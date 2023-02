Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bank of England erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Die Bank of England hat ihren Leitzins zum zehnten Mal in Folge angehoben, signalisierte aber, dass sie diese Serie bald unterbrechen könnte, da die Inflationsrate sinkt und die Wirtschaft schwächelt. Der Leitzins stieg um 50 Basispunkte auf 4,00 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit diesem Schritt gerechnet. Der Beschluss für die Erhöhung um 50 Basispunkte fiel mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen. Die zwei Ratsmitglieder stimmen für konstante Zinsen.

VDMA: Bestellungen fallen im Dezember um 18 Prozent

Die weltweite Konjunkturdelle hat zu Jahresende auch auf die Auftragsbücher des Maschinen- und Anlagenbaus durchgeschlagen. Im Dezember fielen die Bestellungen um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Die Inlandsbestellungen verzeichneten ein Minus von 8 Prozent, aus dem Ausland kamen 22 Prozent weniger Orders. Nach dem Rekordstand im Dezember 2021 konnten auch zahlreiche Großanlagen-Aufträge zum Jahresende 2022 das Ergebnis nicht ins Plus wenden, wie der Verband erklärte.

Studie: Entlastungspolitik kommt bei Verbrauchern an

Die staatlichen Entlastungsmaßnahmen zur Abfederung der Energie- und Inflationskrise kommen einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung zufolge bei der Bevölkerung stärker an als noch vor einigen Monaten. Die Konsumnachfrage in Deutschland dürfte sich deshalb stabilisieren, heißt es in der Untersuchung des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Stiftung. Dennoch ist die Belastung insbesondere für Haushalte mit niedrigeren Einkommen weiterhin hoch.

Bauministerium rechnet mit weiter steigenden Baukosten

Das Bundesbauministerium geht auch in diesem und im nächsten Jahr von steigenden Baukosten aus. "Für das laufende Jahr 2023 wird ein Anstieg der Baupreise im Wohnungsbau von 6 Prozent erwartet, für 2024 von 2,5 Prozent", sagte ein Ministeriumssprecher den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. "Der Druck auf die Baupreise lässt aktuell jedoch nach. Gründe hierfür sind einerseits eine rückläufige Kapazitätsauslastung der Bauwirtschaft und andererseits eine Entspannung bei den Lieferkettenproblemen."

Milliardenfonds für Förderung von Technologie-Start-ups geht an den Start

Die Bundesregierung will Start-ups im Bereich neuer Technologien mit bis zu 1 Milliarde Euro unterstützen. Der dafür gegründete Fördertopf namens DeepTech & Climate Fonds (DTCF) nimmt nun seine Arbeit auf, wie die Bundesministerien für Finanzen und Wirtschaft gemeinsam mitteilten. Die Fördermittel sollen an Firmen gehen, die sich beispielsweise mit Robotik oder künstlicher Intelligenz befassen, mit digitalen Gesundheitsanwendungen, Biotechnologie oder der vernetzten Stadt.

Österreich weist vier russische Diplomaten aus

Österreich hat die Ausweisung von vier russischer Diplomaten angekündigt, von denen zwei bei den Vereinten Nationen in Wien akkreditiert sind. Die Diplomaten hätten mit ihrem Status "unvereinbare Handlungen" begangen, erklärte das österreichische Außenministerium, ohne nähere Angaben zu diesen "Handlungen" zu machen. Den vier Russen wurde eine Frist bis Mittwoch gesetzt, um das Land zu verlassen. Diplomatische Ausweisungen sind selten in Österreich, das vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine enge Beziehungen zu Moskau gepflegt hatte. Das Land sieht sich traditionell als Brückenbauer zwischen östlichen und westlichen Ländern.

Polens Ministerpräsident offen für Lieferung von F16-Kampfjets

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ist offen für die Lieferung von F16-Kampfjets an die Ukraine. "Wenn dies eine Entscheidung der gesamten Nato wäre, wäre ich für die Entsendung dieser Kampfjets", sagte der Regierungschef der Bild-Zeitung. Es gehe darum, "was die Nato-Länder gemeinsam entscheiden". "Wir sollten die Dinge gemeinsam und in Verbindung mit einer strategischen Überlegung des gesamten Nato-Bündnisses tun", sagte Morawiecki weiter. Die russische Aggression in der Ukraine sei "ein sehr ernster Krieg".

