) von ihrer geplanten Flugbahn ab, anschließend brach die Datenübertragung ab. Das Raumfahrtunternehmen Arianespace erklärte die Mission für gescheitert. Die Ursachen für den Fehlschlag waren zunächst unklar.

Modehändler scheitern vor EU-Gericht mit Klagen gegen deutsche Corona-Hilfen

Das Gericht der Europäischen Union hat Klagen der Modehändler Breuninger und Falke gegen deutsche Corona-Hilfen für Unternehmen abgewiesen. Die Genehmigung der Unterstützung bei den Fixkosten sei verhältnismäßig und verstoße nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung, entschied das Gericht am Mittwoch in Luxemburg. Die beiden Bekleidungsfirmen bemängelten, dass die im Herbst 2020 beschlossene Fixkostenhilfe den Wettbewerb verzerre. (Az. T-306/21 u.a.)

EZB teilt bei 7-tägigem Dollar-Tender 412,2 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 412,2 Millionen US-Dollar an sechs Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten fünf Banken eine Summe von 209 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,59 (zuvor: 4,59) Prozent.

EZB teilt bei 98-tägigem Repo-Geschäft 1,288 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 98 Tagen 1,288 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 19 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,566 Milliarden Euro mehr Liquidität. Das Geschäft wird am 22. Dezember 2022 wertgestellt und am 30. März 2023 fällig. Mit diesem neuen Tender wird ein im September begebenes Refinanzierungsgeschäft abgelöst, das ein Volumen von 0,722 Milliarden Euro hatte.

Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen um 4,3% gestiegen

Die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen ist 2021 um 4,3 Prozent auf 399.000 gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, nahm damit zum ersten Mal seit 2015 die Zahl der Leistungsbeziehenden zu. Den Angaben zufolge waren 61 Prozent der Regelleistungsempfängerinnen und -empfänger am Jahresende 2021 männlich und 39 Prozent weiblich. 34 Prozent waren minderjährig, 65 Prozent zwischen 18 und 64 Jahren alt, rund ein Prozent war 65 Jahre und älter.

USA

MBA Market Index Woche per 16. Dez +0,9% auf 212,5 (Vorwoche: 210,7)

MBA Purchase Index Woche per 16. Dez -0,1% auf 182,5 (Vorwoche: 182,6)

MBA Refinance Index Woche per 16. Dez +6,0% auf 371,4 (Vorwoche: 350,5)

