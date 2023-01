Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Erzeugerpreise sinken wie erwartet

Der Inflationsdruck auf der Produzentenebene des Euroraums hat im Oktober wie erwartet etwas nachgelassen. Laut Mitteilung von Eurostat sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lagen um 27,1 (September: 30,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang um 0,8 und eine Jahresteuerung von 29,1 Prozent prognostiziert.

Italiens Teuerung sinkt im Dezember unerwartet

Der Inflationsdruck in Italien hat im Dezember entgegen den Erwartungen etwas nachgelassen. Laut einer Mitteilung der Statistikbehörde Istat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 11,6 (November: 11,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten auf Monatssicht unveränderte Preise und einen Anstieg der Jahresteuerungsrate auf 10,9 Prozent prognostiziert. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg mit einer Jahresrate von 12,3 (12,6) Prozent.

Wirtschaftsexperten erwarten leichten Rückgang der Inflation weltweit

Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus aller Welt erwarten einen allmählichen Rückgang der Inflation. Das geht laut Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung aus dem Economic Experts Survey hervor, den das Ifo und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik vierteljährlich durchführen. Demnach wird die Inflationsrate 2023 weltweit 7,1 Prozent erreichen, 2024 dann 5,8 Prozent und 2026 nur noch 4,5 Prozent. "Die Erwartungen zum Jahresbeginn sind ermutigend, weil die Experten im Vergleich zum Vorquartal etwas niedrigere Inflationsraten sehen", sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke. "Dennoch bleibt die Inflation auf einem sehr hohen Niveau."

Lindner dringt auf politisches Wachstumspaket

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor dem Dreikönigstreffen seiner Partei am Freitag ein "politisches Wachstumspaket" gefordert. "So konsequent wie wir auf die Zeitenwende in der Sicherheitspolitik reagiert haben, müssen wir es auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik tun", sagte der FDP-Vorsitzende der Stuttgarter Zeitung. Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gehe zurück, es gebe hohe Inflation, der Staat zahle wieder hohe Zinsen. "Jetzt müssen wir entschlossen reagieren, damit die Menschen individuell wirtschaftlich vorankommen und wir unseren gesellschaftlichen Wohlstand erhalten können", verlangte Lindner.

IMK sieht 2023 wirtschaftlich "relativ gute Ausgangsposition"

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) sieht Deutschland 2023 trotz großer Herausforderungen in einer wirtschaftlich noch "relativ guten Ausgangsposition". Die Bundesregierung habe den akuten Druck auf Einkommen und Wachstum infolge explodierender Preise reduziert, es bleibe aber deutlicher Verbesserungsbedarf bei der Verteilungsgerechtigkeit der Entlastungpakete, erklärte das Institut der Hans-Böckler-Stiftung.

Putin für Ukraine-Dialog offen - wenn Kiew "territoriale Realitäten" akzeptiert

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich zu Gesprächen mit der Ukraine unter der Bedingung bereit erklärt, dass Kiew die "neuen territorialen Realitäten" akzeptiert. Bei einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan habe Putin bekräftigt, "dass Russland offen für einen ernsthaften Dialog" sei, erklärte der Kreml am Donnerstag. Putin nannte dafür demnach aber die Bedingung, "dass die Behörden in Kiew sich an die bekannten und wiederholt geäußerten Forderungen halten und die neuen territorialen Realitäten beachten" müssten. Erdogan hatte zuvor zu einer Waffenruhe in der Ukraine aufgerufen.

Erdogan ruft Putin zu "einseitiger Waffenruhe" in der Ukraine auf

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den russischen Staatschef Wladimir Putin am Donnerstag aufgerufen, eine "einseitige Waffenruhe" in der Ukraine zu erklären. Während eines Telefongesprächs habe Erdogan gesagt, dass "Aufrufe zu Frieden und Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew von einer einseitigen Waffenruhe und einer Vision für eine faire Lösung" begleitet werden sollten, erklärte das türkische Präsidialamt. Der Kreml hatte zuletzt erklärt, es werde während der orthodoxen Weihnachtsfeiertage keine Feuerpause geben.

Deutschland und Norwegen wollen enge Partnerschaft bei Energie noch vertiefen

Deutschland und Norwegen wollen ihre seit Russlands Angriff auf die Ukraine stark intensivierte Energiepartnerschaft weiter ausbauen. Die Kohle in der deutschen Energieversorgung solle bis 2030 weitgehend durch Wasserstoffkraftwerke ersetzt werden, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag nach einem Treffen mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Störe in Oslo. Und der Wasserstoff "sollte aus Norwegen bereitgestellt werde".

China weist Vorwurf mangelnder Transparenz bei Corona-Daten zurück

China hat den Vorwurf mangelnder Transparenz hinsichtlich der Zahl der Corona-Toten im Land zurückgewiesen. Peking habe der internationalen Gemeinschaft stets "alle relevanten Informationen und Daten" zum Ausmaß der Corona-Pandemie übermittelt und dabei eine "offene und transparente Haltung" gezeigt, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Donnerstag. China hoffe, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sich um eine "objektive und gerechte Haltung" bemühen werde.

Söder hat keine Ambitionen auf Kanzlerkandidatur und überlässt Merz Vortritt

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder will Friedrich Merz (CDU) bei der Frage der nächsten Kanzlerkandidatur den Vorrang lassen. "Ich persönlich habe definitiv keine Ambitionen mehr: Das Thema Kanzlerkandidatur ist für mich erledigt", sagte Söder dem Münchner Merkur in einem gemeinsamen Interview mit Merz. "Aus meiner Sicht ist die Sache klar: Der Parteivorsitzende der CDU hat innerhalb der CDU den klaren Führungsanspruch. Die CDU wiederum hat im Normalfall den Vorrang gegenüber der CSU."

BRASILIEN

Industrieproduktion Nov -0,1% gg Vormonat - IBGE

Industrieproduktion Nov +0,9% gg Vorjahr - IBGE

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex Service Dez 49,9

Einkaufsmanagerindex Service Dez PROG: 50,0

Einkaufsmanagerindex Service Nov war 48,8

